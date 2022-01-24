Почему Пашинян убрал "слизняка" Саркисяна

В Армении решение президента Армена Саркисяна уйти в отставку назвали трусостью. Премьер Никол Пашинян будет добиваться укрепления вертикали своей власти.

Саркисян опасается за свою жизнь?

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, сообщив на этом на своём официальном сайте.

Известно, что лидера Армении сегодня нет в стране, что наводит на мысли о его неких опасениях.

В заявлении просматривается тот же момент. Саркисян сказал об отсутствии у президента "необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике". А именно, " в вопросах войны и мира", например, он "не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для народа и государства".

А Армении, которая, по его словам, переживает сложный период, необходимо общенациональное единство, чтобы "институт президентства не был целью для сплетен и теорий заговора, тем самым отвлекая внимание общества от важнейших вопросов".

Саркисян не сработался с Пашиняном

Как сказал Pravda. Ru директор Института Кавказа Александр Искандерян, Саркисян был одним из последних чиновников высокого ранга, который заступил на свой пост до "революции любви", совершённой в 2018 году под руководством Никола Пашиняна, "поэтому фон взаимоотношений его и новой революционной элиты был не очень благоприятный".

"Он не работал в команде существующей элиты, и противоречия рано или поздно должны были привести к подобным эксцессам. Ситуация решилась понятно в чью сторону", — отметил Александр Искандерян.

Пашинян укрепляет свою власть

Со своей стороны политтехнолог Виген Акопян в интервью News. am отметил, что Саркисяну "либо намекнули, что он должен уйти, либо он, как опытный политик, всё понял и имел возможность хлопнуть дверью".

По мнению эксперта, отставка президента направлена ​​на возврат к полупрезидентской форме правления. Для этого надо снова провести референдум.

"Возвращение к этой системе дает ему (Пашиняну) серьезные возможности для укрепления вертикали власти, а после того, как будет принято решение о проведении референдума по конституционным поправкам, и если этот процесс пройдет успешно, через несколько месяцев будут назначены президентские выборы", — сказал эксперт.

Саркисян предал Армению

Партия "5165" в своём заявлении сообщила, что считает уход Саркисяна уходом от ответственности, "особенно с учетом того, что у руля государства находится политическая группа, действующая против национально-государственных интересов", сообщает сайт aysor. am.

"Мы предполагаем, что причины этого неожиданного решения кроются в макрорегиональных, а то и глобальных трансформациях, опасностях в обстоятельствах, о которых хорошо осведомлен Армен Саркисян, имея достаточный политико-дипломатический опыт, широкие связи с различными субъектами международной политики", — говорится в заявлении партии.

Поскольку Саркисян не служил Армении, то с фейковым текстом и ушел в отставку, написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

"В русском языке есть точное слово: слизняк". — сказал Ашотян.

Заметим, что 18 января 2018 года именно тогдашняя правящая Республиканская партия приняла решение выдвинуть Армена Саркисяна кандидатом в президенты страны.

Какой президент, такая и нация

По официальным данным, до 2014 года Саркисян был гражданином Великобритании, вся его карьера связана с западными центрами влияния, его капиталы находятся в этой стране.

Поэтому вопрос к армянскому парламенту, зачем он выбрал президентом человека, обеспечившего внешнее управление Арменией. Лондон, кстати, отмечен российскими экспертами главным фигурантом второй Карабахской войны.

Согласно порядку, установленному конституционными изменениями 2015 года, с 9 апреля 2018 года — со дня вступления в должность президента Армена Саркисяна, Республика Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской.

Президент избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет, соответственно Нацсобрание принимает его отставку. Конституция Армении предполагает следующие шаги при внеочередных выборах президента. Не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней после того, как пост президента становится вакантным, Национальным собранием страны проводятся внеочередные выборы.

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