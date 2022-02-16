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Автор Ирина Гусакова

Политолог: Швеция стала разменной монетой в конфликте США и РФ

Мир

Страны Запада отвели Швеции роль "гидравлического пресса" на Россию, кнопка на вступление которой в НАТО пока не нажата, но всегда под рукой. Как стало известно 16 февраля, Швеция пока не планирует вступать в НАТО. Об этом проинформировала министр иностранных дел страны Анн Линде. Сразу же аналитики стали говорить о том, что НАТО оставили без козыря в рукаве, при этом бесстрашная Швеция не испугалась даже российского вторжения на Украину. Однако все не так просто.

Швеция

Можно сказать, что Швеция — одна из тех стран, которая учитывает исторический опыт и не решается вооружаться и наступать на Россию, особенно зимой. Опыт с Александром Невским, 800-летие которого было отпраздновано в прошлом году, сформировал на многие века понимание того, что "генерал мороз" зачастую не на стороне европейских диктаторов прошлых столетий, что сохраняет у руководства Швеции этот образ на генетическом уровне.

Отказ от вступления в НАТО удивил игроков на Западе

Подобное решение не зря вызывает множество вопросов и удивляет, ведь Швеция с 1995 года страна ЕС. А ЕС и НАТО воспринимаются как неразрывный образ. Как отмечает Егор Дибров, политолог, координатор дискуссионного клуба Peace & War communication for security, отказ от вступления Швеции в НАТО нельзя назвать долгосрочным решением и победой дипломатии.

Не исключено, что решение обусловлено множеством внутренних проблем, с которыми еще не удалось разобраться и которые образовались вследствие "монолитной" политики ЕС, в частности, в вопросе беженцев.

Будучи членом ЕС, Швеция возложила на себя груз ответственности миграционного кризиса, возникшего вследствие коалиционных бомбардировок странами Запада Ближнего Востока с 2010 года. Членство Швеции в НАТО привело бы к обострению ситуации еще и во внешней политике.

"Чего скрывать, НАТО никогда не останавливали внутренние проблемы государств, а кризис с мигрантами вообще стал бы прекрасным поводом для оказания влияния на приграничные страны. В качестве примера можно рассматривать кризис внутри "Вышеградской четверки" или искусственный кризис, сформированный Польшей на польско-белорусской границе, направленный на внутреннее и внешнее давление на страну-конкурента.

Фактор беженцев — это прекрасный повод для ЕС надавить на Швецию, в случае отказа в ЕС будет пересмотрен вопрос о перераспределении беженцев, и Швеция утонет в этих проблемах", — отметил политолог.

Не стоит при этом обольщаться, риторика Швеции не миролюбива, в частности, в отношении к России. Об этом свидетельствуют положения "Внешнеполитической декларации 2022", презентованные главой МИД Швеции Анн Линде. Дипломат искусно подпевает Западу, заявляя, что Россия усиливает конфронтационную риторику, угрожая тем самым безопасности Европы. Она обвинила РФ в давлении на Украину, а также в попытке нарушить нормы международного права. Призвав к дипломатическому решению вопроса, Линде сразу же оговорилась, что вряд ли Россия пойдет по этому пути. А это уже заявка на тупик в отношениях.

город Лунд, Швеция

Швеция стала "ненужным козырем" в рукаве стран Запада

Отказ от вступления в НАТО нельзя назвать бунтом внутри тоталитарной "демократии" в ЕС, и этому примеру не последуют другие страны. Вероятно, данное решение связано с продолжающимся обсуждением документа о стратегической стабильности, в котором в качестве одного из требований РФ значится возвращение состава НАТО к границам договоренностей 1997 года. В России и на Западе понимают, что НАТО на это не пойдет, но это стало ярким сигналом, что Альянсу не нужно переступать "красные линии" и включать новых участников в свои ряды. Недаром решение Швеции было озвучено в день, на который США назначили "наступление" России на Украину.

"Если бы положительных сдвигов по обсуждению стратегической стабильности не было, а прямой саботаж России на границе с Украиной или в Донбассе произошел, это привело бы к срыву обсуждения документа по безопасности, и тогда высока вероятность, что Швеция вошла бы в НАТО под любым предлогом. Но страны Запада не решились переступать "красную линию" в Северной Европе.

Если бы Швеция заявила о вступлении в НАТО в тот момент, когда Украина заявила, что Россия уже не нападет, решение Швеции было бы фактором, которое снова бы обострило ситуацию между США, ЕС и Россией, а сейчас это не в интересах стран Запада.

Об этом свидетельствует речь президента США Джо Байдена, в которой он определенно дал понять, что США готовы договариваться по стратегической стабильности в Европе, а значит, обострение ситуации из-за решения Швеции не нужно", — считает политолог.

В контексте эфемерной темы "российского наступления" очень удобно отдать на откуп тему самостоятельного решения Швецией и Финляндией вопроса вступления в НАТО. С учетом того, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о соответствии этих стран стандартам Альянса. Исходя из этого, вопрос стратегической стабильности в Европе не решен, но поднят очень вовремя. При этом не стоит забывать, что Швеция продолжает сотрудничать с Альянсом, включая решение вопросов вооружения и обучение военных специалистов. Поэтому отказ Швеции не говорит о том, что она не вступит в Альянс позже.

Не похвалили, а напомнили о российской угрозе

16 февраля шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что, согласно опросу экспертов, российские ВС являются наиболее мощными в Европе. Казалось бы, похвалили, однако не тут-то было. Такая высокая оценка Швеции — вовсе не показатель степени восхищения. Скорее она соответствует контексту общей антироссийской риторики, мол, растущей угрозе нужно противостоять.

Как отмечает Егор Дибров, современная позиция Швеции по Украине укладывается в многовековую концепцию по захвату территорий Западной Украины.

"Это видно даже по утвержденному Зеленским большому гербу Украины, который якобы был подарен короной во времена, когда Швеция воевала с Российской империей. Малый герб — это трезубец, а на большом изображен лев — символ Западной Украины, находившейся под влиянием Швеции. Справа — запорожский казак, символизирующий казаков, перешедших под руководством гетмана Мазепы к шведам и предавших Петра 1, а вверху размещен княжеский венец, который напоминает шведскую корону. А сине-желтый флаг идет не только от Украинской народной республики (УНР) 1917-1920 г., а от шведской короны на рубеже 17-18 вв", — дал необычную трактовку политолог.

Учитывая такие предпосылки, России нужно пристально следить за тем, какой следующий ход сделает Швеция и не является ли ее отказ своего рода игрой на геополитической арене.

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Удар по политике ЕС, или будет ли Швеция в НАТО?
Куратор: Любовь Степушова
Темы нато швеция анн линде
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