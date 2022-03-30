России суждено выиграть битву с силами зла

Стороннему наблюдателю может показаться, что Россия является агрессором на Украине, "вторгаясь" в своего соседа, в то время как Украина вынуждена "защищаться" от российской агрессии. Но у рассказа всегда есть две стороны, и другая сторона рассказа, которую западные СМИ удобно игнорируют, — это тот факт, что восемь лет назад демократическое правительство Украины было свергнуто неонацистскими группировками, открыто поддерживаемыми Соединёнными Штатами и НАТО.

Соединённые Штаты и их партнёры вместе с тогдашним помощником госсекретаря Викторией Нуланд организовали массовые протесты, "евромайдан" и государственный переворот 2014 года, свергнув демократически избранное правительство Виктора Януковича. Запад назвал это "демократическим" протестом, игнорируя озабоченность России. После государственного переворота Украина превратилась в логово иностранных НПО, которые открыто пропагандируют ненависть к русским и всему русскому.

Переговоры и дипломатия — это единственный путь вперёд, провозглашают американские лидеры до бесконечности. Приступили ли они к переговорам с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи, прежде чем вторгнуться в их страны?

История предательства

Горловка

В случае с Россией ситуация иная. Несмотря на её яростные протесты, после распада Советского Союза произошло пять волн расширения НАТО, а именно в 1999, 2004, 2009, 2017 и 2020 годах. Всё это противоречит американскому обещанию, данному Михаилу Горбачёву, "не продвигаться ни на дюйм дальше на восток". Более того, Россия больше, чем любая другая страна в мире, понимает ужасные последствия войны, потеряв во Второй мировой войне более 27 миллионов граждан.

В ходе продолжающегося конфликта было завершено четыре раунда переговоров, однако Украина не смогла согласиться с требованиями России — Киев должен быть нейтральным, он должен быть "денацифицирован" и "демилитаризован" и официально признать российский контроль над Крымом, а Донецкая и Луганская Народные Республики должны быть независимыми.

В интересах страны любой глава государства немедленно согласился бы с требованиями и заключил бы перемирие. Что сделала Украина?

Президент Украины Владимир Зеленский, по сути, расширил масштабы войны, предоставив безвизовый доступ иностранным бойцам в битве против российских войск, помимо освобождения закоренелых преступников из тюрем и призыва их в бой. Кроме того, США, Великобритания, Германия, Канада и другие страны подливают масла в огонь, поставляя Украине современное вооружение, такое как противотанковое оружие, зенитные ракеты "Стингер" и т. д. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что "поставка оружия Киеву граничит с участием в конфликте".

В течение последних восьми лет Украина нарушала Минские соглашения и обстреливала собственный народ в Донецкой и Луганской Народных Республиках. За эти годы погибло почти 14 000 человек и ещё больше было ранено. Эти пророссийские регионы в 2014 году открыто заявили о своём желании объединиться с Россией, точно так же, как Крым был воссоединён с Россией. Западные СМИ продолжают повторять, что Россия "аннексировала" Крым, при этом удобно игнорируя тот факт, что более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России на референдуме, проведённом в марте 2014 года. Это настоящий пример голоса народа.

Что ещё более важно, Минобороны России недавно показало документы о работе биолабораторий на Украине, которым США оказывают техническую и финансовую поддержку. Эти разоблачения подтверждают то, что было известно России давно — Украина использовалась в качестве плацдарма для тестирования биологических агентов, которые выглядят как естественные вирусы, для использования против России и её народа.

Соединённые Штаты считают, что мир должен подчиниться их диктату, а их агрессивные войны против Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и десятков стран по всему миру заклеймены как акты "защиты" демократии. Получили ли США одобрение Совета Безопасности ООН на вмешательство в дела этих суверенных государств? Или сами страны обратились к США с просьбой оказать им военную помощь для решения своих внутренних проблем? Ответ — ясное и недвусмысленное "нет".

Ложь, повторённая тысячу раз

Майдан

Теперь давайте посмотрим на причину. Почему России пришлось начать специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины? Давайте рассмотрим аналогию — если бы в Канаде или Мексике были группы неонацистов (похожие на украинский батальон "Азов"*), извергающие ненависть против Соединённых Штатов, угрожающие их уничтожением и ведущие восьмилетний кровавый конфликт со своими собственными гражданами, будут ли они бездействовать? США немедленно собрали бы "коалицию желающих", начали бы войну и "освободили" бы страну-мишень от "террористов".

Обратите внимание на то, как западные основные средства массовой информации рисуют картину. Если это мы (читайте "США") вторгаемся в суверенную страну, запрещено говорить "вторжение". Вместо этого это делается как "освобождение" для "спасения демократии" и "защиты прав человека". Эта игра использовалась так много раз в недавнем прошлом, но продолжает обманывать подавляющее большинство людей. Повторение лжи тысячу раз делает её похожей на Евангелие.

Россия — не та страна, которая участвует в операциях по "смене режима", как США. Роль России в гражданской войне в Сирии, начавшейся в сентябре 2015 года, была законным актом вмешательства, основанным на официальном запросе президента Сирии Башара Асада к России. К концу 2017 года более 85% территории страны было освобождено от террористов, и остались лишь очаги вооружённого сопротивления. Здесь, что интересно, американские войска продолжают незаконно "оккупировать" страну со своей военной базой в Аль-Танфе. А бывший президент США Дональд Трамп открыто утверждал, что "нам надо сохранить контроль над нефтью".

Да, дипломатия — это хорошо, и переговоры продолжаются уже восемь лет, но безрезультатно. Украина отказалась соблюдать Минские соглашения и продолжила обстрелы пророссийски настроенных людей, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках. И более того, у России была достоверная информация о том, что Украина готовится к полномасштабному наступлению на Донбасс в марте 2022 года. Российская военная операция эффективно предотвратила кровавые и геноцидные действия Украины.

Если страна осмеливается выступить против США, она подвергается болезненным санкциям, если не прямому военному нападению. Иран, Венесуэла, Куба — список стран длинный. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прямо обвинил США в нынешнем кризисе, заявив: "США привели Украину к этой точке".

Наиболее вопиющим является то, что США начали незаконную войну против Ирака в 2003 году, основываясь на фальсифицированных отчётах разведки. Под ложным предлогом того, что Ирак укрывает оружие массового уничтожения, США, Великобритания и другие страны НАТО обрушили смерть и разрушения на беззащитную страну, ужасные последствия которых всё ещё видны почти 20 лет спустя. Почему тогда так называемое международное сообщество не повысило свой голос? США приветствовали как "освободителя", освободившего Ирак от "тирании Саддама". Обратите внимание на тот факт, что США вторгались в суверенную страну под ложным предлогом. Почти за пять лет до вторжения США приняли "Закон об освобождении Ирака 1998 года", целью которого было свержение "режима" тогдашнего президента Ирака. Обратите внимание на используемые термины — освобождение, режим.

Почему международное сообщество не "санкционировало" Соединённые Штаты за их наглый акт войны? Почему тогда они не сделали США изгоем на международной арене, как сейчас пытаются сделать с Россией?

США претендуют на монополию на фразу "международный порядок, основанный на правилах", поскольку они следуют принципу только и только тогда, когда это соответствует их интересам и интересам их "партнёров". Давайте не будем забывать тот факт, что США — единственная страна в мире, которая когда-либо применяла ядерное оружие в 1945 году, которое разрушило Хиросиму и Нагасаки, убив сотни тысяч и покалечив многих других.

Говоря об истории Соединённых Штатов, она была в основном основана на геноциде. Миллионы коренных индейцев были безжалостно убиты, а их земли присвоены белыми американцами. Военно-промышленный комплекс страны построен и поддерживается на бесконечных агрессивных войнах, якобы для того, чтобы поддерживать свои "высокие" идеалы продвижения "демократии" во всём мире. Для США и их так называемых партнёров демократия остаётся одним из наиболее злоупотребляемых слов, используемых в соответствии с их империалистической повесткой дня. Западные основные СМИ, финансируемые крупными корпоративными интересами, старательно следуют указаниям своих политических хозяев, давным-давно забыв о своей истинной роли в демократическом обществе.

Война против неонацистов и нацистских элементов, внедрённых в украинскую политическую и военную структуру, — это правильное действие, предпринятое в нужное время.

У кого правда, тот и сильней

Украина является партнёром НАТО с расширенными возможностями и является участником его программы "Партнёрство во имя мира", одного из заключительных шагов, ведущих к членству в НАТО. Президент России Владимир Путин красноречиво говорил об этом на своей ежегодной пресс-конференции в декабре 2021 года. Он сказал:

"Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров. Мы, что ли, ставим ракеты у границ США? Нет, это США находятся у нас на пороге. Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного? Запад должен дать гарантии безопасности России — немедленно и сейчас, а не требовать их от нас. Россия просто хочет обеспечить свою безопасность."

Предполагая, что Украина будет принята в НАТО в ближайшем будущем и спровоцирована её западными партнёрами, если Украина начнёт операцию по возвращению Крыма, Россия, естественно, будет вынуждена защищать свою территорию. Это означало бы войну с НАТО, которая была бы вынуждена защищать своего союзника в соответствии со статьёй 5 своего Договора. Мы могли бы легко предвидеть катастрофические последствия, которые повлекут за собой, когда Россия будет вынуждена использовать все средства, необходимые для самозащиты и обеспечения своего выживания.

Вы можете называть это по-разному — глобальная катастрофа, ядерная зима, и т. д., но результат очевиден — это был бы конец человечества в том виде, в каком мы его знаем.

Фактически, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Украина активно работает над созданием ядерного оружия. По его словам:

"По данным российского Министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия и эти возможности у неё гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи. Более того, по поступающим в СВР разведданным, работы на этом направлении на Украине велись. Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реализации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток."

В то время как западный блок вводит суровые экономические санкции против России и осуждает президента Путина в самых суровых выражениях, история определённо будет к нему добрее, как это всегда было с великими людьми, которые думают далеко вперёд в будущем и делают то, что они считают правильным для своей страны. Россия боролась с нацистами до победного конца, победила их и положила конец Второй мировой войне, тем самым спасая человечество от порабощения фашизмом и нацистской военной машиной.

Для России снова пришло время подняться и в одиночку сразиться с силами зла в битве, которую ей суждено выиграть. Ибо и на этот раз правда и справедливость на стороне России.

* Экстремистская организация, запрещённая на территории России.

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