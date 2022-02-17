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Автор Александр Шторм

Признание ЛДНР: какие страны поддержат и что потеряют россияне

Мир

Депутаты Госдумы высказались за признание ЛДНР. Россияне отрегировали бы с пониманием, если бы в довесок к этому не прозвучал призыв отказаться ради этого от своих и без того невысоких зарплат. А вот иноСМИ уже готовят список стран, которые признают ЛДНР из-за выгоды или давления России.

Признание ЛДНР: какие страны поддержат и что потеряют россияне

Что касается "отказа от зарплат ради русского мира" — столь великолепное предложение озвучил депутат от КПРФ, чей проект признания республик и был принял Госдумой.

То есть в Госдуме напрямую заявили о готовности россиян пойти на ограничения и снижение уровня жизни вследствие санкций ради признания ДНР и ЛНР. Как говорится, "за веру, царя и Отечество".

Как заявил журналист Дмитрий Гражевич, "прямо так и сказали, глотая бутерброд с чёрной икрой, — россияне готовы немного поголодать. Ради Донбасса. Россияне готовы недокормить и недоодеть своих детей и не долечить стариков. Ради Донбасса. Вернее, ради Госдумы".

В соцсетях также шутят, что "пора ввести в платёжные документы россиян тарифы за все непризнанные республики".

Можно сразу скидываться

  • на Приднестровье,
  • Абхазию
  • и Южную Осетию,
  • Донбасс,
  • содержание Лукашенко,
  • а можно сразу и Асада,
  • и Мадуро.

Россияне, конечно, заявили, что прямо сейчас готовы отказаться и от Певцова, и от Тайсаева, и от всех остальных депутатов, предлагающих лютую дичь вместо пояснения, "как и Донбасс забрать, и денег не потерять".

Экономист Евгений Коган поинтересовался, какая вообще связь между ДНР и 13-й зарплатой и как, собственно, её будут изымать.

Проблема в том, что в Донбассе война. Это реально необходимо прекращать, и уж точно не деньгами россиян. К тому же рынки никак не отреагировали на активность Госдумы, рубль продолжил укрепляться, акции идут вверх на новостях о деэскалации.

На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Путин заявил, что "депутаты парламента, так же как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей и они тонко его чувствуют".

Раз депутаты такие чувствительные, заявил эксперт канала "Неудаща", то однозначно обязаны подать личный пример в поддержку своего предложения, поскольку народ России не готов отказаться от 13-й зарплаты, которая (благодаря в том числе депутатам) платится далеко не всем и в долларовом выражении держится на уровне стран Африки.

Впрочем обсуждения идут не только о "зарплате".

Пресса Запада пытается анализировать рекомендацию Госдумы о признании независимости ЛДНР. По мнению экспертов, у Москвы есть несколько вариантов развития ситуации в Донбассе — и список тех, кого можно заставить или попросить поддержать признание независимости.

ИноСМИ, в частности, пишут о ведении Москвой некой гибридной войны, которую она ещё не выиграла, но всё идёт к тому, что Россия сможет "продавить свои интересы, как это сделала

  • в Грузии,
  • Карабахе,
  • даже в Идлибе".

В Донецке и Луганске Москва за пару лет раздала огромное количество паспортов и предоставила льготы местным компаниям.

Скорее всего, если республики признает Путин, то в странах, действующих вместе с Россией, также последуют решения о признании в этом же ключе. Однозначно признают республики Белоруссия и Армения, далее потребуют решения от Центральной Азии.

Правда России как всегда придётся "покупать" такие заявления —

  • кредитами,
  • технологической помощью,
  • военной или социальной поддержкой.

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Как ЛДНР будут забирать в Россию
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы олаф шольц владимир путин
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