Украинский политолог: на Украине кто-то скупает доллары, а кто-то — соль

Кому выгодно раздувать истерию вокруг потенциального вооружённого конфликта России и Украины, как США планируют решить проблему "Северного потока-2" в своих интересах, а также о том, как военная истерия влияет на ситуацию на Украине, рассказал Pravda.Ru украинский политолог, блогер Александр Охрименко.

США ищут выгоду

— Александр, постоянно звучат радикальные высказывания относительно надвигающейся войны, причиной которой может стать Украина. Почему ситуация так внезапно в 2021 году накалилась? И действительно ли есть угроза этой войны?

— С моей точки зрения, полномасштабной войны не будет. Хотя военная истерия очень сильна. Главный инициатор — США. Даже когда Владимир Зеленский сказал, что паники не надо, что ситуация ничем не отличается от той, которая была 8 лет назад, тут же США сказали, что ситуация просто ужасная.

Но американской власти война не нужна. Истерика нужна. Есть политики на Украине, в России, Европе, которым тоже интересна военная истерика. Они на этом зарабатывают баллы:

политические,

экономические,

пиар.

Это всё началось, когда Россия обратилась к странам НАТО и предложила заключить пакт мирного регулирования, чтобы НАТО дала гарантии о нерасширении за счёт новых членов. На обращение России будет, скорее всего, отрицательный ответ. И чтобы этот ответ был красивый, США нужна военная истерика.

То есть для геополитических целей США выгодно это нагнетание. Оно невыгодно Украине и России. Но, к сожалению, нас втянули в эти игры.

— Какую выгоду получают США в данном случае?

— Бизнес США очень хочет, чтобы "Северный поток-2" не работал, Германия не стала газовым хабом, Европа покупала американский газ или тот газ, который будут продавать американские газовые трейдеры. Эта цель стоит больших денег. Как в данной ситуации США закручивают гайки? Если Россия — агрессор, как же Германия может дружить с агрессором? Значит, немцы должны покупать газ у американских трейдеров.

В белых перчатках политики ничего не делают. И ещё нюанс. Байден связан с военно-промышленным комплексом США. И для него очень выгодна военная истерия. Тогда он сможет сказать, что нам нужно ещё больше денег на армию, перевооружение.

— Но на ситуацию с "Северным потоком-2" как-то не очень удаётся влиять, потому что он достраивается. Может быть, есть дополнительные цели у США?

— Главная цель: США превыше всего. Да, ФРГ не отказывается от "Северного потока-2". Но здесь цель хотя бы заставить ФРГ договориться: они покупают газ в России и обязательно покупают в США. Навязать руководству Германии такие условия возможно.

И ещё для любого президента США выгодна внешнеполитическая зарубежная повестка.

Потому что даже если всё затихнет, Байден скажет: "Я остановил третью мировую войну". Шикарный пиар.

Сейчас у него плоховато с доверием избирателей. То есть он сначала запугивает американцев, а потом говорит, что он победил. Так он может заполучить доверие американцев. Не забывайте, что игры, которые нам кажутся ненормальными, для политиков считаются нормальными. Напугали людей, развалили экономику. Зато президент повысил рейтинг — вот что самое главное.

На Украине ситуация патовая

— В этой ситуации какую роль играет Украина? Получает ли она какую-то выгоду от этого?

— Нет, выгоды Украина не получает. На Украине — девальвация гривны. То, что американцы поставляют вооружение, это невыгодно. Тем более поставляют вооружение в кредит. Потом надо учесть, что такая нервозная обстановка отрицательно влияет на экономику. Кто-то скупает доллары. Кто-то соль скупает. Но вы же понимаете, что бизнес не может нормально работать, когда такая нервозная обстановка.

На Украине сейчас большая проблема с ценой на энергию. Цена на газ для промышленности на Украине — 2 доллара за кубометр газа. Раньше были центы. В результате даже те бизнесмены, которые нормально работали, планировали инвестировать, сейчас берут паузу.

Украина стала заложником.

Зеленский не может сказать, что американцы нас втянули в бессмысленную военную истерию. Он вынужден говорить: не паникуйте, всё хорошо, но ситуация критическая, надо у американцев покупать оружие. На Украине эта неопределённость ведёт к тому, что ни бизнес, ни население, ни политологи толком не могут ответить на главный вопрос: когда это закончится. Потому что истерику американцы подогревают.

— А украинская администрация может повлиять на эту ситуацию? Или она просто чего-то не делает, что должна делать?

— Как раз делает. Не может президент Украины сказать, что никакой угрозы со стороны России нет. Не может по политическим соображениям. Я не скажу, что кабмин ничего не делает. Он действительно пытается. Например, выросла цена на газ. Начали больше покупать угля. Хотя уголь не дешевле. Сейчас запустили атомные электростанции, чтобы электроэнергия была атомная, а не тепловая. Чтобы успокоить общественное мнение, установили фиксированную цену на газ:

2 доллара для промышленности,

25 центов для населения (8 гривен).

Но только на этот отопительный период. Как будет дальше, никто не знает.

Немного навели порядок с добычей украинского газа. И очень надеются за счёт добычи украинского газа перекрывать дефицит. Предприняли действия, чтобы не было существенного роста цен на продукты питания. Плюс фактически ввели дотации пищевой промышленности. Но если бы не было военной истерии, то, конечно, было бы значительно проще и в энергетическом секторе.