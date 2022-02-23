Что будет с Украиной и Россией после признания ЛДНР - сценарии

Признание ЛДНР может стать началом конца для Украины, которая потеряет гораздо больше. С этим мнением выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, это результат преступной политики президента Владимира Зеленского. Жители запада страны уже достают загранпаспорта, поскольку на Украине не исключен "эффект домино".

Кива подчеркнул, что юго-восток страны совершенно внезапно может обратится к Владимиру Путину за помощью и спасением, поскольку геноцид русскоговорящего населения в этих регионах очевиден.

В своем канале Кива подчеркнул, что Зеленский вошёл в историю «как тот, кто потерял Донбасс, а может и всю Украину".

С учетом того, что права на часть территорий Украина получила именно при коммунистах, в очередь на ее раздел уже записались Венгрия, Польша и Румыния.

«Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии"», — пояснил депутат.

Возможно, делать такие прогнозы рано. Но то, что страна может посыпаться - это факт, равно как и вероятность объединения некоторых регионов страны, в первую очередь западных, на националистических позициях.

Социолог Евгений Копатько отмечает, что "политики, на которых ставили, которых считали оппозиционными себя не оправдали, так что полная монополия на одну повестку тоже иссякла". Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно как минимум запомнить слова Путина о декоммунизации.

Но запад страны действительно может отделиться, так как там иностранных паспортов даже побольше, чем российских паспортов в ДНР и ЛНР. Только в Черновицкой области ещё в 2010 году, на руках было 80 тысяч румынских паспортов - отмечает "Царьград".

Крымский политэксперт Владимир Джаралла разделяет мнение коллеги. Тенденции на прекращение этого балагана видны уже несколько лет, особенно на юго-востоке Украины, который был промышленным центром, а, следовательно, именно по ним больше всего ударил и бьёт разрыв связей с Россией.

Признание ЛДНР произошло, все ждали реакции Запада - ей стали санкции против банков, которые их не боятся, против элиты и детей чиновников (аналогично) и госдолга - но даже это американские (!) экономисты называют "бессмысленным и не наносящим урона".

Отдельно стоит отметить, что пророссийские настроения характерны для Новороссии (Одесская, Николаевская, Херсонская области, значительная часть Запорожья) и в значительной степени Слобожанщины, то есть Харькова.

По сути, на Украине нет никакого желания борьбы, поэтому раскол государства — дело времени. Люди уезжают, не желая находиться в независимом состоянии. Так что еще придется как следует подумать, что с этими территориями делать, подытожил эксперт.

В свою очередь, на Украине назвали своими территориями четыре российских региона — Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Об этом написал публицист Сергей Грабовский в статье для газеты «День».

Так он ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что в составе Украины находятся исторически российские территории.Грабовский сослался на документы и европейские карты 1918 года, по которым Украина якобы уже существовала в XVIII веке, при этом Россия — нет. «

Собственно, Кубань – это типичная "историческая украинская территория", как и Таганрог, как и восточная Слобожанщина, и Стародубщина», — добавил публицист.

По его словам, в состав Украины входят также «Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар», то есть страна «уходит за Дон». Правда, что с этим "откровением" делать дальше, не знает даже сам Грабовский - потому, что мечтать отнять что-то у ядерной России может только недалекий человек.

Впрочем, о России стоит поговорить более подробно.

Теперь нужно отчетливо понимать, что Россию ждут два пути.

она окончательно восстанавливает свой суверенитет и былое могущество,

она заканчивает как Югославия.

Как пишет обозреватель "Царьграда" Константин Двинский, обращение Владимира Путина по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик было не просто попыткой главы государства объяснить конкретный внешнеполитический шаг Кремля.

Путин провел экскурс в историю и дал пояснения о дальнейшей стратегии России. В свое время он выступал и после событий августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии, обращаясь не столько к своим согражданам, сколько к европейским "партнёрам". В данном случае он говорил только для своих соотечественников.

Неудивительно, что Запад ничего не понял. Британская The Guardian назвала речь Владимира Путина "бессвязной", поскольку им в принципе незнакома подоплёка украинского кризиса - как для нас совсем непонятен "их" конфликт вокруг Фолклендских островов.

При этом Путин заявил о радикальном пересмотре стратегии на всём постсоветском пространстве.

Глава государства дал понять, что суверенитет других признается Россией далеко не безоговорочно. Если соседи принимают антирусский курс во внутренней и внешней политике, то РФ оставляет за собой право вмешиваться.

В прошлом поднимались на щит и принимались "доктрина Монро", "доктрина Трумэна", "доктрина Брежнева" . Наступило время "доктрины Путина".

Какое-то время Кремль ещё жил надеждами на "цивилизованное" встраивание в западный мир на своих условиях. Москва даже просила принять ее в НАТО. Закончилось ничем, а Россия теряла время и себя.

Но уже в 2014 году возвращением Крыма Россия бросила вызов всему либеральному мироустройству. А 21 февраля 2022 года начался новый этап отечественной истории – этап обретения полного суверенитета во всех сферах.

Ведь стоит помнить, что Запад выступает не против "режима Путина", "авторитаризма" или "агрессивных действий Кремля", а против нашего этнокультурного пространства.

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