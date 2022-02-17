США ждут шанса, чтобы вынудить Израиль предать Путина

По мере усиления антироссийской истерии из-за "нападения" России на Украину страны оказались перед нелегким выбором: вставать на сторону Москвы или Киева. И только Израиль гармонично себя чувствует, устроившись на двух стульях. Западные аналитики тут же стали говорить о браке по расчету, мол, Израилю выгоден союз с Россией и он ни за что не купится на игры Вашингтона. Но так ли это?

Израиль и Россия — дружба навек?

Стоит отметить, что Израиль и Россия в последние десятилетия всегда поддерживали достаточно конструктивный диалог. Но особая близость между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным возникла в последние годы, когда Москва взяла на себя доминирующую роль в гражданской войне в Сирии вдоль северной границы Израиля.

Нетаньяху посетил Москву 15 раз с 2011 по 2020 год. Для Израиля смягчение угроз на сирийской арене, где его заклятый враг Иран также имеет большое влияние, является приоритетом национальной безопасности. В последние годы Россия, которая в значительной степени контролирует сирийское воздушное пространство, позволяла израильским военным самолетам наносить удары по иранским стратегическим объектам, включая конвои, пытающиеся доставить оружие "Хезболле" в соседний Ливан.

Россия готова сотрудничать с Израилем в этих воздушных миссиях отчасти потому, что она конкурирует с Тегераном за господство в Сирии.

Аналитик по Ближнему Востоку из Тель-Авива Дэнни Цитринович сказал в интервью GZERO, что Израиль публично не поддерживает Украину, потому что знает, что ему есть что терять. По его словам, как для Израиля, так и для России в Сирии приходится деликатно балансировать.

"Если Израиль усилит свои атаки [в Сирии], это может пошатнуть стабильность режима Асада" и подорвать стратегические интересы России в этом регионе. Россия не отнесется к этому благосклонно, также она может наказать Израиль более ограниченным доступом к нанесению ударов по Сирии, если Иерусалим встанет на сторону Украины.

А что же Киев

Тем временем Израиль и Украина являются друзьями, у стран есть прочные торговые связи, которые они надеются расширить с помощью нового соглашения о свободной торговле. Две страны также тесно связаны дипломатически и культурно, и эта связь подкрепляется тем фактом, что тысячи украинских евреев эмигрировали в Израиль. Но Украина хочет большего.

В течение многих лет она пыталась купить израильское оружие и оборонные технологии, чтобы увеличить свою военную мощь. Израиль не решался переходить "красную черту", чтобы не испортить дружбу с Москвой. Буквально на этой неделе, например, появились сообщения о том, что Израиль заблокировал продажу Украине современных систем противоракетной обороны "Железный купол". Более того, из-за уникального статуса Израиля как "общего друга" Киев призвал Иерусалим выступить посредником в его конфликте с Москвой. Но премьер-министру Израиля Нафтали Бенету это не нравится.

Фактически Бенет, как сообщается, сказал министрам "вести себя сдержанно" и избегать проявления симпатий к какой-либо стороне. Тем не менее Израиль призвал своих граждан вернуться в Израиль и планирует эвакуировать украинских евреев, что говорит о том, что он не исключает и нападения России на соседа.

Уравнение Вашингтона

Израиль и США тесно связаны по вопросам глобальной безопасности, но иногда их непосредственные интересы расходятся. Украина тому пример. Несмотря на заявление о том, что Штаты не будут посылать войска для защиты Украины, администрация Байдена всячески нагнетает антироссийскую истерию и старательно укрепляет НАТО. При этом Вашингтон не против того, что Израиль готов остаться в стороне, но пока… Если же Вашингтон захочет причинить России еще больше боли, то Израиль могут втянуть в конфликт.

Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник и эксперт по Ближнему Востоку в Фонде Карнеги, считает, что такой сценарий маловероятен, но если США "заставят Израиль выбрать чью-то сторону, то Израиль, скорее всего, подчинится, особенно если Байден лично обратится к Бенету".

Теперь же стоит ждать — удастся ли Штатам сломить дух очередного игрока на мировой арене в угоду своим имперским амбициям.

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