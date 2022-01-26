Расследование: США проводят биоопыты над Украиной и Грузией

Украина ещё до всякой войны подвергает опасности своих людей, и всё ради подержанных "Джавелинов" и списанных Ми-17. Американцы начали биологические эксперименты в Незалежной и в Грузии.

Об этом всё чаще пишут и говорят независимые наблюдатели, а также появляется всё больше подтверждений того факта, что Пентагон активно продвигает программу биологического взаимодействия Агентства по уменьшению угрозы обороны (DTRA).

В неё входят исследования на местном населении:

биологических агентов, смертельных вирусов, устойчивых к антибиотикам бактерий.

Как пишет в своем скандальном расследовании профессиональный журналист Диляна Гайтанджиева, в проекте DTRA прописано, что у 4400 здоровых военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве будут взяты образцы крови.

Потом 4000 из них будут проверены на наличие антител к хантавирусам, а 400 — на наличие антител к вирусу конго-крымской геморрагической лихорадки.

При этом отдельно выделена формулировка, что результаты анализа крови участникам исследования предоставлены не будут. При этом нет информации и о том, какие ещё процедуры будут выполняться.

Есть упоминание о том, что "о серьёзных инцидентах, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов. Все случаи смерти субъектов исследования, которые подозреваются или связаны с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и на Украине".

В Грузии же такие анализы были взяты у тысячи новобранцев в военном госпитале в Гори. Полученные образцы крови проверены на наличие антител против 14 патогенов и будут изучаться дальше в Центре Лугара, расположенном в Тбилиси. Данное заведение финансирует, разумеется, Пентагон.

Проект GG-21 ведут учёные из специального подразделения армии США под кодовым названием USAMRU-G. Работы производятся под прикрытием дипломатического иммунитета.

Зарубежные специалисты занимаются исследованиями бактерий, вирусов и токсинов и используют как основание для этого параграфы специальных двусторонних соглашений.

Таким образом участники проекта DTRA не могут быть привлечены к ответственности, даже если их деятельность причинила смерть или увечья местному населению.

Что характерно, группа USAMRU-G планирует расширять свою деятельность:

в Грузии,

на Украине,

в Болгарии,

Румынии,

Польше,

Латвии,

любых других местах в будущем.

Следующий по плану USAMRU-G проект, связанный с биологическими тестами на солдатах, стартует весной в болгарском военном госпитале в Софии.

В паблике проекта "Поддубный" напомнили, что ещё в 2018 году Диляна Гайтанджиева выпустила большой фильм-расследование о деятельности Центра Лугара в Тбилиси. Её данные впоследствии были подтверждены докладом экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе.

Упомянутый Центр Лугара является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США. Активная деятельность развёрнута на территории сопредельных с Россией государств. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территориях

Украины,

Азербайджана

и Узбекистана.

Кстати, скандал с забором биоматериала уже имел место несколько лет назад. Однако тогда заказчики исследований в интересах военно-биологической программы США утверждали, что "синовиальные ткани и образцы ДНК украинцев их не интересуют". Выяснилось — это не так, но теперь никто уже даже не пробует сохранять секретность.

Кстати, также выяснилось: американским учёным была необходима ДНК русских, чтобы начать программу по созданию "суперсолдат".

Западные СМИ нашли подтверждение, что американцы изучали состав биологического материала из РФ, пытаясь понять, в чём отличие русских от остальных соседей на планете.

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