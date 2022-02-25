"Пистолет вместо атомной бомбы": украинские политики пугают "агрессоров" раздачей оружия населению

В последние дни ряд киевских политиков стали выступать с угрожающими заявлениями относительно "готовности украинцев дать вооружённый отпор любому агрессору". "Пальму первенства" в этом смысле однозначно заслужил президент Владимир Зеленский, посуливший на Мюнхенской конференции выйти из "Будапештского меморандума" и озаботиться созданием в "незалежной" собственного ядерного оружия.

Армия Украины

Правда, такое оружие — вещь очень дорогая. А потому "гетманы", "полковники" и прочая "старшина" "великой казацкой державы" решила пока попугать "российских агрессоров" угрозами попроще.

Первыми начали вещать о "скупке населением всего имеющегося в оружейных магазинах" третьесортные галицкие политики, позже к ним примкнул и экс-президент Пётр Порошенко. Последний особенно умилялся тем фактом, что "истинные патриоты" якобы раскупили в оружмагах не только все наличные стволы, но и выгребли все запасы патронов!

Это по озвученной им же цене в 20 гривен (около 55 рублей) за штуку — столько на Украине стоит недорогой батон. Явно закупки "огнестрела" делались не самыми бедными гражданами, поскольку у большинства после оплаты астрономических счетов за коммуналку денег на покупку даже пачки таких "бюджетных" патронов точно не хватит.

Данный вывод был очень быстро подтверждён руководством Национальной полиции, заявившим, что роста выдачи разрешений на владение оружием за последние недели не наблюдалось. А ажиотажный спрос на стволы и боеприпасы обеспечили уже наличные владельцы огнестрела.

Ну что тут поделаешь — кто-то при слухах о "близкой войне" бежит скупать соль и спички, кто-то — ружья и патроны. Воистину, "кому суп жидковат — кому жемчуг мелковат".

Тем более, решительно непонятно — что новоиспечённые "оружейные маньяки" собираются делать со своими возросшими арсеналами? Даже герои голливудских боевиков нечасто палят в супостатов из двух стволов одновременно — а если оных, скажем, целых 6 или там 10? Разве что вооружить ими "карманную армию" — но это ж противоречит даже украинским законам.

Старые песни на новый лад

Армия Украины

Видимо, понимая всю абсурдность надежд хоть кого-то напугать "оружейным хомячеством" уже состоявшихся его владельцев, украинские политики запустили "старую пластинку" — насчёт "возможности разрешить населению владение оружием". Старую — потому что, по данным экспертов и журналистов, вопрос пресловутой "легализации оружия" относительно регулярно обсуждается практически с самого момента получения Украиной "незалежности".

И даже после победы путча на Майдане о желательности для населения права покупать боевые короткостволы (пистолеты и револьверы) говорили, как минимум, министр обороны летом 2014 года Валерий Гелетей, генеральный прокурор Юрий Луценко, депутат (и фигурант скандальной истории со стрельбой в обидевшего его на дороге водителя другой машины) Сергей Пашинский — не считая целой кучи авторов подобных законопроектов помельче.

Так что недавнее заявление уже нынешнего министра обороны Алексея Резникова насчёт того, что "украинцам надо разрешить владение (но не ношение!) короткоствольного оружия", судя по всему, так лишь просто заявлением и останется — уже в который раз. Поскольку в принятом в первом чтении 22 февраля законопроекте 5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" ни малейших реальных подвижек по вышеозначенному пункту просто нет!

Да, собственно, и не должно было быть — документ ведь был представлен в Раду ещё 21 июня прошлого года. По сути, за немаленьким объёмом в 52 страницы его текста скрывается лишь словесная шелуха и красивые слова о "праве украинцев на самозащиту". При том, что даже травматические пистолеты, доступные в "тоталитарной" России практически любому законопослушному совершеннолетнему гражданину, в "великой европейской державе" разрешаются к покупке лишь судьям, прокурорам, журналистам, адвокатам, "дружинникам" — да ещё некоторым узким категориям граждан.

А уж настоящие боевые пистолеты в вышеупомянутом законе обычным гражданским разрешено покупать и хранить лишь в случае, если те являются… минимум кандидатами в мастера спорта по стрельбе!

Что поделаешь — украинские "пользующиеся всенародной поддержкой" власти, вне зависимости от конкретных лиц и политических партий, жутко боятся тех, кому они якобы "служат" — а на деле, постоянно грабят и цинично обманывают. И для такого страха немалые основания действительно есть — например, по данным одного из проведённых осенью исследований, около 6% опрошенных выразили готовность "защищать свои нарушенные права и свободы с оружием в руках".

А такой показатель вообще-то вполне сравним с долей активных участников Гражданской войны 1917-1920 годов — причём за весь период и со всех сторон. Что лишний раз доказывает, насколько качественно "незалежные" элиты подготовили свою "неньку" к наступлению "нового издания Руины", кровавой внутриукраинской бойни после смерти Богдана Хмельницкого.

Видимо, понимая это, президент Зеленский даже 24 февраля, анонсировав "начало войны с Россией и массовую раздачу оружию населения", уточнил, что стволы будут раздаваться в руки лишь "ветеранам правоохранительных органов для помощи их в охране правопорядка". А то начни раздачу действительно "всем желающим" — в "неньке" такое Гуляй-Поле начнётся, что даже местные политики будут ждать прихода российских миротворцев, как манны небесной.

Подводная часть украинского "оружейного айсберга"

Армия Украины. Чистка оружия

Хотя, конечно, если говорить серьёзно, то наличие или отсутствие закона о праве обычных украинцев владеть, кроме уже разрешённых для них охотничьих ружей и длинноствольных нарезных карабинов (без возможности автоматической стрельбы), ещё и пистолетами, никакой особой роли и не играет.

Речь идёт даже не только о полулегальных "добровольческих" батальонах нацистов — чьи "филиалы", даже расположенные вдали от зоны боевых действий, в глубине Украины, и так вооружены до зубов. Ведь после нацистского переворота полноводный поток самого настоящего оружия хлынул и просто в массы!

Это были и стволы, увозимые (а то и просто нахально отправляемые по почте) карателями из Донбасса, и переделываемые в полноценное оружие резко умножившимися народными умельцами "массогабаритные макеты". И "лёгким движением руки превращаемые" в боевые заменой "заглушенного" ствола на обычный нарезной стартовые "Глоки" и "Грандпауэры", легально привозимые из Европы — и множество других вариантов.

Точное количество такого оружия, по понятным причинам, неизвестно — ведь в полиции оно не регистрируется. Но экспертами называется цифра от одного до нескольких миллионов единиц — и это на реально оставшихся в "неньке" около 30 миллионов жителей, включая женщин, стариков и детей.

Так что теоретически в "незалежной" на руках у населения оружия, в том числе применяемого для скрытого ношения (даже без ничего радикально не изменяющих новых законов Верховной Рады на этот счёт), вполне достаточно.

"Иметь" не значит "стрелять"

Мальчик с автоматом

Другое дело, что ожидать, что это самое оружие "будет стрелять по российским агрессорам из каждого окна", не просто наивно — а сверхнаивно.

Нелегальные стволы в остальном вполне добропорядочные граждане покупают отнюдь не для стрельбы "за идею" по хорошо владеющим оружием профессионалам. Даже если эта "идея" есть и заключается не только в желании "срубить побольше бабла" на заработках в Европе.

И на недоброй памяти Майдане вооружённые боевики массово стреляли по милиции лишь в самый последний день, чтобы "взорвать ситуацию". Во весь же предшествующий период оружие со стороны путчистов обычно молчало — в опасении серьёзной "ответки".

И в украинских СМИ предыдущих лет было немало публикаций на тему, как патрули полиции якобы случайно обнаруживали при осмотре машин тех или иных граждан купленные теми накануне "Глоки" с глушителями. При этом ни малейших попыток сопротивления задерживаемые не делали — резонно считая за лучшее получить пару лет "условно" по "оружейной статье" УК, нежели рисковать сесть всерьёз и надолго за вооружённое сопротивление правоохранителям.

Такие покупки делаются обычно "на крайний случай" — вроде необходимости защиты собственной жизни, жизни своих родных и близких от преступников. Или же всё больше возрастающих числом, и не только в оккупированной укро-армией части Донбасса, бандитов и мародёров.

А потому всерьёз рассчитывать, что славящиеся своей главной национальной традицией "моей хаты с краю" даже самые упоротые бандеро-патриоты начнут бросаться на "вежливых людей" в российской форме, ничуть не угрожающих их жизни, свободе и имуществу, с заначенными (или даже официально купленными) пистолетами — просто наивно. Скорее уж это оружие "заговорит" в местных бандитских разборках, когда после весьма вероятного бегства киевских политиков за рубеж местные банды станут единственным реальным видом реальной власти.

Соответственно, пугать таким "вооружённым населением" российскую армию совершенно бессмысленно.

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