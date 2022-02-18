Токаев заявил о "проклятии" Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о большой идеологической ошибке, которая была совершена в стране в недавнем прошлом.

"Я считаю, что мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на заработки за границу, в том числе из Центральной Азии в Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах не работает за границей, в то время как другие вынуждены заниматься чёрной работой. Любой труд должен оцениваться по достоинству, не так ли? Сегодня рабочие из Центральной Азии трудятся в России и зарабатывают себе на жизнь. А наши граждане не выдерживают трудовой конкуренции. К сожалению, это одно из последствий "сырьевого проклятия", то есть зависимости от сырьевой экономики", — сказал Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

Он призвал не осуждать граждан страны, которые уехали жить и работать за рубеж. Президент Казахстана отметил, что человек вправе работать там, где он востребован. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что никто не должен этому препятствовать.

"Мы и раньше приглашали граждан, которые добились успеха в своей сфере. Есть соотечественники, которые вернулись в страну. Нужно прямо сказать, стране нужны люди с хорошим образованием и опытом. Необходимо в целом повышать уровень человеческого капитала. Мы должны пропагандировать идеологию трудолюбия и знаний. Если мы будем признаны в мире как трудолюбивая, добросовестная нация, это положительно скажется и на нашей экономике. Надо как можно дальше держаться от иждивенчества и лени. Только так мы сможем построить новый Казахстан", — заключил Токаев.

Президент Казахстана также призвал прекратить разговоры о том, что за помощь во время январских событий со стороны Организации Договора о коллективной безопасности его страна что-то должна президенту России.

"Заявления о том, что якобы "мы теперь задолжали Путину", — это пустые разговоры, которые надо прекратить", — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ это "не личная армия" президента России, а контингент созданный для помощи членам организации. В которую, как напомнил Касым-Жомарт Токаев, входят также Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия.

"Казахстан также является полноправным членом и одним из основных учредителей этой Организации. Поэтому всё законно и логично", — заявил Токаев.

Напомним, президент Казахстана заявил о намерении обратиться за помощью к ОДКБ 5 января этого года. Произошло это на фоне массовых беспорядков, которые происходили в то время в ряде городов Казахстана. Самыми масштабными были беспорядки в Алма-Ате.

Миротворцы ОДКБ начали прибывать в республику 6 января. В Казахстане были размещены контингенты из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Спустя полторы недели, после стабилизации обстановки в Казахстане, был начат вывод миротворцев, который завершился в течение нескольких дней.

Обращение властей Казахстана за помощью к ОДКБ вызвало критику со стороны властей ряда западных государств, США в первую очередь. В Вашингтоне потребовали объяснить, зачем Казахстану понадобилась такая помощь. О каких-либо официальных контактах властей двух государств по этому поводу не сообщалось.