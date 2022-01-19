Моя твоя не понимает: на Украине уничтожили русскоязычную прессу

На Украине начало действовать ещё одно отсроченное положение печально известного закона о тотальной украинизации.

Теперь все отечественные печатные издания должны выходить на государственном языке. Теоретически можно печатать журналы и газеты и на других языках, но при жёстком условии: точно такой же тираж должен быть продублирован на украинском. Есть, правда, исключения: издания, печатающиеся на официальных языках Евросоюза и языках "коренных народов" Украины, от этой принудиловки освобождены. Но поскольку русские не включены в состав так называемых коренных народов страны (коими являются только крымские татары, караимы и крымчаки), то им такая поблажка не полагается.

Не можешь прекратить беспредел — возглавь его

Итак, отныне всеукраинские и региональные печатные СМИ должны выходить на государственном языке — этого требует статья 25 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был принят Верховной радой в апреле 2019 по настоятельному требованию уходящего президента Петра Порошенко. Участвовавший тогда в избирательной кампании Владимир Зеленский на русском языке пообещал разобраться с этим языковым беспределом. Но став главой государства, он, наоборот, усилил украинизацию и русофобию.

При печати СМИ на других языках одновременно должен выпускаться тираж этого издания на государственном языке. При этом обе версии должны издаваться с одинаковым названием и содержанием (в т. ч. объявления и реклама), объёму и способу печати, и печатать их необходимо в один день. Тираж на госязыке должен печататься, даже если не удастся продать ни одного его экземпляра (а это так и будет — читатели и русскоязычную прессу стали меньше покупать). И это ещё не всё: во всех точках распространения прессы доля изданий на государственном языке должна быть не меньше половины. По всей видимости, отныне русскоязычные кроссворды и тому подобное будет завозиться контрабандой из РФ, ибо совершенно немыслимо печатать аналогичное на украинском.

Не может никак нарадоваться наступившему коллапсу прессы т. н. уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он спокоен как удав по поводу произошедшего уничтожения прессы:

"У печатных СМИ было предостаточно времени, чтобы подготовиться к новым реалиям. Происходящее — это важный информационный, политический, конституционный шаг по утверждению украинского языка как государственного".

Языковой надсмотрщик (прозванный шпрехенфюрером) также злорадно напомнил, что уже с 16 июля 2022 нарушителей этого языкового геноцида он будет карать штрафами в размере 8500 гривен (22 800 рублей).

Цель оправдывает средства?

Понятно, что главная цель этой "культурной революции" — принуждение к украинскому языку, попытка ещё большего отдаления от России и русскоязычного мира. Да, конечно, читать прессу на русском практически перестанут. Но ведь есть интернет, сеть Telegram (в отличие от Facebook не регулируемый редакторами-украинофилами), так что вместо переключения на мовную прессу русскоязычные читатели окончательно уйдут в сеть и будут читать российские новости и статьи. Поэтому, избегая убытков, большинство украинских СМИ вообще откажутся от бумажной версии. Как следствие, потеряют заработок также продавцы бумаги и прессы.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" раскритиковала эту языковую норму. Там напомнили, что Владимир Зеленский и его "слуги" перед выборами обещали прекратить языковую и культурную дискриминацию русскоязычных граждан Украины, но в итоге не только продолжили курс Петра Порошенко, но и расширили и продлили эту "дорогу".

"Напрочь забыв о том, почему её поддержали люди, новая власть лишила русскоязычных детей возможности получать образование на родном языке. Языковой омбудсмен открыто угрожает "отправкой в другие края" тех, кому не нравится диктаторская языковая политика власти. Обеспечение прав человека и граждан, равенство и диалог языков и культур — единственный путь к тому, чтобы вернуть мир и гарантировать развитие Украины. Политика унижения и дискриминации должна быть прекращена", — прозвучал одинокий глас вопиющего в пустыне.

"Зелёная" команда, лихо расправляющаяся с неугодными СМИ, не реагирует не только на внутреннюю, но и на внешнюю критику. В мае 2021 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что закрытие украинских телеканалов противоречит международным стандартам в области прав человека. В сентябре этим же беспределом озаботились французские сенаторы — предложили расследовать закрытие в феврале 2021 трёх оппозиционных телеканалов. Позже Европейский социально-экономический комитет призвал Киев соблюдать принцип свободы СМИ. И что же? Зеленский, громогласно заявивший на своей пресс-конференции, что он вовсе не диктатор, уничтожающий СМИ, в декабре 2021 подписал очередной указ, которым закрыл ещё 2 оппозиционных телеканала.

Параллели не пересекаются

Немного о расизме: окончательно добили ещё один сегмент присутствия русского языка на Украине — периодику. На любом языке можно издавать газеты/журналы, "мордой не вышел" только великий и могучий. Для того, чтобы напечатать 1000 журналов на русском, нужно столько же отпечатать и на украинском. В общем, ру-периодике пришёл здесь закономерный конец. И это ещё один винтик в крышку той модели государства, которую тут нам строят — русофобской Украины, в которой нет места ни русским, ни русскому, — опечален политический обозреватель Игорь Лесев.

"А ведь русский язык — это всего-то инструмент коммуникации: эффективный и удобный. Русскоязычный на одну и ту же вещь смотрит иначе, чем украиноязычный. К чему всё это приведёт? К созданию двух параллельных и практически непересекающихся сообществ. Приведёт ли это к гражданскому противостоянию? Гражданка у нас уже случилась в 2014. Нам об этом даже запретили публично говорить, назвав это кремлёвской пропагандой. Но если одни граждане страны убивают других граждан страны (пусть за их спинами стоит финансирование и добровольцы/отпускники из других стран) — это всё равно называется гражданкой и никак иначе. Большая часть Украины осталась не в "русском мире". А значит русским здесь предопределено горе побеждённых. Это очевидно и даже закономерно. Русским и русскоязычным пенять не на кого, кроме как на самих себя", — констатирует Лесев.

Фактический запрет издания печатных СМИ на русском языке и грядущий летом запрет русскоязычных СМИ в интернете — это, конечно, варварство и всё такое, но есть и хорошая сторона, полагает главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв.

"Такие законы толкают русских Украины в единственно правильном направлении — созданию своего сообщества внутри Украины, но вне украинского правового и общественно-политического поля. Нельзя издаваться на русском по закону? Значит, СМИ будут выходить на русском вопреки закону, без юрлиц, официального статуса и прочего. Автоматически оказываясь вне правового поля и какого-либо влияния со стороны государства. Спрос рождает предложение. Это почти невозможно для печатных СМИ, но они всё равно постепенно отходят в прошлое, и украинизация лишь ускорит этот процесс. Защимят интернет-СМИ? Вместо 30% узнающих новости из почти полностью русскоязычного Telegram получат 70%. Так что даже хорошо, что украинское государство само вытесняет русских из модерируемых им сфер. Ничего хорошего для нас в этих сферах в любом случае нет", — заключает журналист.

Теперь на Украине запрещены печатные СМИ на русском языке. На английском можно, на официальных языках ЕС — можно, на родном языке миллионов граждан Украины нельзя. Ранее, в 2020, уже при Зеленском, было запрещено среднее образование на русском языке. Использование русского языка существенно ограничено в сфере обслуживания и кино с 2021, напоминает политический аналитик Александр Скубченко.

"На Украине не осталось ни одной сферы общественной жизни, где русский язык не был бы запрещён полностью или существенно ограничен. Уже с 16 июля 2022 за использование русского языка во всех сферах общественной жизни на Украине начнут штрафовать. Зеленский зацементировал русофобство в статусе идеологии государства. Отныне на русском языке "свободно" разговаривать можно только в быту. Что, в принципе, запретить невозможно. Так что теперь миллионы граждан Украины окончательно стали иностранцами в своей стране: без права на использование своего родного языка. Чем русский мир отличается от украинского? В русском мире есть место всем: русским, украинцам, белорусам, казахам, армянам. В "украинском мире" есть место исключительно титульной нации. Русский мир — это международное содружество, "украинский мир" — ненависть к русским", — заключает Скубченко.

Создав через лингвистическое унижение параллельное сообщество, не надо потом удивляться, что в случае реального вторжения РФ защищать Украину "вдруг" не отправится 90% обладателей её паспортов. Какой народ был наиболее представлен среди большевиков, которые и провернули Октябрьскую революцию? Евреи. До революции у них была черта оседлости. Так почему бы им было тогда не поддержать революцию, попытавшись перестать быть людьми второго сорта? Вот и сегодня русские и русское в современной Украине — это категории второго сорта, предрекает Игорь Лесев.

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