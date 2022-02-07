Эксперт: что Россия готова предложить Пакистану

Пакистанское лобби в российской столице активно работает над тем, чтобы в феврале состоялся визит премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Москву. Как заявил сегодня, 7 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уже ведётся активная подготовка.

Стоит отметить, что в Россию впервые за 23 года прибудет с официальным визитом премьер-министр Пакистана. Причём Имрана Хана официально пригласил лично президент Владимир Путин.

Пакистан, ориентирующийся во внешней политике на Лондон, а в плане экономики — на Пекин, никогда не воспринимал Москву как стратегического партнёра. Более того, для Исламабада мы скорее площадка для политических игр. Так стоит ли чего-то ждать от этой встречи? Какие цели у Пакистана?

Пакистан развернётся в сторону России?

Востоковед, историк и общественный деятель Геннадий Авдеев в интервью Pravda.Ru выразил уверенность, что эта встреча всё же важна для России для выстраивания основных направлений геополитической политики в районе Центральной Азии, учитывая ту непростую обстановку, которая сложилась на Среднем Востоке, включая Иран, Пакистан, Турцию и Афганистан.

"Встреча двух лидеров поможет хоть в какой-то степени скоординировать общую политику. Тем более прошло всего лишь несколько месяцев после вывода американских войск из Афганистана. Мы видим, что идёт возвращение к той ситуации, которая была даже в те времена, когда американцы там хозяйничали, и это вызывает настороженность, в регионе сохраняется нестабильность, к сожалению, не снимается напряжённость, а наоборот, закладываются новые узлы противоречий, и с этим надо разбираться.

Я считаю, что встреча должна состояться, и она, конечно, принесёт определённые положительные плоды. Ожидать, конечно, больших успехов вряд ли стоит. Но учитывая, что приход к власти Имрана Хана был встречен положительно у нас в стране, включая руководство, я думаю, что встреча будет полезной и продуктивной", — отметил Геннадий Авдеев в интервью Pravda.Ru.

Известно, что, помимо ситуации в Афганистане, политики обсудят сотрудничество в области обороны и реализацию газопровода Север — Юг ("Пакистанский поток"). Напомним, что соглашение о строительстве газопровода с юга на север Пакистана было заключено с Россией ещё в 2015 году.

По мнению историка, эта встреча многое даст и общественности, включая пакистанскую диаспору, которая, кстати, очень авторитетная в России. Её задача — подключиться к процессам, которые могут начаться и которые должны изменить вектор пакистанской политики в сторону именно России.

Хотя, конечно, Великобритания и Китай будут перетягивать Пакистан, как канат, на свою сторону, но Россия может предложить очень большие возможности для того, чтобы пакистанский бизнес развернулся в сторону русского вектора.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен