Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии вовсе не поголовно хотят видеть Александра Лукашенко президентом. Не факт, что белорусы всем составом хотят и в Россию. По крайней мере, так заявляют западные социологи.

Отношение белорусов к Лукашенко и государству в целом

На сегодняшний день жители Белоруссии крайне мало доверяют государственным органам, не чувствуют себя в безопасности и хотели бы иметь одинаково хорошие отношения и с Европой, и с Россией, считают на Западе.

В целом снижается и уровень политизации населения, что не могло не отразиться на общих представлениях о будущем страны.

Как сообщает британский Королевский институт международных отношений, экс-банкир Виктор Бабарико якобы имеет такую же популярность среди белорусов, как и Александр Лукашенко (оба набрали по 30%).

По данным опроса Chatham House, показатели популярности Бабарико снизились по сравнению с июлем 2021 года почти на три процентных пункта. При этом Лукашенко набрал вес на целых два процентных пункта.

Что касается остальных возможных лидеров страны, то икону демократических сил Белоруссии Светлану Тихановскую хотят видеть президентом 10% опрошенных, её супруга Сергея Тихановского — 7%. Что характерно, каждый пятый белорус не выбрал никого из предложенных кандидатов.

С доверием государству в Белоруссии дела обстоят неважно.

Государственным СМИ не доверяют 62% населения,

ЦИК — 55%,

судебным органам — 51%.

Не доверяют местным органам власти и милиции — 50%,

органам госбезопасности — 48%,

правительству — 47%,

президенту — 46%.

Армии не доверяло всего 37% опрошенных, но исследование проводилось ещё до событий в Казахстане. Сейчас показатель мог бы быть гораздо выше.

Отметим, что 48% не чувствует себя в Белоруссии в безопасности. А среди противников действующей власти этот показатель составляет и вовсе 87%. Зато 93% сторонников Лукашенко чувствуют себя спокойно.

Ощущения белорусов в целом не очень позитивные: 70% считают, что их материальное положение ухудшилось за год. Что касается пандемии, то больше половины опрошенных (55%) заявили, страна не справляется с коронавирусом и находится на пороге скорого экономического кризиса.

Репрессии не одобряют 60%, и они же говорят о новых выборах. Еще 68% выступают за честное расследование фактов насилия со стороны силовиков, 58% — за освобождение политзаключённых.

Об отношениях с Западом красноречиво говорят те факты, что 39% выступают за то, чтобы отношения были одинаково хорошими и с ЕС, и с Россией.

Союз с Россией — нужен ли он белорусам

Сторонники Лукашенко большинством (65%) выступают за союз с Россией. Но только 8% высказались за объединение в одно государство под властью Путина.

Оппоненты власти вообще поголовно против этой идеи, но не выступали единым фронтом за то, что страна должна вступить в ЕС. Про единство с Евросоюзом активно высказываются 27% противников Александра Лукашенко.

В целом 41% жителей страны хотели бы быть с Россией в едином экономическом пространстве, но без политического объединения. Российского президента Владимира Путина ценят 57% респондентов. Но в вопросе военных объединений многие выступают за нейтралитет — 63%.

Социологи — авторы исследования, впрочем, призывают учитывать и фактор страха, который в стране совершенно не исключён и, скорее всего, мог отразиться на снижении правдивых ответов.

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