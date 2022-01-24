В Армении решение президента Армена Саркисяна уйти в отставку назвали трусостью. Премьер Никол Пашинян будет добиваться укрепления вертикали своей власти.
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, сообщив на этом на своём официальном сайте.
Известно, что лидера Армении сегодня нет в стране, что наводит на мысли о его неких опасениях.
В заявлении просматривается тот же момент. Саркисян сказал об отсутствии у президента "необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике". А именно, " в вопросах войны и мира", например, он "не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для народа и государства".
А Армении, которая, по его словам, переживает сложный период, необходимо общенациональное единство, чтобы "институт президентства не был целью для сплетен и теорий заговора, тем самым отвлекая внимание общества от важнейших вопросов".
Как сказал Pravda. Ru директор Института Кавказа Александр Искандерян, Саркисян был одним из последних чиновников высокого ранга, который заступил на свой пост до "революции любви", совершённой в 2018 году под руководством Никола Пашиняна, "поэтому фон взаимоотношений его и новой революционной элиты был не очень благоприятный".
"Он не работал в команде существующей элиты, и противоречия рано или поздно должны были привести к подобным эксцессам. Ситуация решилась понятно в чью сторону", — отметил Александр Искандерян.
Со своей стороны политтехнолог Виген Акопян в интервью News. am отметил, что Саркисяну "либо намекнули, что он должен уйти, либо он, как опытный политик, всё понял и имел возможность хлопнуть дверью".
По мнению эксперта, отставка президента направлена на возврат к полупрезидентской форме правления. Для этого надо снова провести референдум.
"Возвращение к этой системе дает ему (Пашиняну) серьезные возможности для укрепления вертикали власти, а после того, как будет принято решение о проведении референдума по конституционным поправкам, и если этот процесс пройдет успешно, через несколько месяцев будут назначены президентские выборы", — сказал эксперт.
Партия "5165" в своём заявлении сообщила, что считает уход Саркисяна уходом от ответственности, "особенно с учетом того, что у руля государства находится политическая группа, действующая против национально-государственных интересов", сообщает сайт aysor. am.
"Мы предполагаем, что причины этого неожиданного решения кроются в макрорегиональных, а то и глобальных трансформациях, опасностях в обстоятельствах, о которых хорошо осведомлен Армен Саркисян, имея достаточный политико-дипломатический опыт, широкие связи с различными субъектами международной политики", — говорится в заявлении партии.
Поскольку Саркисян не служил Армении, то с фейковым текстом и ушел в отставку, написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.
"В русском языке есть точное слово: слизняк". — сказал Ашотян.
Заметим, что 18 января 2018 года именно тогдашняя правящая Республиканская партия приняла решение выдвинуть Армена Саркисяна кандидатом в президенты страны.
По официальным данным, до 2014 года Саркисян был гражданином Великобритании, вся его карьера связана с западными центрами влияния, его капиталы находятся в этой стране.
Поэтому вопрос к армянскому парламенту, зачем он выбрал президентом человека, обеспечившего внешнее управление Арменией. Лондон, кстати, отмечен российскими экспертами главным фигурантом второй Карабахской войны.
Согласно порядку, установленному конституционными изменениями 2015 года, с 9 апреля 2018 года — со дня вступления в должность президента Армена Саркисяна, Республика Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской.
Президент избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет, соответственно Нацсобрание принимает его отставку. Конституция Армении предполагает следующие шаги при внеочередных выборах президента. Не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней после того, как пост президента становится вакантным, Национальным собранием страны проводятся внеочередные выборы.
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