Семь красных линий: "страх и ненависть" в Москве и Вашингтоне

В 2014 году в свет вышла знаменитая британская комедийная короткометражка "Эксперт", в которой перед специалистом была озвучена амбициозная задача: нарисовать семь красных линий, строго перпендикулярных между собой. При этом некоторые из этих красных линий должны быть зелёными, а некоторые — прозрачными.

Данная задача была блестяще реализована в 2020–2021 годах, когда о красных линиях заговорили в контексте международной политики.

Повествуя с высокой трибуны об этих линиях как о предельных величинах, за гранью которых начинается точка невозврата, высокопоставленные дипломаты разных стран оперируют довольно гибкими понятиями.

Российский ультиматум

15 декабря 2021 года Россия направила руководству США и НАТО проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО.

Их основные тезисы были озвучены российским президентом Владимиром Путиным на итоговой коллегии Минобороны России 21 декабря.

Обеспокоенность Москвы вызвана развёртыванием вблизи российских границ элементов глобальной ПРО США, в том числе адаптированных к применению ударных систем "Томагавк", а также возможным расширением НАТО на восток.

Фактически Россия предложила Западу собственную систему "красных линий" — долгосрочные юридические обязывающие гарантии безопасности. Это во многом обусловлено нарушением договорённостей о нерасширении Североатлантического альянса, от которых американцы сегодня открещиваются.

При этом, по словам российского лидера, "в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жёстко реагировать".

Диалог по проблемам безопасности — тупик или нет?

В начале 2022 года обсуждению российских предложений по гарантиям безопасности уделялось немалое внимание на международных переговорах:

10 января — в двустороннем формате Россия — США в Женеве;

12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе;

13 января — на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Большинство российских предложений были отвергнуты американской стороной в ходе двусторонних переговоров 10 января. Остальные встречи лишь ретранслировали позицию Вашингтона по вопросам взаимных гарантий безопасности.

Глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал главной проблемой неготовность США и НАТО идти навстречу ключевым российским требованиям по нерасширению альянса, свёртыванию его инфраструктуры и возвращению к рубежам 1997 года.

По его мнению, при таком подходе сегодня продолжать диалог и обсуждать второстепенные моменты, предложенные американцами, бессмысленно.

Вопрос о нерасширении НАТО на восток касался главным образом Украины, где, как утверждают обе стороны, осуществляется непосредственная подготовка к развязыванию военных действий.

Уроки географии и химии

21 декабря прошлого года на итоговой коллегии российского военного ведомства его глава Сергей Шойгу объявил об установленном присутствии более 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области.

По словам министра обороны, они ведут оборудование огневых позиций в жилых домах и социально значимых объектах, а также осуществляют подготовку украинских ССО и радикальных вооружённых группировок к активным боевым действиям. Кроме того, в городах Авдеевка и Красный Лиман готовятся провокации с боевыми отравляющими веществами.

Обвинения в химпровокациях, казалось бы, уже всем набили оскомину.

Однако в современном мире нарушение Конвенции 1993 года о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении является простейшим спусковым механизмом для коллективного применения вооружённых сил НАТО в отношении любого государства.

Уроки "пробирки Колина Пауэлла" в 2003 году демонстрируют, что даже сфабрикованных доказательств подготовки к применению химического оружия вполне достаточно для развязывания агрессии.

Претензии западных партнёров к России зеркально противоположны: их СМИ (в первую очередь американские и украинские) тиражируют многочисленные сценарии наступательной операции российских войск на Украине. При этом они ссылаются на авторитетные мнения американского разведсообщества и консультирующих военно-политическое руководство США "мозговых центров".

Так, Центр стратегических и международных исследований США (The Center for Strategic and International Studies, CSIS) считает, что Кремль разработал как минимум шесть вариантов операции — от продолжения помощи ополченцам на востоке Украины до захвата всей её территории и провозглашения славянского союза Великой, Малой и Белой Руси.

При этом аналитики CSIS преподносят российское вторжение на Украину как практически свершившийся факт.

Нехватку фактологии в докладах американских специалистов с лихвой компенсируют прогнозы, предположения и рекомендации. Это говорит о том, что они носят не столько аналитический, сколько пропагандистский характер.

Чего добивается Запад?

Рекомендации американских экспертов, помимо обширных вариантов военно-технической помощи Украине, закономерно содержат перечень антироссийских санкций.

Среди них называются заморозка проекта "Северный поток — 2", экономические и финансовые меры, включая отключение российских банков от глобальной системы SWIFT.

Вероятнее всего, действия коллективного Запада представляют собой асимметричный ответ на укрепление роли России в мире, устойчивости её экономики в условиях уже существующего санкционного давления и усиление влияния Москвы на Ближнем Востоке, в ряде стран Африки и потенциального укрепления её сотрудничества с государствами Латинской Америки.

При этом, несмотря на воинственную риторику, вступать в открытые военные действия с Россией США и Европа не спешат. Сообщения о возможных поставках Киеву летальных вооружений и подготовке американскими военными специалистами партизанского движения на Украине лишь подтверждают отказ Запада от непосредственного применения своих войск.

Дипломатия на публику и в реальности

Говоря о "красных линиях" в отношениях между Россией, США и их европейскими союзниками, следует отметить странное сочетание взаимного закидывания камнями на публике и в СМИ со вполне конструктивной деятельностью на практике.

По мнению многих экспертов в области международных отношений, женевские переговоры 10 января сдвинули с мёртвой точки вопросы возможного моратория на размещение в Европе ракетных систем средней и меньшей дальности, а также снижения интенсивности военных учений НАТО.

Внешняя показная непримиримость удивительным образом сочетается с определённой гибкостью, проявляемой как российскими, так и западными дипломатами.

Помимо собственно переговорного процесса демонстрируется готовность спецслужб России и США к сотрудничеству. Ничем иным нельзя объяснить громкое задержание ФСБ участников хакерской группировки REvil по запросу "компетентных органов США".

Это свидетельствует о том, что в международных отношениях, в отличие от геометрии, красные линии способны быть и зелёными, и прозрачными. А иногда и вовсе приобретать очертания котят.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.