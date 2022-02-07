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Автор Антон Куликов

В Польше пригрозили "стереть с карты" Калининградскую область

Мир

Польский публицист Ежи Любах прокомментировал планы по созданию альянса Польши, Великобритании и Украины. Что называется, раскритиковал скептиков, сочтя этот альянс весьма серьёзной затеей.

В Польше пригрозили "стереть с карты" Калининградскую область

"Вопреки смешливым мнениям польских "экспертов", это не какая-то утопическая идея, а присоединение к уже существующим структурам", — говорится в статье Любаха, которая была опубликована на портале Niezalezna.pl.

Какие же это структуры? Это, по словам Любаха, "Люблинский треугольник" в составе Польши, Украины и Литвы. А также некое объединение, которое публицист именует "квадригой" — Румыния, Грузия, Украина, Турция.

"Присоединение Соединённого Королевства увеличивает силу этого доселе "альянса слабых". И если хоть один британский рыболовный катер выйдет из зоны манёвров российского флота возле британских островов с порванной сетью, то я не удивлюсь, что высадится союзный десант в Крым и произойдёт совместное стирание с карты Калининградской области", — сообщил Ежи Любах.

Об альянсе, насчёт которого столь разыгралась фантазия польского публициста, некоторое время назад объявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Правда на прошлой неделе не состоялся её визит в Киев из-за положительного теста на коронавирус. Так что объявление о создании альянса решили отложить.

Да и вообще, пока не совсем понятно, что эта инициатива из себя представляет. Но очевидно не то, о чём помечтал пан Любах.

Ранее в одной из своих статей этот публицист уверял, что Москва "ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза". По мнению автора, об этом свидетельствуют "яростные атаки российской пятой колонны в Польше" на руководство страны.

Любах уверен, что Польша должна помочь Украине ради национальных интересов. При этом полякам "не обязательно любить Украину, чтобы вставать на её сторону в каждом конфликте с Россией", добавил он. Публицист также заявил, что Польша является единственным потенциальным союзником Украины.

Не понятно только, что в таком случае ныне он именует "альянсом слабых", к которому присоединилась Великобритания. То есть речь идёт о столь превозносимом им "естественном союзе" Польши и Украины?

Стоит ещё отметить, что ранее Ежи Любах, по образованию режиссёр, окончил Всесоюзный государственный институт кино в Москве. Снимал документальные фильмы. Но теперь вот подвизается на ниве геополитики. И беспощадно разит своим экспертным мнением на страницах польских изданий.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция польша грузия украина румыния великобритания
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