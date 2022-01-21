Украина считает, что США разрешили РФ "малое вторжение"

Украина протестует против определений США о "малом вторжении", за которым не последует адских санкций. Однако это позиция истеблишмента США — не умирать за далёкую страну, так что у Киева есть повод переживать.

Соседняя страна отреагировала на слова Джозефа Байдена о том, что реакция Запада на "вторжение России на Украину" может быть разной. Сформулировано было так: "Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придётся спорить о том, что делать, а что не делать".

В ответ на выступление американского президента Байдена на пресс-конференции по поводу России украинский президент высказал уверенность, что "незначительных агрессий" не бывает.

По словам Владимира Зеленского, не бывает "и маленьких народов. Так же, как не бывает незначительных жертв и маленького горя от потери близких".

"Я говорю это как президент великой державы", — гордо заявил о себе бывший комик.

Скандальная пресс-конференция прошла 19 января. Белый дом возлагал большие надежды на эту пресс-конференцию Байдена, рассчитывая продемонстрировать администрацию открытой, прозрачной и близкой народу. От выступления ожидалось, что президент проявит себя компетентным лидером, который решает проблемы простых американских избирателей.

Вышло всё с точностью до наоборот. Байдена раскритиковали за шаткую позицию по российской агрессии против Украины. Причём Байден заявил, что сам он считает вторжение неизбежным, а США готовы наложить серьезные экономические санкции, если Россия двинется вперёд.

Но слова про "незначительное вторжение" русских спровоцировали волну недовольства в СМИ.

Так, старший аналитик издания National Review Дэн Маклафлин был рассержен тем, что Джо Байден "поставил под сомнение легитимность американских выборов тем, что намекнул Путину насчёт "незначительного вторжения" на Украину. Это ненормально".

Он также поиздевался над формулировкой, сравнив её с американским аналогом выражения "вторжение на полшишечки", а читатели продолжили: "на полармии, полтанка".

"Почему никто не возразил, когда Байден сказал про российское вторжение: "Другое дело, если незначительное"?" — вопрошала экс-секретарь Белого дома и ведущая Fox News Кейли Макинани.

Что характерно, Байден хотя бы пытается договориться. На встрече с американскими сенаторами в Киеве Зеленский потребовал сразу ввести санкции против газопровода "Северный поток — 2". Тогда Байден пригрозил Москве очередными санкциями, и на этом дискуссия пока остановлена.

Позже Байден был вынужден снова дать комментарий касательно своего заявления о "незначительном вторжении". Как и пресс-служба Белого дома, Байден заявил, что "невиданные" санкции последуют в случае пересечения украинской границы любыми регулярными силами ВС РФ.

Вот только в формулировке спикера Белого дома "вежливые зеленые человечки" к поводам для "адский санкций" не относятся…

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