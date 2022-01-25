НАТО разыгрывает спектакль, а в России ему верят

Североатлантический альянс приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу. Разумеется, причиной тому якобы наращивание российских военных сил на границе с Украиной.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО 24 января.

Звучит грозно и тревожно. И в России на это, разумеется, тоже обратили внимание. Собственно, на то и расчёт.

Вот только на самом деле в НАТО не сделали ничего такого, чего бы не делали и в другое время. Речь идёт о рутинных мероприятиях, которые было бы очень большим преувеличением называть реакцией на события вокруг Украины. С "событиями", в общем-то, тоже все весьма неоднозначно, если только не считать таковыми статьи в западной прессе о неминуемом "российском вторжении", которым изумляются даже в Киеве.

Так вот, о действиях НАТО в рамках приведения сил в состояние боевой готовности. В Литву планируется прибытие четырех датских истребителей. И таким образом, натовских истребителей на Балтике будет 12, сейчас в Литве и Эстонии расположены по четыре истребителя Польши и Бельгии. В июле прошлого года было 15 самолётов.

Направление датских, голландских и испанских кораблей в Балтийское и Чёрное моря — так постоянные морские группы НАТО и так там находятся. Прибытие одного-двух кораблей существенно на ситуацию не влияет.

Автор telegram-канала "Брюссельский стукач" называет происходящее спектаклем альянса для внешней и внутренней аудитории:

"С первой, полагаю, всем все понятно. А вот со второй, куда более важной для альянса, поясню. Сие представление нужно организации, чтобы:

подчеркнуть свою актуальность, которая все чаще ставится под сомнение ;

; создать видимость единства блока в вопросах принятия коллективных военных решений, в то время как этого единства не наблюдается уже давно;

сформировать на фоне разработки новых планов необходимый контекст, чтобы "партиям войны" (пока явно превалирующим в альянсе) было проще протолкнуть среди менее воинственных партнеров идеи о необходимости наращивания военного присутствия в Балтийском и Черноморском регионах".

"В общем, ничего экстраординарного пока не происходит. Альянс все также пытается имитировать бурную деятельность, попутно решая свои внутренние проблемы. И я бы не советовал российским СМИ идти у него на поводу, помогая Брюсселю в этом деле. Вместо того, чтобы разоблачать сущность его якобы ответных действий", — подчеркивает автор telegram-канала.