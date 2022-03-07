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Автор Любовь Степушова

Зеленский готов остановить транзит газа в Европу

Мир » Бывший СССР » Украина

Европа опасается ответных санкций РФ — остановки транзита газа через Украину, но не подозревает, что это может сделать сам Киев. Последствия для ЕС будут катастрофическими.

Зеленский готов остановить транзит газа в Европу

Украина шантажирует ЕС остановкой транзита газа

Депутат Рады Алексей Гончаренко считает, что взлетевшие цены на газ дают России сверхприбыли от его продаж в Европу. Поэтому, пока европейцы не помогут Украине остановить российскую "агрессию", нужно остановить транспортировку газа через украинскую ГТС.

"Мы готовы снабжать транзит в Европу, если Европа поможет нам обезопасить ГТС, даст самолёты, ПВО, либо надо отказать им (европейцам) в транзите ", — сказал депутат в видеообращении. Гончаренко предлагает газ, который "ещё идёт", закачать в свои хранилища "и — привет России и всем им".

Об этой же идее заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава украинской энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко, который хочет ввести эмбарго руками европейцев.

"Мы поддерживаем полное эмбарго на российские нефть и газ", — сказал он и призвал к остановке "Северного потока-1".

Не надо недооценивать неадекватность Зеленского

Telegram-канал "Резидент" пишет, со ссылкой на источник в офисе президента, что там сейчас обсуждается остановка транзита российского газа в Европу. Цель — вынудить Запад поддержать Украину.

"Если на этой неделе нам не окажут реальную военную помощь, то (Владимир) Зеленский готов переходить к кардинальным действиям", — указывают авторы канала.

В том неадекватном состоянии, в котором находится президент Украины, он может пойти на этот шаг отчаяния. Тогда Европу ждут катастрофические последствия.

Последствия для Европы будут катастрофическими

Сегодня транзит газа через Украину по контрактам составляет 109,5 млн куб в день, и "Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять его подачу.

Если Зеленский остановит транзит, то цены на газ в ЕС вырастут до астрономических высот. В понедельник котировки на газ на бирже росли с $2700 до $3800 за тысячу кубов на фьючерсные контракты на апрель.

Ситуацию усугубляют растущие котировки на нефть, так как во многих контрактах к ним привязана цена на газ. В понедельник вечером цена сырой нефти на азиатских товарных биржах подскочила примерно до 140 долларов за баррель. Эталонный сорт Brent в понедельник утром котировался чуть ниже 130 долларов. Год назад баррель стоил примерно вдвое меньше.

При этом спрос на углеводороды по-прежнему чрезвычайно высок, что связано с восстановлением мировой экономики после затухающей пандемии.

В Европе начинают понимать, что назревает

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил в понедельник против эмбарго на закупку российских углеводородов. И предупредил об отсутствии альтернативы поставок из РФ, что повлечёт за собой перебои с энергией следующей зимой.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась в интервью каналу ZDF, что санкции невозможно долго удерживать, если "через три недели мы обнаружим, что электроэнергии в Германии осталось всего на несколько дней, и поэтому мы должны отменить эти санкции".

Институт экономики Германии предупреждает о так называемой стагфляции. Это означает, что объем производства падает, в то время как инфляция остается высокой. Это может привести к сокращению корпоративных прибылей, снижению покупательной способности потребителей и росту безработицы.

В итоге Европа заплатит гораздо "большую цену", чем проводящая спецоперацию Россия.

Зеленский запустит "Северный поток-2"

У европейцев будет только один способ справиться с шоковым ростом цен в случае остановки украинского транзита — запустить "Северный поток-2", процесс утверждения которого канцлер Олаф Шольц (СДПГ) остановил. Строительство газопровода протяженностью 1230 км было завершено в сентябре 2021 года, и в него закачен технический газ.

Есть ещё мощности газопровода "Ямал" — 89 млн куб. м в сутки, которые пока остаются невостребованными, но потребуются переговоры с "Газпромом".

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