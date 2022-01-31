Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом

Растущая напряжённость в отношениях с Москвой из-за Украины заставила многих политиков в Европе поволноваться, ведь зависимость от российского газа никто пока не отменял, разжигая и без того острые дебаты по поводу резкого роста цен на энергоносители.

Германия стремится к переходу на более чистые источники энергии, но на это уйдёт не одно десятилетие, пока же крупнейшая экономика Европы рассчитывает, что газ из России временно заполнит этот пробел, пока она наращивает свои мощности солнечной и ветровой энергии для замены атомных и угольных электростанций.

Германия нервничает: игры с США могут ей дорого обойтись

Россия обеспечивает 55% импорта газа в Германию (по сравнению с 40% в 2012 году). Однако даже самые продуманные планы Берлина вполне могут пойти наперекосяк, если Вашингтон всё же сможет втянуть в свою грязную игру и Европу. Пока же власти Германии с беспокойством следят за тем, как Лондон, приняв курс США, готовится вводить санкции против Москвы.

Учитывая, что газ составляет 26,7% от общего потребления энергии в Германии, а отопление приходится на каждое второе домохозяйство, правительство канцлера Олафа Шольца признало, что если санкции будут введены против России, они также ударят и по экономике Германии. Точнее, газопровод "Северный поток — 2", который должен был удвоить поставки дешёвого природного газа из России в Германию, теперь висит на волоске.

В предупреждении, которое Соединённые Штаты назвали "очень, очень сильным", министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что трубопровод станет частью пакета санкций, если Россия предпримет шаги в отношении Украины.

Энергетическая безопасность Европы висит на волоске

Заявленный Украиной как оружие Кремля, трубопровод стоимостью 10 млрд евро (12 млрд долларов) рассматривался правительством бывшего канцлера Ангелы Меркель как временный вариант, пока Германия переходит на возобновляемые источники энергии. Однако зависимость Германии от российских энергоносителей очевидна.

"Если мы откажемся от российского газа и "Северного потока — 2", сразу свет не погаснет, но всё это выльется в копеечку, а также обострит нерешённые вопросы газоснабжения и у нас возникнут проблемы", — предупредил председатель профсоюза горнодобывающей и химической промышленности IG BCE Майкл Вассилиадис.

В условиях нехватки времени правительство Германии запускает масштабную программу по строительству ветряных турбин, покрывающих 2% территории страны, и требует установки солнечных батарей на крышах.

"Постепенный отказ от сжигания ископаемого топлива также укрепляет Европу в геополитическом плане и защищает климат", — заявил ранее в этом месяце министр экономики, сопредседатель партии "Зелёные" Роберт Хабек.

Но поскольку поэтапный отказ от атомной энергетики должен быть завершён к концу года, а эпоха угольной энергетики подойдёт к концу к 2030 году, Германии придётся компенсировать разницу, увеличив свои газовые мощности на треть в течение следующих восьми лет.

Потребление газа в Германии уже растёт. В 2021 году страна использовала 1,003 млрд кВтч, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. Но долгосрочная стратегия не решает надвигающуюся энергетическую чрезвычайную ситуацию.

А есть ли альтернативы российскому газу?

Чтобы уменьшить свою зависимость от России в ближайшем будущем, правительство Германии делает ставку на диверсификацию импорта. По словам источника в министерстве экономики, одной из "альтернатив" может стать использование мощностей европейских терминалов сжиженного природного газа. Однако это решение, при котором СПГ может быть доставлен из США, Австралии или Катара, будет иметь свою цену — и немаленькую.

Более высокие расходы могут дать новый толчок инфляции, которая в последние месяцы достигла многолетнего максимума в Германии и еврозоне. Ситуацию не облегчает низкий уровень запасов газа в Германии: менее 42% от полной мощности. Тем не менее некоторые члены правительства Германии стараются делать вид, что всё в порядке, в угоду собственным политическим амбициям. Например, та же Бербок заявила в пятницу, 28 января, что в стране достаточный запас газа. Видимо, ложь — в последнее время самое мощное оружие некоторых европейских политиков.

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