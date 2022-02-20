Почему российские элиты боятся дать отпор Западу

Президент США Джо Байден во вторник, 15 февраля, незадолго до назначенного им "вторжения" России на Украину, выступил с обращением к россиянам. Стандартная практика взаимодействия на международном уровне предусматривает дипломатические контакты и процедуры. В связи со столь неожиданным ходом американского лидера у многих возник вопрос — что это было? Попытка объявить действующую власть в России несуществующей, чтобы активизировать народ для государственного переворота? Подобная технология вполне отработана в ходе "цветных революций".

Что примечательно, какое-то время спустя после помпезной речи Байдена произошло обострение ситуации в Донбассе. В то время как Госдеп США раздувал массовую антироссийскую истерию в мировых СМИ, украинские вооруженные силы, подталкиваемые американцами, начали масштабные обстрелы территории ЛНР и ДНР. То есть пассивная позиция России и попытки переговоров только укрепили американцев в стремлении "раскачать лодку" на постсоветском пространстве.

Слова Байдена о том, что его цель — демократия во всем мире, давно уже переводятся как: "мы ликвидируем власть в России, поскольку я признал ее недемократической". Сценарий напоминает события "арабской весны", когда ближневосточные правящие элиты до последнего надеялись на диалог с Западом, но получили в ответ громкие заявления о формировании демократического большого Ближнего Востока. Чем же ответит на очередной агрессивный выпад наша страна?

Почему Россия выбирает путь мягкой дипломатии

Пока же Россия в данном конфликте придерживается пути дипломатии: взвешенные и продуманные шаги, с опорой на международное право. На протяжении последних нескольких месяцев наша страна прикладывает максимальные усилия для того, чтобы разрешить ситуацию мирным путем. С декабря были проведены встречи на уровнях глав МИД и Минобороны, несколько встреч и телефонных разговоров на высшем уровне. Однако эти усилия не привели к желаемому результату: давление на Россию только усиливается. Может, настало время для решительных действий? Ведь дальнейшее промедление может быть губительным для независимости нашей страны.

Политолог Сергей Михеев заявил в интервью "МК", что, по его мнению, Россия недостаточно активна с точки зрения контрсанкций. Хотя бы в отношении той же Украины, против которой уже лет 8 назад можно было бы ввести достаточно жесткий пакет мер.

"Мы восемь лет рассказываем, что там неонацистский режим, при этом никаких значимых санкций против Украины не вводим, что, по сути, является помощью этому политическому режиму. Это вызывает как минимум вопросы, не очень для меня понятные. Я думаю, что в первую очередь это связано с интересами тех или иных конкретных людей или бизнес-групп", — отметил политолог.

Что касается санкций против США и Европы, то создаётся впечатление, что Россия подходит к этому вопросу очень выборочно, подмечает эксперт. Действия России, по его мнению, могли бы быть более жесткими.

"Такое впечатление, что просто не хотят затрагивать интересы каких-то офшорных групп нашей элиты. Эти элиты имеют возможность лоббировать свои интересы, видимо, в том числе и на уровне принятия геополитических решений… То есть они кому-то там объясняют, экспертное мнение чье-то настраивают, что вот, мол, это нельзя делать, надо быть очень осторожными, аккуратными. А в реальности за этим ничего, кроме групповых, а иногда личных интересов, может быть, даже и не стоит", — считает политолог.

Сергей Михеев уверен, что процесс национализации элиты в России не закончен. Одна из главных проблем — это жизнь на два дома. Деньги они зарабатывают здесь, а в реальности живут там. И там же они держат всю свою семью, там же учатся их дети, отмечает политолог.

Как Россия может спасти себя

У нашей страны есть, помимо оснащенной современным вооружением армии, ряд экономических рычагов влияния. Все санкции, инициированные Западом против России, не затрагивают поставки сырья, ведь это критически важно для экономики Европы. Наша страна занимает лидирующие позиции на ключевых товарных рынках.

Россия, как часть мировой экономики, плотно вписана в глобальную цепочку поставок. Нарушение этих связей грозит кризисом всей мировой экономике. Будут не "санкции из ада", которыми нас пугают, будет реальный ад. Рухнет не просто мировая экономика, рухнет политическая конструкция мира, его каркас. Великая рецессия, в которую погрузился мир после 2008 года, превратится в глобальную депрессию. По своим последствиям обвал будет сопоставим с результатами мировой войны.

Российские олигархи, как наивные простаки, доверили все свои активы, финансы, имущество якобы справедливым демократическим странам, тем самым попав в экономическую зависимость от этих "демократий". При малейшей угрозе экономических санкций крупные бизнесмены изо всех сил стараются удержать власти России от действий, способных вызвать гнев западных хозяев. По сути, российская элита и выступает как пресловутая "пятая колонна", чьи действия иной раз граничат с национальным предательством.

России пора переходить к ответным действиям: введению зеркальных санкций, в том числе необходимо перестать поставлять топливо и ГСМ Украине. Возможно, таким образом нашей стране удастся спасти свою независимость и поставить на долгую паузу антироссийскую вакханалию, устроенную западными "доброжелателями".