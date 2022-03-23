Россия сдала Саудовской Аравии "козырную карту" в игре против США

Страны Персидского залива ведут свою игру и имеют на руках "козырные карты" в игре против США, которые они получили от России.

Саудовская нефть нужна США как воздух

Саудовская Аравия, как и ОАЭ, уже давно сделала ставку на развитие партнерских отношений с Китаем, Россией и Индией, однако Вашингтон своими антироссийскими действиями в развязанной экономической войне резко ускорил этот процесс.

Эмбарго на импорт российской нефти заставило США искать альтернативные поставки. Об этом говорят заигрывания Вашингтона с Венесуэлой и Ираном. Но там надо идти на серьёзные имидживые потери, что смертельно для политической картеры Джо Байдена. Поэтому единственной альтернативой является нефть Саудовской Аравии.

Она нужна американцам как воздух, и не только как источник для топлива, поскольку бензин в США стремительно дорожает, но и в качестве стабилизатора цены на сырую нефть, чтобы в дальнейшем минимизировать экспортные валютные доходы России (к тому же цена на газ во многих контрактах привязана к цене на нефть).

Королевство всячески унижали в США

Но договариваться с саудовцами о дополнительной добыче надо было заранее, как и просчитать спецоперацию на Украине Владимира Путина и реакцию мирового рынка на свои санкции. Но множественные разведки США этого не сделали. Демократы не только не договорились, но всячески политически давили на режим в Эр-Риаде.

Байден загнал себя в угол уже во время своей президентской кампании, назвав Саудовскую Аравию "изгоем", затем он:

отказал ей в поддержке в войне с хуситами в Йемене;

вернул США в переговорный процесс с главным противником — Ираном;

сделал попытку изоляции наследного принца Мухаммеда бин Салмана (фактического монарха) под предлогом его прямого участия в убийстве Джамаля Хашогги и поддержки Дональда Трампа на выборах.

В результате, после того, как американцы попросили саудовцев увеличить добычу нефти (7% от своего импорта нефти), Эр-Рияд (как пишут СМИ) промолчал и отправил в лету вопрос о правах человека, казнив одномоментно максимальное в своей истории количество преступников (81 человек).

Эр-Риад разыгрывает "козырную карту"

Именно сейчас, в связи со спецоперацией России на Украине, на стол для Эр-Риада легла "козырная карта", поскольку американцы остро нуждаются в его поддержке, а средств давления нет.

И Бин Салман её пока грамотно разыгрывает, шантажируя США:

утечками в СМИ о готовности перевести торговлю нефтью с Китаем на юани;

заявлениями о координации действий в рамках ОПЕК с РФ и о сокращении инвестиций в США;

а также негативными высказываниями в адрес Америки.

Так, в интервью 3 марта The Atlantic Monthly, когда Бин Салмана спросили, а так ли его понял президент США Джо Байден в деле Хашогги, он ответил, что ему " всё равно" и добавил, что Байдену следует сосредоточиться на интересах США.

"Я чувствую, что ко мне не применялись законы о правах человека… Статья 11 Всеобщей декларации прав человека гласит, что обвиняемый (в убийстве Хашогги) невиновен, пока его вина не будет доказана", — сыронизировал принц.

Меняется мир и меняется Саудовская Аравия

Нынешняя "холодная война" отличается от предыдущей тем, что у США в мире нет союзников кроме англосаксов и марионеток в Европе.

Саудовская Аравия отказывается осудить действия России на Украине, вместо этого министр иностранных дел королевства общается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обсуждая "способы укрепления и консолидации" отношений.

Саудовцы помнят, что в 2011 году во время "арабской весны" королевская семья спасла военным "вторжением" в Бахрейн просаудовский режим Аль-Халифы, а США были просто наблюдателями, несмотря на присутствие Пятого флота ВМС США в порту Манамы.

Саудовской Аравии сегодня не нужны подачки с "барского стола" в виде оружия, ей нужны гарантии от ядерной бомбы Ирана, дополнительные доходы в бюджет от дорогой нефти, разгром хуситов в Йемене. При Байдене Америка в этой позиции — на другой стороны баррикад.

Саудовская Аравия меняется, например саудовцы впервые отметили день основания страны 22 февраля. Новый праздник относится к 1727 году, когда Мухаммед ибн Сауд взял власть в свои руки, а не к ранее отмечаемому 1744 году, когда Сауд сотрудничал с Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом — основателем ваххабизма, что обосновывало экстремизм и региональную экспансию страны.

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