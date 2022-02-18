Геноцид: Москва определилась с причиной признания ЛДНР

Судя по высказыванием первых лиц России и журналистского мейнстрима, геноцид русских на Украине должен послужить основанием для признания народных республик Донбасса.

Западу выдвинуто прямое обвинение от первых лиц России

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент России Владимир Путин заявил о геноциде, совершаемом на востоке Украины. Это был ответ на реплику Шольца о том, что бомбардировки НАТО в Югославии в 1999 году, были необходимы, чтобы прекратить геноцид боснийцев. На что Путин ответил, что в Донбассе сейчас "тоже геноцид".

Это не первое подобное утверждение президента, но на этот раз самое что ни на есть прямое.

В декабре Путин говорил "о русофобии как о первом шаге к геноциду".

"Это то, что сейчас происходит в Донбассе мы это ясно видим, мы это знаем. И, конечно, похоже на тот геноцид, о котором вы говорили", — сказал российский лидер журналисту на встрече с президентским советом по правам человека.

18 февраля тезис Путина повторил спикер Думы Вячеслав Володин.

"Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?", — написал Володин в своём Telegram-Канале.

В доказательство слов он также он напомнил, что на территории ДНР и ЛНР обнаруживаются массовые захоронения жителей, поэтому Следственный комитет России возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

Журналисты поддержали тезис о геноциде

Тема геноцида все чаще поднимается и на российском государственном телевидении. Корреспондент "Вестей" Андрей Руденко сообщил, что 17 февраля, под обстрел из минометов и даже тяжелой техники попали около 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. В репортаже он также назвал происходящее геноцидом.

"Как иначе назвать условия, когда армия своей страны нападает на мирные города?" — спросил Руденко.

Подобными тезисами 13 февраля поделилась главный редактор канала RT Маргарита Симоньян в вечернем ток-шоу Владимира Соловьёва.

"Почему-то мировая общественность забыла, что война на Украине идет уже 8 лет, и это война украинского правительства со своим собственным народом, ближними к России окраинами. Там погибли тысячи мирных граждан, у тысяч детей оторваны руки и ноги, тысячи детей похоронены в маленьких гробиках" -, заявила Симоньян.

"Россия не может позволить себе не остановить эту войну. Вряд ли кто-то сочтет правильным ждать, пока там будут организованы лагеря и собственное население будет отравлено газом", — добавила она.

Это веская причина, чтобы её дискредитировать

На Западе почувствовали, что это причина веская и пытаются её дискредитировать. Так, Шольц не согласился с формулировкой Путина.

"Это сильное слов (геноцид)", — сказал глава кабмина Германии.

А руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что считает использование этого термина в данном контексте необоснованным, а сообщения о безымянных массовых захоронениях мирных жителей, якобы убитых украинскими ВС, являются ложными и причиной для "вторжения".

Тем не менее, геноцид — согласно определению ООН, это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, а именно:

убийство членов такой группы;

причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Эти пункты доказательно есть в Донбассе, да и на территории всей Украины.

Официально ООН квалифицирует три геноцида: геноцид армян со стороны Османской империи в 1915–1916 годах, геноцид евреев во время Второй мировой войны и геноцид тутси в Руанде со стороны власти хуту и ​​её ополченцев.

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