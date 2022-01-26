EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Расследование: США проводят биоопыты над Украиной и Грузией

Мир

Украина ещё до всякой войны подвергает опасности своих людей, и всё ради подержанных "Джавелинов" и списанных Ми-17. Американцы начали биологические эксперименты в Незалежной и в Грузии.

Расследование: США проводят биоопыты над Украиной и Грузией

Об этом всё чаще пишут и говорят независимые наблюдатели, а также появляется всё больше подтверждений того факта, что Пентагон активно продвигает программу биологического взаимодействия Агентства по уменьшению угрозы обороны (DTRA).

В неё входят исследования на местном населении:

  1. биологических агентов,
  2. смертельных вирусов,
  3. устойчивых к антибиотикам бактерий.

Как пишет в своем скандальном расследовании профессиональный журналист Диляна Гайтанджиева, в проекте DTRA прописано, что у 4400 здоровых военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве будут взяты образцы крови.

Потом 4000 из них будут проверены на наличие антител к хантавирусам, а 400 — на наличие антител к вирусу конго-крымской геморрагической лихорадки.

При этом отдельно выделена формулировка, что результаты анализа крови участникам исследования предоставлены не будут. При этом нет информации и о том, какие ещё процедуры будут выполняться.

Есть упоминание о том, что "о серьёзных инцидентах, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов. Все случаи смерти субъектов исследования, которые подозреваются или связаны с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и на Украине".

В Грузии же такие анализы были взяты у тысячи новобранцев в военном госпитале в Гори. Полученные образцы крови проверены на наличие антител против 14 патогенов и будут изучаться дальше в Центре Лугара, расположенном в Тбилиси. Данное заведение финансирует, разумеется, Пентагон.

Проект GG-21 ведут учёные из специального подразделения армии США под кодовым названием USAMRU-G. Работы производятся под прикрытием дипломатического иммунитета.

Зарубежные специалисты занимаются исследованиями бактерий, вирусов и токсинов и используют как основание для этого параграфы специальных двусторонних соглашений.

Таким образом участники проекта DTRA не могут быть привлечены к ответственности, даже если их деятельность причинила смерть или увечья местному населению.

Что характерно, группа USAMRU-G планирует расширять свою деятельность:

  • в Грузии,
  • на Украине,
  • в Болгарии,
  • Румынии,
  • Польше,
  • Латвии,
  • любых других местах в будущем.

Следующий по плану USAMRU-G проект, связанный с биологическими тестами на солдатах, стартует весной в болгарском военном госпитале в Софии.

В паблике проекта "Поддубный" напомнили, что ещё в 2018 году Диляна Гайтанджиева выпустила большой фильм-расследование о деятельности Центра Лугара в Тбилиси. Её данные впоследствии были подтверждены докладом экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе.

Упомянутый Центр Лугара является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США. Активная деятельность развёрнута на территории сопредельных с Россией государств. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территориях

  • Украины,
  • Азербайджана
  • и Узбекистана.

Кстати, скандал с забором биоматериала уже имел место несколько лет назад. Однако тогда заказчики исследований в интересах военно-биологической программы США утверждали, что "синовиальные ткани и образцы ДНК украинцев их не интересуют". Выяснилось — это не так, но теперь никто уже даже не пробует сохранять секретность.

Кстати, также выяснилось: американским учёным была необходима ДНК русских, чтобы начать программу по созданию "суперсолдат".
Западные СМИ нашли подтверждение, что американцы изучали состав биологического материала из РФ, пытаясь понять, в чём отличие русских от остальных соседей на планете.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зачем американцам биоматериал из России?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу латвия польша грузия румыния украина пентагон узбекистан азербайджан игорь гиоргадзе
Новости
В Госдуме объяснили требование ФРГ исключить энергетику из санкций против РФ
Ксению Собчак отчитали за пикантный снимок: "Заметно что в холоде"
МИД РФ: мы дошли до опасной черты — военно-политическая обстановка накалилась
"Для них Украина — это Россия": Журавлёв объяснил оговорку CNN про Харьков
Тела шести трудовых мигрантов нашли в теплице в Волгоградской области
Лавров: Запад подталкивает Киев к прямым провокациям в отношении РФ
Всплыло криминальное прошлое бойфренда Волочковой: "Обвинялся в разбое"
Академик РАН Онищенко: "омикрон" начинает доминировать в России
В ДНР призвали блокировать попытки Украины получить наступательное вооружение
Богомолов в Аргентине расписал стену антиамериканскими лозунгами
Последние материалы
В Госдуме объяснили требование ФРГ исключить энергетику из санкций против РФ
Расследование: США проводят биоопыты над Украиной и Грузией
Ксению Собчак отчитали за пикантный снимок: "Заметно что в холоде"
МИД РФ: мы дошли до опасной черты — военно-политическая обстановка накалилась
"Для них Украина — это Россия": Журавлёв объяснил оговорку CNN про Харьков
Тела шести трудовых мигрантов нашли в теплице в Волгоградской области
Лавров: Запад подталкивает Киев к прямым провокациям в отношении РФ
Всплыло криминальное прошлое бойфренда Волочковой: "Обвинялся в разбое"
Йога смеха: как положительные эмоции помогут укрепить иммунитет
Академик РАН Онищенко: "омикрон" начинает доминировать в России
Популярное
Мир. Новости мира
Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину

Командующий Операцией объединённых сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал конкретную дату "нападения" России на украинские земли.

Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину
Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО
Политика. Новости и аналитика
Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО
Регуляторы
Экономисты предложили выплатить каждому россиянину по 130 тысяч рублей
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Любовь Степушова Россия с 2014 года готовит США ответ в Никарагуа Любовь Степушова Ирина Шлионская Наш мир — всё-таки "матрица". Но только не цифровая... Ирина Шлионская Вадим Горшенин Памяти Владимира Губарева Вадим Горшенин
Мир. Новости мира
Что произойдёт, если РФ признает ДНР и ЛНР, рассказали на Украине
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников