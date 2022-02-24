EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Виктор Янукович может вернуться на Украину?

Мир

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Как подчеркнул глава государства, "её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Виктор Янукович может вернуться на Украину?

"И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", — подчеркнул Владимир Путин.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сроки окончания спецоперации будут определяться верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным в зависимости от результативности.

"Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты. Президент сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, при каких условиях Россия готова остановить военную операцию.

На уточняющий вопрос о том, может ли идти речь о досрочной остановке операции в ближайшее время, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "безусловно, все зависит от решений верховного главнокомандующего". "Но мне об этом ничего неизвестно", — добавил Песков.

На вопрос, каковы границы, до которых планируют дойти российские власти, поддерживая силы ДНР и ЛНР, пресс-секретарь президента сказал следующее: "Я не могу вам давать какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей этой операции. Все-таки единственный первоисточник здесь — наше оборонное ведомство, наши военные".

Стоит заметить, что по неофициальной информации, некие военные подразделения были замечены в Херсонской области, возле Харькова, в Сумской области и даже возле Киева. Отметим, информация это неофициальная. Но все ж таки, как это можно было бы расценивать?

Напомним, что президент России назвал целями спецоперации "демилитаризацию и денацификацию Украины". Очевидно, что речь не только о Донбассе. А депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил "естественно, что с нынешним режимом (в Киеве) уже покончено".

Но предположим, как могли бы развиваться события в последующем. И здесь напомним о Викторе Януковиче, который был фактически отстранён от власти Верховной радой Украины в феврале 2014 года. Впоследствии, покинув Украину и находясь на территории России, он неоднократно публично заявлял о себе как о действующем главе государства. И надо напомнить, что он тогда обращался к президенту России с просьбой использовать российские вооруженные силы для восстановления порядка на Украине.

Российские власти все эти году подчёркивали, что считают события февраля 2014 года государственным переворотом. Эта оценка никогда не менялась. А потому, почему бы не предположить, что нынешние события могут стать предвестником возвращения Януковича на высший пост в государстве?

Каким будет это государство — вопрос другой. То есть, заявленная цель российского руководства понятна: государство это демилитаризованное, денацифицированное, нейтральное. Планов по оккупации Украины у России нет, как подчеркнул Владимир Путин.

Конечно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, говорить пока рано. Пока остаётся наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куратор: Любовь Степушова
Темы виктор янукович
Sberbank
Новости
Зеленский: "Не знаю, как долго продержится Украина"
Украинский аналитик оценил спецоперацию Путина: "Самое настоящее сумасшествие"
Анна Шафран: происходящее на Украине – огромный удар по США
В Берлине опровергли возможность войны между Россией и НАТО
Жириновский призвал действовать на Украине жёстко и чётко
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Киев возбудил уголовное дело из-за проводимой РФ военной операции
Политолог о разрыве дипотношений Киева и РФ: "Следующий шаг — объявление войны"
СБУ в панике сжигает документы прямо на улице Киева
ФСБ: украинские пограничники покинули все места дислокации на границе с РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.

Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"
Бывший СССР
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
Мир. Новости мира
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
Последние материалы
Украинский аналитик оценил спецоперацию Путина: "Самое настоящее сумасшествие"
Анна Шафран: происходящее на Украине – огромный удар по США
В Берлине опровергли возможность войны между Россией и НАТО
Жириновский призвал действовать на Украине жёстко и чётко
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Киев возбудил уголовное дело из-за проводимой РФ военной операции
Петербург остается на грани экокатастрофы
Виктор Янукович может вернуться на Украину?
Политолог о разрыве дипотношений Киева и РФ: "Следующий шаг — объявление войны"
СБУ в панике сжигает документы прямо на улице Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников