Что на самом деле сообщила ICAO о рейсе Ryanair с Протасевичем на борту

Отчёт Международной организации гражданской авиации (ICAO) о посадке Ryanair с Романом Протасевичем на борту ещё не опубликован и выводов не содержит, однако некоторые СМИ уже отваживаются их делать, пытаясь оказать давление на организацию.

Обсуждается то, чего пока нет

17 января Международная организация гражданской авиации (ICAO) направила во все 193 государства-члена отчёт с установлением фактов об инциденте с рейсом Ryanair FR4978. Об этом сообщается на сайте организации.

ICAO пока не делает выводов, а описывает отчёт как "оперативные детали и технический анализ различных мер и принятых решений". Совещание для анализа выводов, содержащихся в отчёте, запланировано на 31 января.

В этот день Совет ICAO рассмотрит документ и любые дальнейшие действия. Он также рассмотрит запрос Минска о правомерности ограничений, введённых в отношении Белоруссии другими странами в связи с инцидентом, сообщается на сайте организации.

То есть ни отчёта в публичном доступе, ни решений по нему пока нет, но некоторые издания сообщают, что якобы с отчётом уже ознакомились и, конечно, сделали свои выводы.

Запад: Минск уничтожил первичные документы

Как отмечает The Wall Street Journal, в отчёте ICAO говорится, что белорусские власти, по их данным, получили два идентичных электронных письма от боевиков ХАМАС, предупреждающих их о бомбе. Минск якобы предоставил копии обоих электронных писем, но не предоставил информацию о почтовом сервере или файлах, содержащих сообщения в их исходном формате, утверждает издание.

Исходные письма были получены ICAO только из других аэропортов, которые также получили эти письма, но позже, чем в Минске, — "только через несколько дней или даже недель после происшествия".

Канадская версия CBC сообщает, что, по словам белорусских властей, исходные электронные письма были удалены "из-за политики хранения данных".

Точно по этой же причине якобы в ICAO не смогли просмотреть некоторые кадры видеонаблюдения из Минска после того, как самолёт совершил вынужденную посадку.

"Риторика отчёта предполагает, что объяснение (Минска) является неудовлетворительным, учитывая, что по факту событий было начато "уголовное и иное расследование", — делает вывод CBC.

Минск: первичные файлы уничтожил экипаж

Совсем другая подача отчёта идёт в белорусских и российских СМИ. Источником информации в Белоруссии является директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артём Сикорский.

По его словам, в документе ICAO отмечено, что "данные объективного контроля переговоров экипажа воздушного судна в кабине не сохранились ввиду того, что экипаж после посадки самолёта в Минске не выключил самописцы. Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске".

"Это выглядит странно", — сказал Сикорский.

Главный аргумент Минска — пилота Ryanair не принуждали к посадке

Сикорский также сообщил, что не выявлено факта перехвата, принуждения к посадке или к изменению траектории со стороны истребителя, сопровождавшего лайнер, МиГ-29, в чём изначально обвиняли Белоруссию.

"Со стороны лётного и кабинного экипажа воздушного судна никаких визуальных сигналов не наблюдалось, не было связи с этим воздушным судном. Это доказательство того, что перехвата со стороны МиГ-29 не было", — сказал чиновник.

Однако в западных СМИ этого факта нет.

РИА "Новости" также цитирует отчёт ICAO. По словам агентства, сообщение о минировании было ложным, но организация не приписывает его Минску и вообще любому государству из-за того, что не были представлены данные в "виде звонков и электронных писем".

Белоруссия может рассчитывать на реабилитацию и компенсацию за обвинения в "захвате" самолёта

Как сказал Pravda.Ru президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник, адвокат Владимир Новицкий, важен вывод о том, что не было принуждения к посадке, в которой обвиняли власти Белоруссии в отношении данного гражданского борта.

То есть, что военный самолёт не приближался к авиалайнеру, решение принимали пилоты на основании имеющегося сообщения о возможной угрозе.

Адвокат считает, что санкции, наложенные на Минск за "захват" самолёта, должны быть отменены и Белоруссия имеет право на судебную реабилитацию.

"Сам факт признания данного обстоятельства (не было принуждения) судебным независимым органом уже позволяет восстановить соответствующую репутационную характеристику Белоруссии, что имеет значение в международных отношениях. Можно обсуждать и финансовую компенсацию", — отметил в интервью Pravda.Ru Владимир Новицкий.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair рейсом из Афин в Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан, и против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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