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Автор Антон Куликов

И пойдут караваны с добром: в CNN сообщили о скором разграблении Киева русскими

Мир

В четверг состоялись очередные переговоры между президентами США и Украины. По официальной версии, Байден и Зеленский обсуждали деэскалацию, экономическую помощь Киеву, работу "нормандского формата", "решительную реакцию США" и прочие вопросы. Но очень скоро в достаточно сухие протокольные сообщения вмешался телеканал CNN.

И пойдут караваны с добром: в CNN сообщили о скором разграблении Киева русскими

По данным телеканала, который ссылался на неназванного украинского чиновника, Джо Байден во время разговора в четверг сказал Владимиру Зеленскому, что Россия уже приняла решение атаковать Украину. В том числе и Киев.

Во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал "долгим и откровенным", Байден якобы предупредил Зеленского, что российское вторжение практически неизбежно и произойдет, "как только замерзнет земля".

Еще Байден сообщил, что Киев может быть "разграблен", российские войска могут попытаться его оккупировать и советовал Зеленскому "подготовиться к удару".

Но Зеленский в ответ ещё раз заявил, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной", и нет уверенности в том, что нападение состоится, сказал чиновник.

Репортаж о "разграблении Киева российскими солдатами" получился настолько "удачным", что его практически сразу же опровергли в Белом доме. Представитель которого заявила следующее: "Это неправда. Президент Байден заявил: есть реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали о такой возможности в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого совершенно не соответствуют действительности".

Как только в Киеве наступило утро, там тоже кинулись опровергать репортаж CNN. О том, что он не соответствует действительности, сообщили и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

После всего этого ролик с сайта американской телекомпании удалили. Как эта история скажется на репутации CNN? Да в общем-то, телеканал давно уже потерял какую-либо объективность. Просто этот репортаж получился уж совсем запредельным.

Хотя, если британский МИД позволяет себе публиковать на своём официальном сайте откровенную чушь про "марионеточное правительство России на Украине", то почему CNN должно отказывать себе в удовольствии рассказать про "разграбление Киева русскими"? Уровень ответственности одинаковый — на нуле.

Хотя в целом-то он вполне соответствовал той информационной кампании, которая была развёрнута Соединёнными Штатами. По большому счёту, заявления американских официальных лиц не сильно-то умереннее того, что выдала в эфир CNN. И непохоже, чтобы в Вашингтоне собирались сворачивать эту кампанию.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден дмитрий кулеба владимир зеленский
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