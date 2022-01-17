Немецкий политик о "русской игре" и о том, чего Москва "ужасно боится"

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Михаэль Рот считает, что президент России Владимир Путин "пытается себя и весь мир катапультировать назад в ХХ век, стремясь воссоздать биполярный мировой порядок". В эту "русскую игру" втягиваться нельзя, считает Рот.

Политик дал интервью изданию Handelsblatt. И оно представляет интерес в том смысле, что Михаэль Рот является представителем Социал-демократической партии Германии. Как и канцлер Олаф Шольц. В то время как министром иностранных дел является представитель "зелёных" Анналена Бербок.

И в западной прессе достаточно много информации о разногласиях в коалиционном правительстве, в том числе из-за газопровода "Северный поток — 2". Социал-демократы поддерживают проект, а вот "зелёные" всегда были его противниками.

В принципе, Михаэль Рот в заявлениях достаточно сдержан. То есть он не говорит ничего такого, что могло бы свидетельствовать о серьёзных разногласиях с партнёрами по коалиции.

В частности, он заявляет о том, что Евросоюзу нельзя допустить, чтобы его раскололи. "Путин пытается себя и весь мир катапультировать назад в ХХ век, стремясь воссоздать биполярный мировой порядок. Но мы не должны втягиваться в эту русскую игру и принимать риторику прошлого", — считает германский депутат.

Из этого заявления можно сделать вывод, что Михаэль Рот считает, будто нынешняя ситуация в мире гораздо лучше той, что была в XX веке. На каком основании он так считает, не совсем понятно. Но стоит обратить внимание на фразу про "русскую игру". То есть это исключительно Россия вносит диссонанс в гармонию международных отношений?

Объясняя мотивы российского руководства, глава внешнеполитического комитета бундестага вновь повторяет уже знакомые клише. А именно: "Москва хочет, чтобы США вновь принимали её всерьёз. Путин страдает от травмы, возникшей после того, как Барак Обама назвал Россию всего лишь региональной державой. Путин хочет опять играть в первой лиге. Поэтому он пытается расколоть ЕС и поверх головы Европы в одиночку вести переговоры с США".

Но следом: "Нам, европейцам, прежде чем жаловаться на то, что нас не принимают всерьёз, необходимо сделать что-нибудь, чтобы нас принимали всерьез. И тут всё зависит от нас".

Так это "Путин пытается расколоть" или же европейцы жалуются на то, что их не воспринимают всерьёз? Из текста интервью не следует, будто Россия как-то повлияла на столь низкую самооценку.

Ещё любопытно, как в Германии оценивают недавние события в Казахстане. По словам Михаэля Рота, "Москва и Пекин ужасно боятся, что Казахстан хочет сбросить с себя иго авторитаризма, и заклеймили происходящие там события как очередную "цветную революцию".

"После того как туда были направлены российские войска, там создалась ситуация, в которой Казахстану грозит опасность ещё в большей степени попасть под опеку Москвы", — заявил депутат бундестага.

И никаких оценок действий погромщиков и мародёров. Но в общем, в такой избирательности нет ничего удивительного. На Западе на это не обращают внимания. Даже можно сказать, демонстративно не обращают.

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