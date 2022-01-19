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Автор Ирина Гусакова

По закону джунглей: как Эрдоган использует Казахстан в своих интересах

Мир

В начале этого месяца миротворческие силы ОДКБ не просто помогли президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву восстановить и укрепить свою власть после нескольких дней протестов и ожесточённых столкновений на улицах, эта операция высветила назревающую конкуренцию за сферы влияния в Евразии между русским и турецким мирами.

Это соперничество затрагивает и Китай, чья неспокойная тюркская северо-западная провинция Синьцзян граничит с Казахстаном.

Путин и Эрдоган

Турция как потенциальная страховка для Казахстана

Сейчас на Западе бытует мнение о том, что операция ОДКБ в Казахстане усилила главенство Москвы в области безопасности в Средней Азии и ослабила устремления Турции. Однако политолог Дмитрий Тренин предположил, что спасение Касыма-Жомарта Токаева было лучшим из вариантов президента Владимира Путина.

"Чтобы сохранить стабильные отношения с важным союзником, партнёром и соседом, официальная Россия часто закрывала глаза на рост этнического казахского национализма и сообщения о фактической дискриминации этнических русских в стране. Токаев ни в коем случае не является клиентом Москвы, но позволить ему… быть свергнутым, по мнению Москвы, — это позволить силам ультранационализма выйти на первый план", — приводит слова Тренина ModernDiplomacy.

Казахстан и другие страны Средней Азии, стремящиеся сбалансировать свои отношения с Москвой и Пекином после вывода американских войск из Афганистана, рассматривают Анкару как потенциальную страховку, считает политолог Джеймс Дорси.

Но вмешательство России, возможно, лучше всего отвечало интересам Турции. Несмотря на тесные военные связи с Казахстаном, турецкое вмешательство могло пошатнуть худой мир Эрдогана с Путиным, тем более две страны часто находятся по разные стороны пропасти. Поддержка Токаева Эрдоганом, возможно, не понравилась бы протестующим, но она вряд ли сильно бы повлияла на турецкую мягкую силу в Средней Азии, основанную на языковой и этнической близости, на инвестициях в блестящие торговые центры.

Войска ОДКБ в Казахстане

По каким правилам играет Эрдоган

Но Турции в то же время выгодно быть игроком, который успешно бросает вызов России в региональных конфликтах. Например, она поддержала Азербайджан в войне 2020 года с Арменией, а также имеет свои интересы в Ливии и Сирии. В борьбе за господство на Чёрном море Турция также поддержала Украину и наладила тесные связи в сфере обороны. Турция, где проживает большая диаспора крымских татар, активно поддерживает тюркскую общину в Крыму.

Наконец, Турция время от времени нападает на Китай, обвиняя его в жестоком подавлении уйгуров в Синьцзяне. Турецкая напористость, по-видимому, придала смелости некоторым среднеазиатским членам Организации тюркских государств. Детища бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева присоединились к Турции на недавнем саммите, который состоялся в ноябре в Стамбуле, отправив тонкие сигналы как России, так и Китаю, а также Ирану.

Вспомним, как крайне правый националист Девлет Бахчели во время саммита опубликовал в Facebook фотографию, где видно, что он подарил турецкому лидеру карту тюркского мира, на которой есть и Россия. После чего националистические турецкие СМИ, близкие к Эрдогану, трубили о притязаниях ирридентистов на российскую территорию.

За три недели до саммита Турция присоединилась к 42 другим странам в заявлении ООН, в котором осудила репрессии Китая в Синьцзяне. А 19 уйгурских изгнанников подали в турецкую прокуратуру иск против китайских чиновников, обвиняя их в совершении геноцида, пыток и преступлений против человечности.

В Турции проживает около 50 тысяч уйгуров, это самая большая община за пределами Китая. Однако Эрдоган всё же старается не допустить, чтобы бедственное положение этих групп повлияло на отношения страны с Пекином. Эрдоган всё время балансирует на грани, стараясь не идти на прямой конфликт, при этом по-тихому проворачивая свои геополитические махинации.

Отвечая в октябре на утверждения зампреда Китая в ООН Гэн Шуана о том, что Турция незаконно вторглась на северо-восток Сирии и лишает курдов воды, представитель Турции Феридун Синирлиоглу заявил, что его стране не будут читать лекции "те, кто нарушает права человека". Это была словесная война, в которой чайник называл котёл чёрным. На карту поставлены не права человека. На карту поставлен международный порядок, который Эрдоган стремится изменить с помощью закона джунглей.

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Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым иран китай турция казахстан афганистан владимир путин дмитрий тренин касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев
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