"Коварный Путин": Литва отказалась наблюдать за учениями "Союзная решимость"

Литва отказалась наблюдать за учениями РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022". Вильнюс не учитывает, что продаваемый проект "Анти-Россия" уже не котируется на рынке.

Вильнюс опешил от приглашения Москвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс получил приглашение от Союзного государства РФ и Белоруссии наблюдать за завершающим этапом учений "Союзная решимость", который пройдёт 10-20 февраля. Об этом сообщает tv3.lt.

Однако то ли министр опешил от такой открытости, то ли не захотел в неё поверить, то ли испугался, — он отказался от приглашения под предлогом коварства Кремля.

"Мы прекрасно понимаем, что обычно это (участие) просто шоу, а полная прозрачность требует подробной информации об учениях, количестве участников, составе, технике. То, что мы видим в Белоруссии, не соответствует заявленным публично цифрам", — сказал Анушаускас.

По его словам, "видно", что "все эти силы" ориентированы на юг, против Украины.

"Учения, едва начавшись, уже оцениваются военными экспертами как особо опасная ситуация, и, конечно, опасная для Украины в частности", — заявил министр.

По идее, его присутствие как наблюдателя ликвидировало бы эту "опасность", но это совсем не нужно Литве.

Литва выбилась из повестки дня

Вся последняя повестка переговоров Россия — НАТО нацелена на создание прозрачных механизмов контроля за учениями, военными объектами. Например, Россия получила предложение посетить установки ПРО НАТО в Румынии и Польше. Также в НАТО заговорили о том, что нет доказательств, что Россия готовит вторжение куда бы то ни было.

Так, находящийся в Вильнюсе (!) с визитом глава военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр заявил, что альянс пока не видит никаких признаков того, что Россия, концентрирующая свои силы в Белоруссии, стремится атаковать Украину и страны Прибалтики, в том числе Литву.

"Пока мы не видим никакого намерения, мы не ожидаем, что Россия начнёт атаку на НАТО как напрямую, так и через Белоруссию", — цитирует Delfi.lt.

Бауэр подчеркнул, что Североатлантический союз по-прежнему верит в разрешение дипломатической напряжённости между Западом и Россией с помощью дипломатии.

Литва — не Израиль

Однако Литва не хочет принимать новые правила сосуществования с Россией. Наоборот, идёт нагнетание обстановки в заявлениях о готовности к потенциальному приёму беженцев из Украины. Так, министр внутренних дел страны Агне Билотайте заявила, что это "будут более 30 тысяч человек". Не проходит и дня, чтобы литовские руководители не отметились подобными высказываниями.

Литва застряла в своей решимости продать себя как проект "Анти-Россия", а теперь и "Анти-Китай", в надежде получить за это преференции в Вашингтоне. Но в связи с быстро меняющейся глобальной обстановкой продукт уже не котируется, потому что дальше при эскалации только ядерная война.

Литва же терпит убытки

от прекращения транзита калия,

нефтепродуктов из Белоруссии,

от запрета на литовский экспорт в Китай.

Можно, конечно, ожидать три миллиарда долларов ежегодной помощи от США, как перепадает Израилю, но Литва не имеет такого лобби в США и далеко не единственная русофобская подпорка США в регионе.

Учения "Союзная решимость" проводятся согласно международным нормам

Заместитель министра обороны России Александр Фомин объявил в прошлом месяце, что Россия и Белоруссия начали двухэтапную "проверку сил государственного реагирования союза", которая продлится до 20 февраля. По его словам, в Белоруссию направляются 12 российских истребителей Су-35, С-400 и ЗРК "Панцир-С".

Параметры этого учения не превышают критериев, изложенных в Венском документе 2011 года, когда о манёврах необходимо заблаговременно уведомлять другие стороны, в том числе предоставлять данные о численности, добавил чиновник. По словам Минска, манёвры готовятся из-за растущей военной угрозы со стороны Украины и Польши.

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