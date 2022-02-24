Виктор Янукович может вернуться на Украину?

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Как подчеркнул глава государства, "её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

"И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", — подчеркнул Владимир Путин.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сроки окончания спецоперации будут определяться верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным в зависимости от результативности.

"Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты. Президент сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, при каких условиях Россия готова остановить военную операцию.

На уточняющий вопрос о том, может ли идти речь о досрочной остановке операции в ближайшее время, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "безусловно, все зависит от решений верховного главнокомандующего". "Но мне об этом ничего неизвестно", — добавил Песков.

На вопрос, каковы границы, до которых планируют дойти российские власти, поддерживая силы ДНР и ЛНР, пресс-секретарь президента сказал следующее: "Я не могу вам давать какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей этой операции. Все-таки единственный первоисточник здесь — наше оборонное ведомство, наши военные".

Стоит заметить, что по неофициальной информации, некие военные подразделения были замечены в Херсонской области, возле Харькова, в Сумской области и даже возле Киева. Отметим, информация это неофициальная. Но все ж таки, как это можно было бы расценивать?

Напомним, что президент России назвал целями спецоперации "демилитаризацию и денацификацию Украины". Очевидно, что речь не только о Донбассе. А депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил "естественно, что с нынешним режимом (в Киеве) уже покончено".

Но предположим, как могли бы развиваться события в последующем. И здесь напомним о Викторе Януковиче, который был фактически отстранён от власти Верховной радой Украины в феврале 2014 года. Впоследствии, покинув Украину и находясь на территории России, он неоднократно публично заявлял о себе как о действующем главе государства. И надо напомнить, что он тогда обращался к президенту России с просьбой использовать российские вооруженные силы для восстановления порядка на Украине.

Российские власти все эти году подчёркивали, что считают события февраля 2014 года государственным переворотом. Эта оценка никогда не менялась. А потому, почему бы не предположить, что нынешние события могут стать предвестником возвращения Януковича на высший пост в государстве?

Каким будет это государство — вопрос другой. То есть, заявленная цель российского руководства понятна: государство это демилитаризованное, денацифицированное, нейтральное. Планов по оккупации Украины у России нет, как подчеркнул Владимир Путин.

Конечно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, говорить пока рано. Пока остаётся наблюдать за дальнейшим развитием событий.