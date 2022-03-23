Как из Зеленского делают нового Че Гевару

Любая война всегда идёт на многих фронтах. В том числе и на тех, увидеть которые можно только при помощи мысли и воображения.

С давних времен и до настоящего времени человек живёт в мифе. Отказаться от мифического сознания мы практически не в состоянии. Каждый существует в собственном мифе, признавая значимыми для себя определённых людей и существ, превращая их в героев и злодеев. Совокупность и схожесть таких мифов является одной из основ любого сообщества. Важность же мифов не следует недооценивать.

Само слово "миф" постепенно обрело негативную и презрительную оценку. Но в том, что касается сознания и мысли, мало что может сравниться с ним в могуществе. Поскольку человеческая мысль неизбежно касается истории, размышляя о своих истоках и своём будущем, то и миф обволакивает представления о прошлом и будущем, обнимает их в сладострастном и противоестественном соединении.

Почему так важен миф для политиков

Взглянув в минувшие века и тысячелетия, мы видим сказания, легенды и мифы о великих героях и правителях — от Гильгамеша, Ахилла, Соломона, Мидаса до современных значимых персон. И теперь, по прошествии многих сотен лет, мы уже не можем достоверно знать, таким ли великим царём был Гильгамеш, действительно ли отличался поразительной мудростью Соломон, насколько умелым воином показал себя на поле битвы Ахилл. Важен созданный вокруг них миф. Даже в поражении некоторые из героев остаются более великими, чем их противники, сходясь с ними в неравном бою, совершая немыслимые подвиги, проявляя нечеловеческую волю.

В двадцатом веке мифом, наконец-то, заинтересовалась наука. Изучению его особенностей и воздействия на человека многие учёные посвятили свои жизни, проявив могущество мифа, внутренние его закономерности, указав на то, как можно создавать его подобия и пользоваться ими для достижения целей. Большинство мифов имеют отношение к силе или власти как её проявлению. Мифы могут быть созданы как бессознательным, пришедшим в восторг от некоего события, достижения, или же намеренно производиться властью для её укрепления.

Любая из этих двух разновидностей может обрести значимость и силу, если к ней окажется приложено достаточно энергии.

История знает как примеры мифов, созданных народом, так и не менее удачные проявления, произведённые властью. Особенно богатым на такие проявления стал двадцатый век, и одной из самых привлекательных для массовой культуры мифических фигур стал Че Гевара, революционер и мотоциклист. Образ молодого бунтаря всегда привлекателен, особенно для молодых людей, чувствующих себя несущими новое, яркое, полное силы и энергии, полностью противоположное серьёзному, серому и скучному миру взрослых и пожилых, олицетворяющих собой прошлое.

Именно по этой причине Че Гевара, веселый, улыбающийся, одетый в военную форму, простой и искренний в общении, стал фигурой мифической, чего не удалось даже Фиделю Кастро. Че Гевара терпел все трудности жизни партизанского отряда наравне с прочими бойцами, и никто и никогда не упрекнул его в том, что он потребовал особого отношения к себе. Будучи человеком деятельным и энергичным, он не мог усидеть на месте, ему всегда хотелось быть там, где происходит борьба, на передовой, в гуще событий, какими бы опасными они ни были. И сейчас на наших глазах планомерно формируется образ подобного бунтаря.

Кого делают из Зеленского на Западе

Эрнесто Че Гевара

Стоит посмотреть на Владимира Зеленского в любом из его интервью или видеообращений последних дней или обратить внимание на некоторые детали гардероба членов его правительства. Зелёные свитера сменили костюмы, бейсболка — галстук, речь изменилась и стала проще, лёгкая небритость стала постоянной деталью. Всё чаще вспоминают его визиты к украинским солдатам в Донбассе, демонстрируют фотографии, на которых он сидит за столом вместе с ними в бронежилете, со стаканом в руке и простой колбасой на столе в качестве закуски. Образ деятельного лидера, переживающего войну вместе со своим народом, отказывающегося от бегства на Запад, раздающего интервью журналистам со всего мира, демонстрируется с навязчивым постоянством.

В репортажах западных телекомпаний Зеленский предстаёт героем, сражающимся с яростным "агрессором", рыцарем, вышедшим на бой с могучим драконом. Во Франции его уподобляют герою легенд рыцарю Роланду, доблестно сражавшемуся в одиночку против вражеских толп. Вот только Роланд погиб в бою, а Че Гевара был расстрелян.

Какая участь ждёт Зеленского, предсказать сегодня невозможно. Но подготовленный для него образ выглядит подходящим для любого исхода. Че Гевара бездарно проиграл в своей последней попытке разжечь революцию и всё же остался легендой и мифом, противопоставить которым ничего не смог капиталистический мир, с чьими пороками он так отчаянно сражался. Именно образ Че Гевары стал вдохновляющим для последующих поколений "бунтарей без причины", и в этом смысле он оказался более опасным даже после своей смерти, чем Кастро или другие деятели кубинской революции. Уже два поколения молодых бунтарей называют Че Гевару своим кумиром.

Зеленский, конечно же, не бегает с автоматом по улицам Киева, но ему явно готовят судьбу "лидера сопротивления" или "благородного короля в изгнании".

Такая фигура способна обрести романтические черты, особенно с помощью Голливуда и возможностей современной индустрии развлечений, с радостью выставляющих любого выгодного западному миру человека в героическом виде. Легко представить фильмы и видеоигры по мотивам событий на Украине, демонстрирующие деяния российских и украинских военных так, как это будет удобно западной политической повестке. В этом плане уместно вспомнить видеоигру Call of Duty: Modern Warfare, где российский десантник был продемонстрирован мускулистым зверем в тельняшке и противогазе, готовым для удовольствия убивать и грабить мирных жителей.

Среди других мифов, которые успешно создаются на Украине, уместно вспомнить и ставшего знаменитым "Призрака Киева". Этот лётчик, о существовании которого достоверно ничего не известно, по сообщениям украинской стороны с лёгкостью сбивает один за другим российские самолёты, выходя победителем из неравных боёв.

Готовый сюжет для нового фильма наподобие "Топ Ган" — лучшего из всех когда-либо снятых рекламных роликов военной авиации. И это учитывая, что сведений о "Призраке Киева" нет никаких, и его вполне может и не быть вовсе.

Если Россия желает одержать верх не только на поле боя, но и в культурном и мифотворческом плане, то задуматься об этом следует уже сейчас. Меньше всего для создания привлекательных образов подходят официальные и торжественные встречи с военными, полные пафоса и официоза. Следует признать, что они не вызывают ничего, кроме скуки. Если не принять меры немедленно, то и через много лет после окончания спецоперации на страницах в соцсетях у подростков будут кадры из "Призрака Киева", а в новой части Call of Duty они будут получать приказы от Зеленского и участвовать в обороне Харькова или Мариуполя.

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