Политологи увидели афганский след в истории с нападением на Украину

Антироссийская истерия продолжается. На днях глава министерства обороны Украины Алексей Резников хвастался, что Киев ждёт "интересные подарки" от польских друзей. И эти подарки — вовсе не секрет. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, в частности, Варшава планирует передать Киеву беспилотники и ПЗРК "Гром".

Зачем Запад вооружает Киев

Что любопытно, Польша, готовая на такие щедроты, очень яростно набросилась на Германию за отказ поставлять Киеву оружие. Мол, посмотрите, какой пример подала Великобритания, поставив на Украину около тысячи противотанковых ракетных комплексов. А если вы отказываетесь от поставок, значит, вы выступаете за войну.

Однако за войну как раз те страны, которые решили вооружить украинцев. Ведь подобные "интересные подарки" идут вразрез с Минскими договорённостями и никак не способствуют мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Хотя, как мы уже поняли из слов господина Сикорского, главы МИД Польши, и Минские соглашения тоже требуют пересмотра, ведь Польшу не пригласили для урегулирования конфликта, а она все же сосед Украины.

Мир разделился на два лагеря: есть страны, которые "подхрюкивают" США, а есть страны, которые пытаются дистанцироваться от этой шумихи и этого напряжения. И вот Польша как раз "подхрюкивает", а истинный виновник нагнетания истерии — США. Пока же основная задача — сместить фокус от этого кризиса.

Каковы шансы, что Россия окажет ДНР военную поддержку, если страны Запада продолжат вооружать Киев? Какой возможен сценарий в ближайшем будущем?

Политологи увидели афганский след в истории с Украиной

Как отмечает политолог Борис Подопригора, ключевым моментом во всем этом раскладе может стать серьезная провокация со стороны Украины в отношении Донецка или Луганска. Если это произойдет, то Россия не откажет в помощи этим республикам.

"Все зависит не от нас. Все зависит от того, дадут ли США отмашку на нападение украинских ВС на Донецк и Луганск. Я прихожу к мысли, что американцы, потерпев очень серьезное информационно-политическое поражение в Афганистане, пытаются сейчас отыграться, чтобы показать всему миру, что они все-таки держат руку на пульсе", — отметил Борис Подопригора.

Что касается сценария развития дальнейших событий, то член экспертного совета организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев уверен, что не стоит ждать каких-либо радикальных изменений.

"Россия будет придерживаться только Минских соглашений. Нас они вполне устраивают. ДНР и ЛНР остаются буферной зоной от агрессивного Киева, который рвется в НАТО и который накачен этим самым оружием. Поэтому при любом раскладе все равно будет буфер в виде особых районов Украины. Но они, естественно, этого не хотят", - поясняет политолог.

Увидел афганский след в этой истории и Александр Перенджиев.

"Здесь надо все-таки провести параллель с событиями, которые были связаны с уходом Соединенных Штатов из Афганистана, с этим связано как раз и то, что сейчас происходит вокруг Украины, и накачивание ее оружием. Ведь Афганистан играл роль некой перевалочно-транзитной базы или даже распределительной базы теневого оружия рынка в мире. Американцы очень легко туда поставляли оружие, якобы для борьбы с талибами. Потом якобы американцы бросили это оружие там. А на самом деле они его просто продавали — либо талибам, либо через талибов куда-то еще. Теперь же задача, чтобы сделать из Украины главную мировую распределительную базу. Да и в самой Украине много всяких криминальных банд, частых армий. Там как раз очень много курьеров по закупке теневого оружия. Фактически это такой теневой военторг, поэтому под видом всей шумихи фактически сейчас Украина превращается в огромный склад оружия на теневом рынке. Украина превратится также и в лагерь для подготовки боевиков. Если раньше там были отдельные лагеря под предводительством националистов, то сейчас это все узаконили на самом высоком уровне. Теперь дана команда, что женщины и даже дети будут теперь привлекаться к военной подготовке. При этом это уже на государственном уровне. Фактически все эти дельцы, которые действуют на рынке террористических услуг, могут закупать и боевиков вместе с этим же оружием, которым они вооружены. При этом все выглядит так, что Украина готовится к отражению российской агрессии", — рассказал политолог в интервью Pravda. Ru.

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