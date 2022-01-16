Что скрывается за твёрдой риторикой Китая по Казахстану

Председатель КНР Си Цзиньпин на прошлой неделе передал конфиденциальное послание президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с беспорядками, которые произошли в стране в начале января после резкого повышения цен на газ.

Си Цзиньпин в своём послании отметил, что, учитывая масштабные беспорядки, повлекшие за собой большие жертвы и материальный ущерб, китайское правительство и народ его страны высоко оценили решительные действия Касыма-Жомарта Токаева в критический момент, которые лишний раз указали на его мужество и ответственную позицию по отношению к стране и народу.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай решительно выступает против любых сил, подрывающих внутреннюю стабильность Казахстана, угрожающих безопасности и наносящих ущерб мирной жизни народа.

Это такая редкость для высшего руководства Китая — действовать таким образом. Что же скрывается за твёрдой риторикой и позицией Китая по Казахстану?

Геостратегический интерес Китая

Политическая элита в Пекине с самого начала, с 1949 года, когда была основана республика, уже выстраивала внешнюю политику и военную стратегию в соответствии со своими основными интересами. Например, Китай был вовлечён в четыре войны вдоль своих границ, в первую очередь чтобы закрыть бреши в своей обороне.

Имея множество соседей, Китай уделяет пристальное внимание вопросам безопасности, экономики и дипломатии. В связи с этим Корейский полуостров и вьетнамский регион в 1950-60-х годах вызывали у Пекина много вопросов.

Затем Китай переключился на АТЭС как важный экономический блок. Теперь, учитывая, что Китай является второй по величине экономикой мира и быстро растущей военной мощью в мире, Пекин стал рассматривать Западную Азию с растущим стратегическим вниманием, об этом пишет ModernDiplomacy.

Шанхайская организация сотрудничества является той самой демонстрацией того, что Китай вместе с Россией и Ираном не позволит другим державам оставаться в Средней Азии, которая является сухопутным мостом между Китаем и Ближним Востоком.

За последние десятилетия горизонт безопасности Китая расширился. Проект "Один пояс — один путь" успешно вживляется, в частности и в Средней Азии, которая явно находится в рамках геостратегического мышления китайского политического бомонда.

Китай и Казахстан — просто помощь соседу или нечто большее?

Как сосед и постоянный стратегический партнёр Казахстана, Китай готов оказать необходимую поддержку в меру своих возможностей, однако Китай и Казахстан, хоть и являются членами ШОС, — далеко не союзники в традиционном смысле. Учитывая риторику послания Си, можно смело утверждать, что это определённая веха в политике Китая по отношению к соседям, включая позицию Китая по вопросу восстановления Афганистана в предстоящее десятилетие.

Что хочет сказать миру Си Цзиньпин, оказывая демонстративно такую поддержку президенту Казахстана и его народу?

Сейчас Китай является экономической сверхдержавой. Как отмечают в Штатах, китайские вооружённые силы — это больше не пехотная армия, состоящая из крестьян, как это было в 1979 году, это вполне боеспособная армия с глобальными амбициями.

Китай сделал большой шаг вперёд —

от быстрого строительства сотен ракетных шахт

до успешных испытаний гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие.

Эти достижения застали врасплох Пентагон.

Сегодня наблюдается соперничество Китая с США во всех сферах —

в воздухе,

на суше,

на море,

в космосе

и в киберпространстве.

Кроме того, поскольку Китай поддержал коллективную безопасность в регионе, ШОС стала более эффективным инструментом для игры на великой шахматной доске Евразии. С этой целью Китай поддержал ОДКБ в оказании помощи Казахстану, чтобы сыграть во всём этом позитивную роль.

Поскольку Соединённые Штаты проводят довольно агрессивную риторику по отношению как к России, так и к Китаю, Казахстан, который граничит с обеими странами, был бы идеальным кандидатом для "цветной революции" и смены правительства. Казахстан имеет важное значение для интересов США в регионе. Соответственно, послание Си Токаеву — это демонстрация среднего пальца заокеанским "друзьям". Мол, Китай, объединившись с Россией, никогда не допустит "цветной революции" в Средней Азии, а США придётся вновь подвинуться.

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