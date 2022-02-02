Индия и Китай не станут выполнять санкции США против Белоруссии

Самые населённые страны мира Китай и Индия испытывают нехватку продовольствия. Опасаясь роста цен на рис и сою, они выкупят у Белоруссии весь объём калийных удобрений, попавших под санкции США.

Индия заказала 1 млн тонн калия у Белоруссии за рупии

Индия не захотела выполнять санкции США и будет покупать у Белоруссии калийные удобрения за рупии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на индийских чиновников.

Санкции, введённые США и Европейским союзом, отрезали Минск от торговли долларами и евро. Вашингтон дал клиентам Белорусской калийной компании (БКК), в число которых входят в основном Индия, Китай и Бразилия, срок до 1 апреля, чтобы свернуть свои дела с ней. Однако Индия приняла другое решение: БКК сможет открыть счёт в рупиях в государственном индийском банке для продажи своего товара.

Индийцев беспокоит опасность продолжительного роста цен на рынке калия из-за санкций (уже находятся на десятилетнем пике), при этом Белоруссия производит 20% калийных удобрений в мире, согласно данным Международной ассоциации удобрений, а Индия весь объём калийных удобрений (4-5 млн тонн) экспортирует.

"Мы не можем осуществлять платежи в долларах или евро из-за санкций. Нам необходимо импортировать калий, и мы находим варианты осуществления платежей", — сказал Reuters чиновник, участвовавший в переговорах с Белоруссией.

Он добавил, что Белоруссия предложила скидку с учётом объёмов закупок. Первая партия составит 1 млн тонн калия в 2022 году, сделка может быть заключена в феврале.

Это не первый опыт Нью-Дели по обходу санкций США. Индия покупает за рупии нефть у Ирана, на них Иран покупает у Индии рис и другие товары.

Санкционный режим не действует

Если сделка Индии с Белоруссией состоится, это станет "блестящей демонстрацией тщеты политики санкций", считает главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

По его мнению, мировая экономика и международные отношения слишком сложны, чтобы санкционное давление было эффективным.

"Санкции — это дырявое решето, которое создаёт помехи, но не может создать непроницаемый заслон. Ориентированная на США Индия договаривается о поставке белорусского калия, и даже главные энтузиасты политики санкций — Польша с Литвой — в условиях энергетического кризиса закупают для отопления белорусскую древесную щепу", — написал Носович в своём Telegram-канале.

Китай также купит калий у Белоруссии

Заметим, что Бразилия в рамках БРИКС давно открыла для торговли с Россией счета в реалах. Президент Бразилии едет в Россию договариваться о поставках удобрений. Возможно, белорусы воспользуются оказией, чтобы сделать Бразилии такое же предложение, как и Индии.

Что касается Китая, то Пекин является стратегическим партнёром Минска и имеет в торговле с ним счета в юанях. На рынке Китай сегодня лихорадочно скупает зерновые, трезво оценивая мировой энергетический кризис, климатические изменения и последствия пандемии. Поэтому, покупая у Белоруссии 7-8 млн тонн калия в год для поддержки своего сельского хозяйства, он купит ещё и те объёмы, от которых отказались, например, норвежцы (около 1 млн тонн).

Потери от переориентации транзита восполнимы

Единственные потери, которые ожидают Минск — это потери от переориентации потоков из Клайпедского порта в Литве (перевалка 10 млн тонн) на поставки через российские порты. Однако Минск восполнит их неизбежным ростом цен на мировом рынке на калий и возмещением убытков по нарушенным Литвой контрактам через суд.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, 2 февраля, что Москва обсуждает возможность поставок белорусского калия через российские порты. Российские специалисты утверждают, что они не имеют мощностей для перевалки белорусского калия, но вопрос политический и он будет решён.

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