Политолог: Отказ от санкций по "СП-2" - это подготовка к мощному "залпу" в сторону России

Намёк на благоразумие или тактический ход? Штаты недавно решились на странный шаг — возможно, решив, что не выгодно портить отношения с Берлином, Байден отказался от новых санкций против "Северного потока — 2". Странно видеть такую заботу США о европейской экономике и потребителе, которому выгоднее покупать российские, чем американские энергоресурсы. Политолог, аспирант факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Егор Дибров уверен, что отказ от новых санкций — это не "акт доброй воли" со стороны так называемого блюстителя закона и справедливости в лице США, просто данный шаг нацелен на включение данного точечного удара в состав более мощного "залпа", который готовится США.

Складывающаяся ситуация вокруг "Северного потока — 2" имеет дальновидные перспективы в геополитической игре, которую пытаются навязать США в стратегическом противостоянии России. По мнению политолога, мощный "залп" назначен на среднесрочную перспективу.

Чем обусловлены действия США

Необходимо отметить, что процесс сертификации "СП-2" подразумевает выработку решения немецким регулятором, а после свою оценку даёт Еврокомиссия, и занимает этот процесс до 4 месяцев. Ускорить процесс по оценке можно, но максимум на треть. Это даёт возможность США ослабить хватку и приберечь экономический удар на потом, используя карту "российской угрозы".

В ближайшее время США планируют оказать очередное давление на Германию, и это будет позиционироваться как эфемерная борьба за коллективную безопасность, и все при этом будут молчать про необоснованное давление на независимое государство в угоду собственных интересов.

США хотят показать, что они борются с энергетической "диктатурой России", но при этом американское руководство не боится использовать собственную политико-экономическую диктатуру, в которой мнение сенаторов одной страны важнее мнения независимой страны.

"Необходимо учитывать, что процесс сертификации "СП-2" будет зависеть, прежде всего, от ситуации в Восточной Европе, которая не юридически, но фактически стала сферой интересов США. Главной страной, оказавшейся между молотом и наковальней, является Украина. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель ранее подчеркивал, что ситуация с запуском газопровода "СП-2" будет зависеть от развития ситуации в этой стране. В случае отсутствия обострения ситуации еврорегулятроры позитивно оценят ввод газопровода. Хитрость и смекалка США заключаются в том, что они хотят остаться в этой истории "чистыми" перед союзниками по Альянсу, говоря о мире, они при этом укрепляют образ врага в лице России. При этом новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на заявление о желании построения общей архитектуры безопасности ЕС и России, придерживается позиции, что России нужно показать, какую цену придется заплатить РФ в случае вторжения на Украину. Несмотря на различного рода заявления, США нацелены на достижение цели и будут продолжать усложнять процесс развития взаимоотношений Германии и России, опасаясь укрепления энергетического союза двух стран. Представители англосаксов не одно столетие опасаются развития подобного союза, силы которого будут направлены на их дестабилизацию", — отметил в интервью Pravda.Ru Егор Дибров.

Уместно тут напомнить итог переговоров по Стратегической стабильности. Одним из главных требований России были гарантии от США о нерасширении НАТО, прежде всего, речь шла об Украине. Однако даже эта "красная линия" не останавливает Вашингтон. По мнению США, они не нарушали данных ранее обязательств России и руководствуются исключительно политикой "открытых дверей". Примечательно, что на фоне возражений со стороны Белого дома в вопросе введения санкций против ответственных за работу над "Северным потоком -2" и попытки замгоссекретаря США Виктории Нуланд отговорить сенаторов-демократов от введения санкций, после проведения переговоров по Стратегической стабильности позиция Нуланд меняется.

В ходе интервью Нуланд заявила, что США подготовили 18 различных сценариев для введения санкций в отношении России в случае обострения ситуации на Украине. Это говорит о том, что, отказавшись от санкций в отношении "СП-2" сейчас, США их включили в более крупный блок политико-экономического давления в отношении РФ.

Штаты готовят провокацию

При этом политолог не исключает, что возможны провокации на границе Украины и России или в Донбассе американской стороной при помощи частных военных компаний (ЧВК). При этом Штаты сделают все возможное, чтобы использовать их для начала нового давления на Россию. Об этом уже сейчас свидетельствует ситуация у границ России. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, ситуация на границы России и Украины остается напряженной. Однозначно, открытой войны не будет, но вероятно возобновление конфликта в Донбассе. А Штаты, тут же сделав виноватой Россию и вынудят ЕС остановить сертификацию "СП-2".

Белый дом представит все так, что "США хотели, но русские не дали". Удобная тактика — сохранить свое "лицо", при этом в очередной раз подставив Россию под удар западных СМИ, которые будут долго закреплять в головах жителей ЕС, что виновата именно Россия. При этом если Россия будет и дальше придерживаться тактики "худой мир лучше доброй ссоры", США будут искать пути и методы для дискредитации РФ, чтобы оттягивать время по сертификации и запуску "Северного потока — 2".

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