Как новое правительство Фатхи Башаги в Ливии берет власть

Ливия столкнулась с очередным политическим кризисом. Срыв всеобщих выборов и неспособность переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под председательством премьера Абд аль-Хамида Дабибы урегулировать ситуацию подтолкнули сильнейших политиков страны объединиться и взять обстановку под контроль.

Палата представителей Ливии во главе со спикером Агилой Салехом разработала план по выводу государства из политического тупика, в частности заменить ПНЕ, утратившее легитимность почти два месяца назад. В минувший четверг, 10 февраля, во время заседания депутаты проголосовали за назначение бывшего министра внутренних дел Фатхи Башаги новым председателем кабмина, взяв с него письменное обещание не баллотироваться в президенты.

Такие перестановки пришлись не по душе Абд аль-Хамиду Дабибе. Он отказался уходить в отставку, а его сторонники попытались организовать митинг в поддержку ПНЕ. На акцию протеста пришли всего 200 человек. Тогда экс-премьер устроил провокацию, подстроив покушение на собственную жизнь. Неизвестные боевики обстреляли его автомобиль, после чего скрылись с места преступления. Примечательно, что ливийский политик и его окружение не получили никаких травм.

Попытка удержаться у власти объясняется покровительством зарубежных кураторов, коррумпированностью и контролем над нефтяными доходами страны. Как известно, Дабибу избрали благодаря стараниям руководства Миссии ООН по поддержке Ливии и делегатов ЛФПД.

Ливийский форум политического диалога — это исключительно искусственное образование, не представляющее интересы общества страны. Мероприятие организовано сотрудниками МООНПЛ, в частности американкой Стефани Уильямс, по поручению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Из 75 членов ЛФПД, которые принимали судьбоносные решения по североафриканскому государству, более 40 человек оказались представителями запрещенной в России террористической организации "Братья-мусульмане".

Абд аль-Хамида Дабибу в феврале прошлого года назначили на пост премьера и поставили во главе переходного Правительства национального единства. Основной обязанностью кабмина являлась организация и проведение президентских и парламентских выборов, назначенных на 24 декабря 2021 года.

По итогу политик не выполнил ни одного пункта из решений ЛФПД и занимался исключительно продвижением собственной персоны на бюджетные деньги государства. За месяц до выборов он выдвинул свою кандидатуру на должность президента Ливии, тем самым нарушив клятву и целый ряд положений законодательства.

Скандал с выдвижением Дабибы вызвал волну критики в стране. Помимо этого, начало расти недовольство среди граждан в связи с коррупционными махинациями ПНЕ и отсутствием контроля над нефтяными доходами. Все это привело к вынесению вотума недоверия к переходному правительству со стороны Палаты представителей североафриканского государства.

Чиновники ООН и международное сообщество не замечали систематическое игнорирование дорожной карты ЛФПД Абд аль-Хамидом Дабибой. С их стороны не прозвучало ни одного критического комментария.

Из-за ряда возникших проблем и препятствий выборы оказались сорваны. В частности, Высшая избирательная комиссия (ВИК) своевременно не опубликовала итоговый список кандидатов на пост главы страны и допустила премьер-министра до участия в президентской гонке, что противоречит законодательству. В итоге процесс голосования отложили на неопределенный срок.

Переходное правительство в этот же день утратило правовую основу. Позже об этом публично объявил спикер Палаты представителей Агила Салех.

Примечательно, что после срыва плебисцита посольство Великобритании опубликовало пост в Twitter о поддержке избирательного процесса в Ливии и признании ПНЕ в качестве легитимного органа, ведущего народ "в светлое будущее". Это вызвало волну критики по всей стране.

Ливийская общественность возмутилась решением британского посольства касательно дальнейшей поддержки правительства Дабибы. Политические аналитики назвали это заявление "грубым и пренебрежительным ко всем ливийцам", "вопиющим вмешательством во внутренние дела североафриканского государства".

Редакция Pravda.Ru обратилась к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в Ливии. По его словам, Палата представителей североафриканского государства является единственным легитимным органом в стране.

"Парламент решил, что премьер-министром будет Фатхи Башага. И никто не вправе оспаривать легитимность его назначения. Ливийская исполнительная власть обязана принять решение Палаты представителей, быстро и четко его исполнить", — заявил он.

Петербургский предприниматель также назвал главный нелегитимный орган в североафриканском государстве. По его мнению, это Миссия ООН по поддержке Ливии во главе с американкой Стефани Уильямс.

Евгений Пригожин еще в середине декабря 2021 года обратил внимание на то, что везде, куда "суется" Организация Объединенных Наций, процветают военные конфликты.

"Я никогда не был на этих территориях и могу ошибаться, но совпадения уж слишком очевидны. Суданцы десятками лет мирно трудились и строили свою страну. Пришла ООН и все разрушила. В ЦАР ооновцы насилуют и убивают, насколько мне известно", — привела его слова пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен назвал трагедией то, что произошло в Ливии. В частности, речь идет о бесцеремонном вмешательстве во внутренние дела государства.

"Граждане так ждали выборов — 10 лет, после того как НАТО осквернил их страну. Ливийский народ сложно, с противоречиями, но шел к этому и был готов выбрать президента в честной борьбе", — обратил внимание он.

Пригожин считает, что всему виной жажда коррупционеров до нефтяных денег, которые текут в карманы некоторым бесчестным представителям международных и европейских структур и не дают им покоя.

"Госпожа Уильямс открыла ящик Пандоры, как обычно, крайне непрофессионально и по-хамски", — подытожил он, комментируя срыв выборов в Ливии.

Мнение петербургского бизнесмена совпало с позицией Министерства иностранных дел Российской Федерации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что внешнеполитическое ведомство следит за развитием обстановки в Ливии.

"Исходим из того, что избрание собственного правительства — это прерогатива самих ливийцев. В данном случае за кандидатуру Фатхи Башаги высказалось большинство членов Палаты депутатов — представительного органа, созданного по итогам всенародного голосования", — заявила она.

Захарова подчеркнула, что выбор парламентариев североафриканской страны следует уважать.

"Главное, чтобы имеющиеся противоречия между ливийцами не привели к серьезному конфликту, а решались путем переговоров и достижения компромиссов. Надеемся, что новое правительство Ливии во главе с Фатхи Башагой сможет сплотить ливийское общество, что позволит успешно справиться с непростыми задачами переходного периода, включая подготовку к проведению общенациональных выборов", — подытожила она.

Избранный премьер-министр Фатхи Башага в настоящее время проводит тур по главным городам страны, где рассказывает жителям о дальнейшей работе правительства. Граждане выражают ему поддержку и уважают решение Палаты представителей, в частности, благодарят спикера Агилу Салеха.

Ливийская национальная армия (ЛНА) одной из первых приветствовала избрание нового премьера. Аналогичного мнения придерживаются Альянс национальных сил Ливии, Племенные шейхи Триполитании, высокопоставленные чиновники из Мисураты и другие официальные лица.

Министерство иностранных дел Египта также поддержало решение Палаты представителей североафриканского государства. Посол Ахмад Хафез заявил, что ход урегулирования кризиса остается в руках только ливийского народа, без постороннего вмешательства и диктатуры.

"Правительство республики высоко ценит роль институтов и выполнение ими своих обязанностей, в том числе меры, принятые парламентом при сотрудничестве с Высшим государственным советом (ВГС) в соответствии с Схиратским соглашением", — говорится в сообщении.

Ахмад Хафез добавил, что Каир поддерживает решения Палаты представителей по созданию нового легитимного правительства Ливии, которое способно сохранить единство страны и профессионально подойти к вопросу проведения национальных выборов.

Единственными, кто высказался против назначения Фатхи Башаги, стали сам Абд аль-Хамид Дабиба и несколько главарей вооруженных группировок, находящихся на западе североафриканского государства. Они продолжают настаивать на "легитимности переходного ПНЕ".

Стоит обратить внимание на тот факт, что после избрания нового главы кабмина несколько министров подали в отставку. Среди написавших заявление на увольнение оказались глава МИД Наджла Мангуш, руководитель МВД Халед Мазен и руководитель министерства высшего образования Муса Мукайриф. Правда, Дабиба отказался подписывать эти документы.

Фатхи Башага пользуется высокой поддержкой со стороны народа, чиновников, военнослужащих и послов из зарубежных стран. В ближайшие две недели он обязан предоставить в Палату представителей список кандидатов в кабинет министров для утверждения.

Абд аль-Хамида Дабибу поддерживают лишь незначительные группировки, что лишает его какой-либо возможности попытался противостоять уверенному курсу страны на политическое урегулирование. Ему остается принять неизбежное и уступить новой власти.