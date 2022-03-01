Почему YouTube удалил кадры преступлений украинских военных в 2014 году

Почему Россия должна настаивать на международном трибунале над организаторами киевского режима, а также кому помогают соцсети, когда удаляют кадры преступлений украинских военных в 2014 году, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой секретарь ЦК Объединённой коммунистической партии, а в 2014 году — представитель МИД ДНР Дарья Митина.

Липовые пацифисты

— Дарья, как ты оцениваешь то, что происходит на Украине?

— Сразу скажу, что, невзирая на своё критическое отношение к нашему президенту, я считаю, что это была единственная оставшаяся возможность, больше вариантов не было, к сожалению. Но я считаю, если бы в 2014 году наши власти заняли другую позицию, то можно было обойтись малой кровью. За 8 лет погибли свыше 30 тысяч человек — это по самому маленькому счёту. А в ходе войны СССР и Афганистана погибло 13 тысяч 800 человек.

Понятно, что ответственность целиком и полностью на Украине. ООН провела заседание с исторической точки зрения позорное, после которого можно заявлять о самороспуске. Перед заседанием председатель ООН Антониу Гутерриш сказал, что ответственность целиком и полностью лежит на России.

Эти двойные стандарты поражают. Военная операция Российской Федерации — это точечное уничтожение военной инфраструктуры. Но тот же Израиль в Сирии проводит регулярные операции по уничтожению военной инфраструктуры, научных центров, которые Израиль считает центрами по подготовке ядерного оружия. Хотя Сирия даже не начинала исследования в ядерной области. И никто не собирает Совбез ООН, не накладывает санкций на Израиль. Я не помню, чтобы в последние 20 лет на него накладывались санкции из-за массовой гибели гражданского населения:

в Ливане,

Секторе Газа,

Сирии.

Мировое сообщество это проглатывает. Оно проглотило и Югославию. Когда Виталий Иванович Чуркин этот аргумент применил в одной из дискуссии в Совете безопасности ООН, то представитель США сказал: "Это другое". И признание Косово — "это другое".

Но меня удивляет количество людей, которые не абстрактно высказывают пацифистские идеи, а в нынешней ситуации нацепили аватарку с голубком с оливковой веточкой в клюве и жовто-блакитний прапор, то есть они поддерживают именно украинскую сторону, по вине которой 8 лет льётся кровь, гибнут женщины и дети, по вине которой вся Европа в жутком состоянии.

Когда ты говоришь, что я сознательно за Украину, получается, что у тебя нет вообще ни мозгов, ни исторической памяти.

Путин объявил об операции — "всё, значит, я должен поддержать Украину". Но моральное право выступать против войны, насилия имеет только тот человек, который все 8 лет точно с такой же энергией боролся за мир с совершенно иных позиций.

Кричать о пацифизме можно, если вы кричали это 8 лет вместе с нами с февраля 2014 года. Но тогда мир молчал.

Минские соглашения объявили 5 сентября, после этого прекратились хотя бы бомбёжки с воздуха. А до этого всю весну и всё лето 2014 года шли бомбардировки Донбасса. Но на самом деле авианалёты прекратились, потому что добрые российские Вооружённые силы поставили оружие в ДНР.

Поддерживая Минские соглашения, мы старались вернуть Донбасс на Украину. Хотя было понятно, что фарш обратно в мясорубку не запихнуть. После 30 тысяч жертв с обеих сторон никто уже никуда не вернётся. Там фашистские законодательные нормы закреплены, сажают за лайки под русскими песнями в интернете.

Нужен международный трибунал

— Как ты оцениваешь реакцию мирового сообщества?

— Санкции секторальные, персональные, не очень тяжёлые. Что касается персональных санкций — российское общество рукоплещет. Нет, я на самом деле против. Условно говоря, чем эти депутаты провинились? Они поступили по совести, а не потому, что им Путин приказал. Они проголосовали не за отправку войск, как Совет Федерации, а именно за признание республик.

Но смысл в том, что если бы действительно Запад хотел основательно наказать Россию, санкции были бы совершенно иными. Что такое жёсткие санкции, мы видим на примере:

КНДР,

Ирана,

Венесуэлы.

Риторика Запада такова, что ни в коем случае США и ЕС не будут принимать участие в войне за Украину. Байден повторил раз десять, что мы не дадим ни на сантиметр продвинуться на территорию НАТО, но Украина не территория НАТО. Какие-то переговоры всё-таки идут, пусть не на высшем уровне. Не гнушаются лидеры западного мира осуществлять посреднические миссии. Они могли сказать: нет, Путин — агрессор, оккупант, мы разговаривать ни о чём не будем.

На Западе все прекрасно понимают, что Россия права. Однако у них есть установка. Борис Джонсон сказал: наша задача — выбить Россию из мировой экономики У них эта задача 200 лет, просто не все говорят об этом вслух.

За 8 лет геноцида массовые убийства задокументированы пофамильно. Обе республики ведут этот страшный мартиролог. За каждого своего убитого они могут отчитаться: и за военного, и за гражданского.

Если Россия начала говорить о денацификации, демонтаже киевского режима, ей нужно настаивать на международном трибунале над Турчиновым, Яценюком, Билецким, Ярошем и так далее. Тем более есть масса иностранных свидетелей, пострадали иностранные журналисты, волонтёры, сотрудники ОБСЕ. Раз уж Путин говорит не только о ДНР и ЛНР, а обо всей Украине, тогда вспомним пыточную в Киеве, где беркутовцев ломали. Вспомним сожжённое МВД в Мариуполе, где люди заживо сгорели 9 мая 2014 года, в День Победы. Одесса была 2 мая. Вспомним бесконечные "поезда дружбы", автобусы, когда людей забивали битами. Об этом страшно говорить. Но есть документы, видео.

Кстати, масса видео за 2014 год, которые можно было бы привлечь в качестве свидетельств, удалены с YouTube.

Там не только кадры жестокости. Там кадры прохода военной техники, когда люди голыми руками останавливают танк. Это был красивый кадр. Всё стерли, как будто и не было. То есть все наши соцсети работают в единой парадигме: они подчищают за украинскими преступниками все хвосты.