"С кем поведёшься…": страны Европы ищут, кто должен воевать за Украину

На днях многие "незалежные" СМИ с нескрываемым удовлетворением перепечатали данные опроса Европейского совета по международной политике (ECFR) в семи странах Европы — на предмет "кто должен защищать Украину в случае нападения на неё России".

"Вояки" в меньшинстве

Самыми "проукраинскими", как несложно догадаться, оказались одновременно и самые русофобски настроенные поляки — их оказалось 65%. За ними, с большим отрывом, но относительно компактно следуют настроения опрошенных из Швеции, Франции, Италии, Румынии, Германии — соответственно, от 43 до 37%. Менее всего готовыми "бросаться на амбразуру" при ну очень гипотетической необходимости защищать "великую европейскую державу" со столицей в Киеве оказались финны — таковых нашлось лишь 21%.

Собственно, на этом анализ "весомой общеевропейской поддержки Украины" можно было бы и закончить — за неимением реального предмета для обсуждения. Потому как нигде, кроме Польши, готовых поддержать Киев не нашлось и 45% — пусть они находятся в меньшинстве за счёт не только категорических противников такого решения, но и просто колеблющихся. Правда, в Германии число "заукраинцев" оказалось всё же меньше однозначных скептиков — 37% против 40%, а в Финляндии вообще — лично не хотят помогать "незалежной" целых 55%!

Тем не менее, при рассмотрении упомянутого опроса бросаются в глаза и некоторые другие интересные моменты и тенденции. Например, при ответе на вопрос, кто же именно должен помогать Украине, в среднем лишь 43% опрошенных граждан всех семи государств считают, что это должна делать их собственная страна.

А больше всех — 62% — готовы делегировать эту "почётную обязанность" НАТО. Чуть меньше, 60% — Евросоюзу. Германии и Франции, соответственно, 49 и 47%.

Но, пожалуй, самой "пикантной" выглядит готовность вручить миссию по защите "неньки"… американцам (54%) и англичанам (44%). То есть тем странам, граждане которых в описываемом опросе участия не принимали! Видимо, исходя из древнего международного принципа "без меня меня женили".

При этом можно даже заметить, что в случае "перевода стрелок" по противодействию России с себя любимых на "чужого доброго дядю" процент сторонников такого противодействия заметно возрастает даже среди жителей тех стран, которые, вроде бы, отметились относительно умеренной позицией по этому пункту.

Так, среди даже вроде бы самых "мирных" финнов, в случае возможности "перевести стрелки" по Украине на ЕС и НАТО, готовы поддержать такой выбор уже 56 и 59% соответственно. Среди поляков эта доля доходит до 80%. А вот немцы оказались самыми последовательными в своей взвешенности — даже при условии ведения "противодействия российской агрессии" лишь ЕС и НАТО такой вариант поддержали всего 47 и 50%.

Конечно, делать выводы о сколь-нибудь "весомой поддержке Украины", да ещё в плане гипотетических военных действий против ещё более гипотетической "российской агрессии" на основании вышеприведённых данных могут делать разве что "незалежные" пропагандисты. Да и то лишь самые "безбашенные" из них — мало-мальски дорожащие своей репутацией украинские СМИ чаще всего приводят, в основном, только конкретные результаты опроса, без пространных, льстящих уху истинных укро-патриотов, комментариев.

Как это понимать?

Украинская граница

Действительно, чему в Киеве радоваться? Готовности в среднем 43% европейцев "воевать за Украину"? Так, во-первых, в рассматриваемом опросе речь конкретно о войне не идёт — лишь о "защите". Непосредственное наполнение чего можно понимать ну в очень широком смысле — от отправки войск до всего лишь "выражения глубокой обеспокоенности". Что, впрочем, в равной степени относится и к знаменитой "5-й статье Устава НАТО" — которую в Киеве склонны понимать исключительно в плане обязательства всех членов блока немедленно объявлять войну в случае нападения на одного из них.

Хотя, как не без цинизма объясняют западные же скептики-политологи — любая страна-член НАТО, исходя из "расплывчатости" указанной 5-й статьи, может сама определять степень своего участия в "совместном отражении агрессии". Что давно ввергает в трепет тех же прибалтийских "лимитрофов" — справедливо опасающихся того, что воевать за них, в случае нужды, якобы всесильный и дружный блок не станет.

Во-вторых, среди стран НАТО армия по призыву существует лишь в Норвегии, да ещё в Литве. Правда, в Финляндии, не входящей в этот блок — тоже. Остальные же страны давно перешли на "контрактную" армию — соответственно, их гражданам мобилизация в случае начала гипотетических боевых действий не грозит. В отличие от тех же финнов — которые как раз и проявили в данных опросах максимальную осторожность.

То, что "диванных патриотов", ожесточённо стучащих на клавиатуре своих компов самые радикальные призывы в соцсетях, на порядки больше, чем действительно активных "радикалов" — общеизвестный факт. Доказано всё той же Украиной — где "диванные нацисты" с пеной у рта представляют немалый процент населения — но как только доходит дело до очередного призыва в "вийско", подавляющая часть этой публики разбегается кто куда.

Зато сказать социологам о желании побыстрее войти в НАТО (чтобы было кому за вожделенную "незалежность" и "европейскость" воевать) — это да, они всегда готовы. А сами предпочитают уезжать польскую клубнику убирать — от греха подальше…

Похоже, что подобными настроениями явно "заразились" от граждан "незалежной" и многие европейцы — так истово поддержавшие "победу демократии" в ходе майданного путча. Которые готовы поддержать "украинских братьев" — но желательно чужими руками.

Хоть НАТО, хоть ЕС, хоть США, Британии, Франции и Германии — лишь бы не своими. При этом ничуть не смущаясь, что и сами их страны вроде бы входят если не в Североатлантический блок, то в Евросоюз — и в случае начала скоординированных антироссийских действий отсидеться вряд ли удастся. К тому же США уже неоднократно заявляли, что воевать за Украину не собираются, а немцы вообще расколоты по этому вопросу практически поровну.

Вирус бродит по Европе, "вирус украинства"?

Отношение ЕС к мигрантам

Если серьёзно, то, конечно, связывать такие настроения в умах части европейцев исключительно с заражением "вирусом украинского халявничества" будет не совсем правильно. Европейские политики уже давно (и довольно успешно!) пытаются "таскать каштаны из огня чужими руками".

Самый показательный (и одновременно самый трагический) пример — как Запад прилежно "выпестовал" чудовищный режим Гитлера, чтобы натравить его на восток с целью уничтожения СССР.

С другой стороны, времена тех же крестоносцев, религиозных войн XV-XVI веков, противодействия Наполеону, в Европе давно прошли. Воевать большинство европейцев настолько разучились, что в сентябре 1939 года англичане и французы не смогли помочь даже своему официальному союзнику — Польше. А уже летом 1940-го их "положили на лопатки" немецкие части за жалкие 6 недель.

Да и в эпоху "Холодной войны", в случае её перерастания в "горячую фазу", НАТОвские штабисты расходились лишь в конкретных сроках выхода бронетанковых частей Варшавского Договора к Ла-Маншу — а не в самой возможности такой победы.

Конечно, современная российская армия ни на Украину, ни на НАТО нападать не собирается. Но всё же, строить какие-то иллюзии — и относительно "почти единодушной поддержки Европой Киева", и насчёт реальной способности эту поддержку обеспечить, мягко говоря, необоснованно…

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