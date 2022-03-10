Москва утверждает, что не ставит целью свержение действующей власти Украины или разрушение её государственности. Заявления противоречат поставленным задачам — денацификации и демилитаризации Украины. Как это понимать, рассказал Pravda.Ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, 9 марта, что специальная военная операция РФ не ставит целью свержение действующей власти Украины или разрушение её государственности, она направлена на защиту Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), демилитаризацию и денацификацию страны.
"Цели специальной военной операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы [в адрес] России, которая исходит с украинской территории из-за её освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием. В её задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения", — подчеркнула дипломат на брифинге для журналистов.
Между тем суть киевской власти — нацистская, и власти Украины наотрез отказываются выполнять требования РФ, о чём сказал после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анталье его коллега Дмитрий Кулеба.
"Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", — сказал Кулеба.
Как сказал Pravda.Ru военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, делать ставку на руководство Украины бессмысленно. Но с точки зрения международного права "мы обязаны признавать правительство Владимира Зеленского, обязаны признавать те структуры, которые в своё время были выбраны украинским народом, и поэтому мы ведём с ними переговоры".
Эксперт полагает, что президент Украины "должен отдать приказ вооружённым силам прекратить сопротивление и вместе со своей командой подать в отставку".
Затем, по мнению Юрия Кнутова, должно быть сформировано правительство национального согласия, которое будет решать задачи денацификации, нейтрального и лояльного к РФ статуса и федерализации Украины.
"Если пронацистское правительство остаётся у руля, то, конечно, мы практически задачу денацификации и демилитаризации не решим", — уверен Юрий Кнутов.
По словам эксперта, сценарий у Киева сейчас следующий:
"У нашего руководства ещё есть надежда, что здравый смысл возобладает у Зеленского, он осознает реальность, в которой находится, и отдаст приказ ВСУ прекратить боевые действия, сложить оружие, подаст в отставку. Я считаю, что это самый реальный правильный подход, который мог бы спасти тысячи, может быть, даже десятки тысяч жизней украинцев", — заключил в интервью Pravda.Ru Юрий Кнутов.
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