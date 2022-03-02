"Багдадизация": Андрей Медведев о том, как будет развиваться ситуация в Киеве

Журналист Андрей Медведев предположил, как будет развиваться ситуация в Киеве. Там, напомним, активно раздавали оружие тем, кто пожелал его получить под предлогом вступления в отряды так называемой территориальной обороны.

"Исходя из личного опыта сидения в осаде в Багдаде во время войны 2003 года, рискну предположить, что будет дальше на фоне продолжающейся раздачи оружия", — отметил Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что "дилетант с оружием в руках — это всегда проблема": Оружие рождает ложную иллюзию власти и силы. Поэтому, помимо того, что тероборона будет и дальше стрелять по тем, кто им показался подозрительным, помимо самосудов, начнётся ещё вот что.

"Особо пассионарные (ну или упоротые) боевики начнут выяснять отношения между собой, определяя, кто лидер районной обороны. Также они могут начать воевать с ВСУ, по той причине, что военные "всё делают не так и сливают войну". Я это, собственно, в Багдаде наблюдал", — отметил журналист.

По его словам, к тому же "вооружённые дураки склонны порой вспоминать старые обиды и стрелять в тех, кто лет десять назад не так поздоровался".

"Ну и никто не отменял мародёрства. Потому что далеко не все, кто вооружился, сделали это для защиты Киева. И опять же, по опыту Багдада, люди, кто взял автоматы для защиты семьи, вероятно, будут вступать в боестолкновения с теми, кто пойдёт мародёрить", — считает журналист.

По его мнению, "больше оружия — больше хаоса". "Хотя, вероятно, такова была цель", — считает Андрей Медведев.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов раскритиковал намерение украинских властей освободить заключённых и раздать им оружие.

По его словам, на властях, принимающих такие решения, лежит большая ответственность.

"Огульное освобождение лиц из мест принудительного содержания и предоставления им оружия влечёт за собой непредсказуемые последствия. Эти лица уже совершали преступления, за что несут соответствующие наказания, — отметил Воронцов. —

Неизвестно, в каком психологическом состоянии они сейчас находятся, как они отреагируют на то государство, которое направило их в места принудительного содержания, применило в отношении них такую меру, как лишение свободы", — подчеркнул он.

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