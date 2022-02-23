Киев не хочет отпускать Донбасс, который ему вовсе не нужен

Вечером 21 февраля практически вся Украина, включая Офис президента, прильнула к мониторам и телевизорам, слушая лекцию по истории от президента России Владимира Путина, в конце которой он объявил о принятом решении по признанию ДНР и ЛНР.

Разумеется, после этого сообщения в соцсетях развернулись бурные обсуждения этого внезапного, но ожидаемого решения главы РФ. Все ждали реакции от президента Владимира Зеленского или хотя бы от ветеринара Алексея Данилова, по недоразумению продолжающего быть секретарём СНБОУ. Но полночь уж настала, а киевская власть хранила молчание. Как оказалось, в Офисе президента ждали пробуждения хозяина Белого дома Джо Байдена. И лишь получив от него указания, "гарант" быстренько записал своё очередное видео, которое выпустили в эфир в 2 часа ночи.

Впрочем, те, кто не ложились спать и ждали решительных ответных действий от правителя американской (или британской?) колонии, были сильно разочарованы. Ни введения военного положения, ни даже разрыва дипотношений с Россией (Зеленский обещал об этом подумать гостившему в Киеве президенту Эстонии Алару Карису), лишь утверждение, что признание Москвой независимости ЛДНР может означать односторонний выход России из Минских соглашений (т. е. всё ещё "может", а не "означает"). Кроме того, он созывает (!) экстренный саммит Нормандской четвёрки (и кто же на него и куда приедет?) и в очередной раз попросил помощи у западных партнёров (а как же мощная украинская армия?), а в заключение призвал к спокойствию:

"Мы ничего и никого не боимся, ничего и никому не должны, ничего и никому не отдадим".

От него злодейств ожидали, а он чижика съел...

Острая на язык и бескомпромиссная адвокат Татьяна Монтян считает, что речь Зеленскому писали впопыхах, дабы поскорее ответить на путинское обращение к украинскому народу. Но по существу ему ответить оказалось особо и нечего.

"Была избрана привычная тактика "хоть ссы в глаза — всё божья роса", и почти 5 минут этот жалкий клоун втирал затасканные фразы об агрессоре и попрании им Минских соглашений, о своей приверженности миру и решительному отказу лишаться своих территорий. Реально слушаешь и не можешь понять: то ли это чмо вещает из параллельной вселенной, то ли у тебя потихоньку крыша едет, ибо всё услышанное никак не вяжется с действительностью. И при всей решительности этой речуги обратите внимание: ни мобилизации, ни военного положения, ни разрыва дипотношений с агрессивным агрессором. От него злодейств ожидали, а он чижика съел. В общем, традиционно тянет время. Ну смотрим этот цирк уродцев дальше", — запасается поп-корном Монтян .

Украинский валютный рынок остро отреагировал на последние новости по Донбассу. 22 февраля курс доллара подрос сразу на 27 копеек, достигнув отметки 29,12 грн/$. Правда, украинских "патриотов" больше интересуют курс рубля и котировки акций российских компаний, которые, к их бешеной радости, подсели.

Перепугались и иностранные дипломаты. Эвакуированные во Львов сотрудники американского посольства после окончания работы уезжают ночевать на территорию Польши (а это минимум 100 км в один конец). Австралия и вовсе закрывает своё посольство во Львове и вслед за США перевозит дипломатов в Польшу, одновременно вновь призывая своих граждан срочно покинуть Украину. Неожиданно забеспокоился и МИД Грузии, рекомендовав сотрудникам своего посольства вывезти свои семьи из украинской столицы.

Телеведущая канала Рината Ахметова "Украина 24" Тала Калатай (ранее она работала на порошенковском "Прямом") обратилась к россиянам, назвав их "росияки" (мол, это слово от страха придумал сын её подруги, когда к нему обратились на русском). В отличие от многих других "патриотов", выражавших своё возмущение на языке "агрессора", она писала на мове (мол, ей было лень писать на русском — не пытайтесь понять эту "логику"). При этом пани уверена, что её воззвание не будет иметь смысла, но молчать выше её сил.

"Эта война, конечно, нас контузит, а вас она убьёт. Русским называться уже стыдно. "Спасибо деду за победу" превратилось в яростный стыд. И когда ваши внуки будут это вспоминать, они будут опускать глаза и деда проклинать. Защищаться — благородное дело. А отбирать — за это отрубают руки. Так будет и с вами, во всех смыслах этих слов. Будем ещё долго плакать, думая об этом. Потому что это большая потеря для меня лично. Страшно, но страх — это нормальная реакция психически здорового человека в этой ситуации. Большинству из вас не страшно, потому что вы больны путинизмом головного мозга. Вы даже не представляете, в какую передрягу вскочили! У нас есть что защищать, у вас не за что драться. Эта война для вас страшнее в разы. Всё будет Украина!", — так эмоционально писала как бы элита Украины.

Политический обозреватель Игорь Лесев предлагает вспомнить 25 декабря 1991.

"Не вспоминается? А 26 декабря того же года? Формально никаких изменений не произошло, но СССР юридически между этими датами не стало. Вот и сегодня уже не стало ТОЙ Украины. Осознание, как и физическое ощущение, ещё не пришло, но её уже нет. Песец. Зато у Песца всегда есть ФИО. Был тогда М. С. Горбачёв. А сегодня Песец это — В. А. Зеленский, с чем наркомана и поздравляю", — констатирует аналитик.

Мэр Киева Виталий Кличко, также ставший отчаянным "патриотом", записал своё видеообращение, в котором заявил, что Россия огласила Украине войну. Он констатирует, что в Донецке и Луганске уже полно российских войск, которые ехали туда всю ночь.

"Оперативно туда зашла орда, которая называет себя миротворцами, и теперь Россия ставит под сомнение украинское государство и народ. Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, ещё когда где-то были болота и никто не представлял, когда на их месте появится Москва, смиритесь с этим. Путин перечеркнул все дипломатические усилия и останавливаться не собирается, поэтому партнёры Украины должны принять весь пакет санкций против агрессора, которые согласовали ЕС и НАТО. Времени на разговоры нет, имперские амбиции необходимо остановить и не только в отношении Украины", — уверен экс-боксёр.

Виталик наш горемычный Кличко пошёл бороться за президентство: сначала съездил к "папикам" в Европу, посветил фейсом и даже встретился с "президентом Беларуси" Светой Тихановской, а теперь вот решил с Путиным бороться, ёрничает политолог Елена Маркосян.

"Я давно говорила: Кличко — не политик, так им и не стал за годы мэрства. Если бы голова хоть чуть-чуть работала, то знал бы, что следующий президент Украины будет как минимум компромиссной для РФ и США фигурой. Бороться с Путиным во время своей президентской избирательной кампании — тупо проиграть её независимо от того, сколько денег в эту кампанию вбухают такие же недалёкие "стратеги" как и сам кандидат", — предупреждает Маркосян.

Игнорирование Евросоюзом ситуации в Донбассе привело к признанию Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали признание независимости ДНР и ЛНР нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Каждый раз, встречаясь с дипломатами ЕС, включая бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини, я говорил им, что игнорирование того, что происходит на Донбассе и отказ публично критиковать (кулуарно они были готовы) позицию Киева приведёт, в конечном счёте, к потере Украиной Донбасса. И ЕС будет нести за это часть ответственности. В ответ были улыбки. Дождались…", — резюмировал политолог.

Война войной, а на счетах Зеленского в Коста-Рике, в банке Dresdner Bank Lateinamerika уже более $1,2 млрд. А в Майами у Зеленского уже есть вилла за $34 млн. Так что плевать ему на Украину, он уже украл на "Большом строительстве" и откатах от олигархов целое состояние, и уже мечтает о богатой и беззаботной жизни в Майами, где не надо корчить из себя честного президента, — возмущён политический эксперт Александр Скубченко.

"И теперь Зеленский может не стесняться русофобской сути своего режима. Впрочем, стать ещё большим и агрессивным русофобом — это его единственный путь сохранить лояльность радикалов. И он готов на всё ради сохранения власти. Я только за эту ночь получил в сообщениях немало угроз — свою злобу радикалы будут вымещать на нас здесь, в тылу, подальше от Донбасса и армии России. Раньше третировали всех под лозунгом "Чей Крым?", теперь закошмарят под лозунгом "Чей Донбасс?" А запад продолжит переговоры с Россией по гарантиям безопасности, но уже в новой реальности. При благоразумии запада Украина станет нейтральной и внеблоковой. В противном случае запад нашу страну уничтожит ради своих амбиций. От Украины уже ничего не зависит, к сожалению", — расстроен Скубченко.

Медиа-эксперт Анатолий Шарий задаёт вопрос украинским "патриотам", вовсе не спешащим ехать защищать Донбасс, который им был ну очень "нужен".

"Вообще не слышу возгласов "Всё, еду на передовую!" от окопавшихся в Киеве, живущих в фейсбуках, разжиревших воителей с российской армией, которые 8 лет с ней воевали в соцсетях, рассказывая, сколько российских солдат они изничтожили на Донбассе. Ау! Где вы, отважные воители? Вы ведь пишете свои грозные посты уже из окопов? "Если войдёт российская армия, мы их всех…" Так вот же вошла. Или удобнее в Киеве "воевать" путём доносов в СБУ и избиения подростков, что сказали что-то про мову? Проще запугивать и убивать журналистов, проще грозить и постить фоточки с трупами, чем ехать туда, где уже ждёт та самая пресловутая армия?", — с сарказмом пишет Шарий.

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв ехидно спрашивает "политических украинцев": по-прежнему "весь мир с нами"? И как он помог вернуть Донбасс?

"Может быть, не надо было 8 лет с энтузиазмом играть роль палки, которой все эти трампы, байдены и джонсоны тыкали Россию в брюхо? Может быть, надо было думать своими мозгами и действовать в собственных интересах? Ну а что уже теперь? Ну да, введут санкции по запрету вести бизнес в ДНР и ЛНР. Но Донецк и Луганск вам это вернуть не поможет. Или вы правда верите, что будут такие санкции, что Россия вот прям развалится, и вы не только Донбасс вернёте, но и Крым с Кубанью? Верьте дальше. Даже крошечная Куба под реально уничтожающими американскими санкциями не развалилась. Плохо будет житься в России? А даже если и будет — вам-то с этого что? А когда меры такого давления на Россию будут введены все и окончательно, ей тупо уже не будет чего терять. И ничто больше не будет ограждать вас, дорогие политические украинцы, от российских танков на Крещатике, если правителям России этого по каким-то причинам (да банально для спуска в военный клапан пара внутреннего недовольства) захочется? Плохо быть иностранной колонией. И то, что сейчас Владимир Зеленский, прежде чем сказать что-то своим гражданам, оглушённым внезапными новостями, сначала пошёл перетирать с западными "друзьями", доказывает, что ничему его эта ситуация не научила. Но, может быть, вы сами всё-таки окажетесь умнее?", — с наивной надеждой вопрошает Ткачёв.

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