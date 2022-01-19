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Автор Любовь Степушова

Как Мао Цзэдун: эксперт Своик рассказал об исторической роли Нурсултана Назарбаева

Мир » Бывший СССР

В оценке исторической роли Нурсултана Назарбаева казахстанцам надо стремиться к аналогичной оценке китайцами Мао Цзэдуна, считает казахстанский эксперт Пётр Своик.

Как Мао Цзэдун: эксперт Своик рассказал об исторической роли Нурсултана Назарбаева

Назарбаев сложил с себя все полномочия

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник выступил с обращением к народу. Назарбаев произнес речь на казахском, а затем на русском языках.

Он объявил, что является пенсионером и находится в столице. Далее сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет.

По мнению Назарбаева, целью организованных беспорядков и" атаки на Казахстан" было "разрушение целостности страны и устоев государства".

"Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", — сказал елбасы и призвал граждан поддержать стабильность, спокойствие и новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа.

Как сказал Pravda.Ru казахстанский политик, экономист Пётр Своик, учитывая, что Назарбаев объявил себя пенсионером, январские события подводят черту под транзитом власти.

По словам политика, выступление прозвучало после того, как оценку событий согласовали и, "по всей видимости, пенсионерами скоро объявят все кадры Назарбаева".

Историческая роль Назарбаева такая же как Мао Цзэдуна

Пётр Своик полагает, что "лучше всего", если бы историческая роль Назарбаева в итоге "была похожа на оценку китайцами роли Мао Цзэдуна".

"В Пекине на площади Тяньаньмэнь портрет Мао висел всегда, даже после катастрофы "Большого скачка", после катастрофы культурной революции. Китайцы формулируют примерно так: Мао на 30% ошибался, а на 70% он остается "великим кормчим". Вот что-то такое хотелось бы и иметь и для нас", — сказал Пётр Своик.

Эксперт отметил, что лучше сейчас успокоиться "без отрывания всех подряд голов".

"Народ всегда жаждет справедливости и видит справедливость в том, чтобы разоблачить прежнюю власть, растоптать её ногами, а потом спокойно слушать, как новая будет рассказывать, что она всё начинает с нуля. Но лучше бы успокоиться и обойтись без отрывания всех подряд голов", — отметил Пётр Своик.

"Козёл отпущения" уже назначен, и это не Назарбаев

По его словам, "козёл отпущения" уже назначен — это экс-председатель КНБ Карим Масимов, хотя он никогда не был самостоятельной политической фигурой, даже в бытность премьер-министром, и позиционировал себя "помощником" Назарбаева.

Однако, уверен Пётр Своик, он был помощником не только елбасы, но и некого ближнего круга, "который всё больше нервничал по ходу отхода от реальной власти первого президента".

"И этот ближний круг, всё больше нервничая, по всей видимости, играл всё больше в некие свои игры. Это была, конечно, не дружная игра всего ближнего круга, потому что там в этом ближнем круге идёт грызня. То есть кто-то стал играть в такие антигосударственные игры, и Комитет госбезопасности под руководством Масимова, как минимум, не мешал этой игре", — отметил Пётр Своик.

В среду Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что по его мнению, экс-президент страны Нурсултан Назарбаев и его родственники не причастны к беспорядкам в стране, но расследование покажет.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев
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