Почему на Украине террористов в Казахстане называют повстанцами

Власти Украины долгое время хранили растерянное молчание по поводу происходящих в Казахстане трагических событий.

Оно и понятно: поначалу на происходящие в Алма-Ате и других городах убийства и погромы не реагировали американские хозяева. Да и, наверное, в Киеве сработал инстинкт самосохранения: не хотели ссориться с ещё одной постсоветской республикой.

Кроме того, был и иной повод. Офис президента был так испуган беспомощностью и саботажем в первые дни правоохранителей Казахстана, совпавшие по времени с увольнениями украинских полицейских (недовольных мизерной зарплатой), что срочно решил повысить оклады сотрудникам МВД.

Увидев на казахстанском примере, к чему может привести подорожание газа, в Киеве решили разработать план действий на случай, если и украинские граждане, доведённые до отчаяния постоянно растущими тарифами и ценами, решат выйти на протест. Если вы подумали, что команда Зеленского откажется выполнять "хотелки" МВФ по установлению в стране в 2022-м полностью рыночных цен на услуги ЖКХ (в том числе и на газ), то ошибаетесь!

Технологи офиса президента начали разрабатывать методы дискредитации возможного тарифного Майдана, который может возникнуть на Украине и спровоцировать политический кризис в стране.

Оказалось, что, согласно так называемому "глоссарию патриота" центра по борьбе с фейками при министерстве культуры Украины, события в Казахстане необходимо комментировать только с использованием "правильных" терминов. Весьма любопытные там рекомендации!

Например, вооружённые силы ОДКБ — это никак не миротворцы (каковыми их считает законное правительство республики), а "интервенты".

Нельзя употреблять термины

"террористы",

"боевики",

"бандформирования",

"мародёры",

рассказывая об убийствах и погромах в Алма-Ате — оказывается, это были "повстанцы". Впрочем, нежелательно, по мнению центра, писать и о беспорядках и грабежах — украинский минкульт считает, что это "обесценивает цели и методы борьбы участников протестов".

Кроме того, нельзя повторять слова президента Токаева об участии в мятеже внешних сил, так как это якобы дезинформация — имело место лишь "вторжение сил ОДКБ".

Всё это понятно: оправдывая преступления, совершённые на киевском Майдане, в Киеве попали в патовую ситуацию: они не могут террористов, устроивших беспредел в Казахстане, называть таковыми — это, по их мнению, "революционеры". Но с таким мышлением сама история посадила их жопой в лужу.

Казахстанец — это не обязательно казах, но это гражданин с паспортом Республики Казахстан. И получилось, что во все времена от 1936-го до 1991-го казахов там было меньше, чем русских. Потому что так "умно" в СССР нарезали границы. И этот фактор обязательно нужно было учитывать, декларирует политический аналитик Игорь Лесев.

"Как это происходило при Назарбаеве? В парламенте был всего один русский. В правительстве — два русских. Руководящий состав силовых органов — ни одного русского. То есть русские там — второй сорт. Такие себе белые негры, которые не вышли мордой по неправильному разрезу глаз и опасному языку.

Казахстан через 30 лет превратился в землю для казахов, где нет места русским и русскому. Но географию, равно как и историю, не проведёшь. И вот первый серьёзный движ показал, что весь этот конструкт состоит из картона.

Вся силовая вертикаль исключительно из казахов тут же обосралась, как только начался кипишь, поднятый другими казахами. И чтобы конструкт не похоронил действующую элитку, всплывает тот самый фактор — русский. Русские снова вернулись в Казахстан, и снова с оружием.

Умение освоить то, что тебе дали на шару — это большое искусство. Некоторым история даёт "ничего", но они это "ничего" выгрызают в пустынях и камнях, создавая "нечто". А другим история дарит лучшие чернозёмы на планете, или почти три миллиона квадратов степи с несметными богатствами. Но как только на такой шаре появляются расово осознанные имбецилы, история возвращается и уже даёт шанс другому", — предрекает эксперт.

Свой нос в казахстанские события непрошенно всунул и грузинский зек Михаил Саакашвили. На его странице в Facebook на грузинском и украинском языках появилась публикация в поддержку "мирных протестующих, которые борются за свободу казахского народа".

"Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии ни проводил режим, какие бы аресты он ни осуществлял, какие бы спецназы ни направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением", — написал отбывающий наказание преступник.

Кстати, по одному из приговоров он осуждён за крайне жестокий разгон мирной демонстрации в Тбилиси.

Михо считает, что казахстанское общество готово для больших перемен.

По его мнению (которое мало кому интересно), экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "много сделал для страны, но это не даёт ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши", поучает экс-диктатор, изгнанный из своей страны.

Многие эксперты объясняли казахстанские события "рукой Москвы" или "ногой Сороса", но с этим не согласен политолог-международник Илья Куса. Он сторонник версии, что массовые акции протеста в Казахстане являлись внутриполитической схваткой: борьба команды экс-президента Нурсултана Назарбаева (который де-юре ушёл с поста в 2019-м, но де-факто руководил страной) и президента Касыма-Жомарта Токаева. Он возложил вину за происходящее на сформированное предшественником правительство (уже отправленное в отставку) и принадлежащую клану Назарбаева компанию "Казмунайгаз".

"Внутриполитический кризис в Казахстане начал развиваться ещё в 2019-м, после ухода Назарбаева. Однако транзит власти затянулся, образовалось двоевластие со всеми вытекающими последствиями. Усугубили ситуацию социально-экономические трудности и отсутствие коммуникации власти с населением.

И тема цены на газ послужила детонатором. Казалось бы, ерундовое, по украинским меркам, повышение стоимости сжиженного газа — разве повод митинговать? Но дело в том, что практически все казахстанцы заправляют автомобили газом. И вот с нового года ценник увеличился вдвое!

На Украине топливо и тарифы постоянно дорожают, но никто не выходит на улицу. Так что под этот шумок протестных настроений команда Токаева решила взять контроль в стране в свои руки", — разъясняет востоковед.

Глава госдепа Энтони Блинкен от имени США выразил обеспокоенность введением режима ЧС на территории Казахстана и проведением операции ОДКБ. То есть погромами, мародёрством и стрельбой на улицах они обеспокоены не были. А вот режим ЧС их, видите ли, беспокоит. Мрази лицемерны, возмущается главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв.

"Большинство комментаторов объясняли происходящее там разборками казахских элит (Токаева и Назарбаева).

Но мы видели чётко майданные сценарии: бессмертную классику, исполнение которой отточено на мировых просторах от Ближнего Востока до Белоруссии.

Вплоть до мельчайших деталей — типа красных курток у координаторов боевых групп. Ну и поддержка Нехты.

И тут я вижу два возможных варианта.

Либо Токаев сумел использовать казахских "скакунов" втёмную для решения своих задач, одновременно создав моральные основания для жесточайшей зачистки. Или же удалось так идеально сымитировать майданную движуху, что даже сами протестующие приняли её участников за своих.

Оба варианта интересны и показывают уровень внутриполитической игры", — констатирует журналист.

Что касается моего мнения о том, что происходило в Казахстане, то я это оцениваю с учётом разрушительных последствий украинской "революции достоинства". Она не принесла жителям страны

ни экономического благополучия (есть только ухудшение жизненного уровня простых людей),

ни обещанного членства в Евросоюзе,

ни преодоления коррупции

и т. д., и т. п.

Как бы граждане любого государства ни были недовольны своими властями, они не должны выходить за рамки мирных митингов и протестов. Иначе, как показывает современная история, ни один государственный переворот, ни одна цветная революция не принесли людям пользы и улучшения.

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