Глобальное "теневое правительство" оценило эффект антироссийских санкций

Деятели международного "глубинного правительства" задумались над вопросом, остановят ли Россию на Украине международные санкции. Оценив потенциальный вред обширного перечня запретительных мер для российской экономики, аналитик Аншу Сирипурапу (Anshu Siripurapu) пришёл к неутешительным выводам.

Учреждённый столетие назад невыразительный по названию, но весьма авторитетный Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) справедливо называют "глубинным правительством" (варианты: "глубинное государство", "теневое правительство"), поскольку он оказывает мощное (чаще всего негативное) влияние на происходящие в мире процессы.

На сайте CFR редактор отдела экономики Аншу Сирипурапу опубликовал пространную статью, которую начал с перечисления предпринятых Соединёнными Штатами и их союзниками мер, призванных "изолировать Россию от мировой финансовой системы и ослабить её военное преимущество". Затем автор задался вопросом об эффективности антироссийских санкций и так ответил на него:

"Исследования показали, что санкции США после аннексии Крыма замедлили экономический рост России, но ненамного. Однако нынешние санкции, ударившие по Москве, теперь могут привести к гораздо более серьёзным последствиям".

Пишущий на экономические темы журналист не скрывает, что санкции — оружие обоюдоострое и в результате них пострадают все государства. Из его анализа не очень понятно, кто пострадает в большей степени:

военная мощь России;

российские олигархи;

рядовые граждане Европы и США.

Куда интересней взгляд "глубинного правительства" на возможную реакцию Москвы. Сначала следует традиционный для этого анализа пассаж о вреде для нас:

"Скоординированные санкции США и Европы означают, что Россия лишилась доступа к самым популярным в мире резервным валютам. Россия может обратиться за помощью к Китаю — две страны годами сотрудничали над тем, чтобы торговать без долларов, — но юань не получил широкого распространения за пределами Китая. Москва может попытаться использовать криптовалюты для обхода санкций, но перевести большие суммы денег, не привлекая внимания госорганов, будет сложно, считают эксперты. Кроме того, Вашингтон может нацелиться на крупные криптовалютные биржи, чтобы предотвратить уклонение от санкций".

Далее такой же шаг назад, как скверно будет им:

"Некоторые наблюдатели предупреждают, что наказание Центрального банка может загнать Путина в угол, что может привести к опасной эскалации. Другие аналитики утверждают, что одни только санкции исторически не могли заставить государства-изгои, такие как Иран и Северная Корея, изменить курс".

Однако, по мнению аналитика, даже это не самое главное сейчас:

"Санкции — важный инструмент, но не панацея. Они могут и будут увеличивать цену путинской войны для России, и они вполне могут способствовать общественному недовольству в России, но сейчас важнее всего то, что происходит на Украине".

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