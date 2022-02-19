"Страна.ua": в офисе Зеленского считают очень хорошим вариантом признание Россией ДНР и ЛНР

Украинское издание "Страна.ua" сообщает со ссылкой на источники, близкие к Офису президента Украины, что там считают очень хорошим вариантом признание Россией Донецкой и Луганской народной республик. По той причине, что это позволит "похоронить столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения".

Как сообщает издание, в окружении Владимира Зеленского полагают происходящее в Донбассе подготовкой к признанию Россией республик. При этом в Киеве не верят в возможность большой войны и "вторжения", о чём постоянно говорят на Западе.

Там также заверяют, что у Украины нет планов провоцировать военное обострение — но это высокопоставленные украинские чиновники заявляли и ранее. Судить, как говорят наши западные партнёры, надо по делам, а не по словам.

Опять же, как и заявлялось ранее, киевские власти не готовы идти по пути выполнения Минских соглашений, то есть вести прямые переговоры с представителями республик, вносить изменения в Конституцию и так далее.

А вот гипотетическое признание Россией "республик" в окружении Владимира Зеленского считают очень хорошим вариантом, так как это "похоронит" столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения.

"В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает "ЛДНР" и проблема, таким образом, решится сама собой", — отмечает "Страна".

Что касается давления Запада на украинские власти относительно выполнения Минских отношений, то оно есть, но не является настолько критичным, чтобы оказать влияние на позицию Киева.

Лишь один из источников издания допустил, что могут быть "серьёзные последствия", если украинская сторона не пойдёт на компромиссы.

"Байден, когда говорил о шансе на дипломатию обращался не только к Путину, но и к Зеленскому. Общее послание — нужно идти на компромиссы, иначе будет плохо всем. Но это моя точка зрения. Руководство Украины и Офиса президента ее не разделяет", — отметил источник.

Заметим, в Киеве не хотят делать шаг первыми и официально объявлять о выходе из Минских соглашений. При этом на самом высоком уровне неоднократно заявлялось о нежелании их выполнять.

На этом фоне в министерстве иностранных дел ЛНР опровергли слухи о том, что республики Донбасса якобы собираются выйти из Минских соглашений.

"В связи с распространением в СМИ информации о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет: указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности", — заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Он уточнил, что ЛНР, как и ДНР, были готовы к участию во внеочередных заседаниях контактной группы по Донбассу и официально подтвердили такую готовность письмами.

По словам Дейнего, "единственным поставленным нами условием было, что такие внеочередные заседания (контактной группы) должны иметь конкретный практический результат, достигнутый на основе совместных договоренностей…".