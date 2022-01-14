50 лет на троне: за что народ Дании любит свою королеву

Дания в пятницу отмечает особую дату — сегодня исполняется 50 лет с момента вступления на престол первой женщины-монарха королевы Маргрете II, артистичной, заядлой курильщицы, пришедшей к власти в 1972 году на фоне "монаршего кризиса".

Маргрете — 81 год, но она всегда элегантная, с ее фирменным пучком седых волос, сейчас она является вторым монархом в истории Дании по продолжительности правления.

За свои пять десятилетий Маргрете смогла избежать скандальной славы, при этом ей удалось невозможное — сделать датскую королевскую семью одной из самых популярных в мире.

"Когда она стала королевой, только 45 процентов датчан были за монархию", — сказала журналистка Гитте Реддер, написавшая несколько книг о датских королевских семьях. "Они не верили в монархию в условиях современной демократии".

Опрос Voxmeter 2018 года показал, что большинство датчан поддерживают монархию и только 14,6% хотят, чтобы скандинавская страна стала республикой.

"Секрет ее популярности в том, что королева абсолютно аполитична, — сказал AFP историк Ларс Ховебакке Соренсен. — Ей удалось стать королевой, объединившей датскую нацию во времена больших перемен: глобализации,

появления мультикультурного государства,

экономических кризисов 1970-х, 1980-х и снова в 2008–2015 годах,

а также во время пандемии", — сказал он.

В Дании из-за пандемии коронавируса запрещены массовые гулянья до сентября, поэтому жители страны не смогут отпраздновать столь важное для страны событие, сама же королева отметит юбилей по-своему — посетит могилу своих родителей в Роскилле.

Как монарх-популист покорила свой народ

Кронпринцесса взошла на престол, когда ей был всего 31 год, мать двух маленьких мальчиков взяла на себя это бремя после смерти своего отца Фредерика IX. Последний раз женщина правила Данией более 500 лет назад, но король Фредерик IX был вынужден внести изменения в правила наследования, поскольку у него не было сыновей.

Она взяла свое царственное имя в честь Маргрете I, которая правила Данией с 1375 по 1412 год, но никогда официально не носила этот титул. Для Маргрете традиции никогда не имели значения. Она всегда позиционировала себя как монарх-популист. Даже на официальных мероприятиях она часто появлялась в свободной и яркой одежде.

"У нее есть чувство долга, и она никогда не сомневалась в своей судьбе", — сказал историк Том Бук-Суенти.

Овдовев в 2018 году, королева, которую подданные ласково прозвали Дейзи, постепенно модернизировала монархию, чтобы сохранить ее актуальность, не снижая статуса. Она была лицом открытой и трудолюбивой монархии, позволила двум своим сыновьям жениться на простолюдинках и сама принимала участие в культурной жизни Дании.

Тайны королевы Дании

Что любопытно, Маргрете, несмотря на высокую должность, всегда оставалась верна своим увлечениям. Она неплохо рисует, как художник по костюмам и декорациям она неоднократно работала с Королевским датским балетом и Королевским театром Дании. Она проиллюстрировала несколько книг, в том числе датское издание 2002 года Толкина "Властелин колец", а ее картины выставлялись в престижных музеях и галереях Дании и за рубежом. Свободно владея пятью языками, она приняла участие в нескольких сложных переводческих проектах, в том числе переводила книгу Симоны де Бовуар "Все люди смертны". Ее интеллект и многогранные таланты сделали ее образцом для подражания для датчан.

Маргрете неоднократно говорила о том, что никогда не расстанется со своими обязанностями. "Я планирую править, пока не выпаду из тапочек”, — как-то пошутила королева.

В Дании, стране с населением 5,8 млн человек, нет традиции отречения от престола. Единственным монархом, который отрекся от трона, был Эрик III. Коронованный в 1137 году, он оставил престол девять лет спустя, чтобы уйти в монастырь.

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