К чему может привести смена элит в Казахстане

Эксперт рассказал, к чему может привести смена власти в Казахстане

Ситуация в Казахстане становится всё более напряжённой: в стране введён режим чрезвычайного положения, на улицах идут бои, а президент запросил военную помощь у стран-членов ОДКБ, на которую быстро откликнулись. Профессор, член Ассоциации европейских исследований при РАН, номинант Нобелевской премии Виталий Тепикин уверен, что решение об оказании военной помощи было единственно верным, поскольку спускать ситуацию "на тормозах" сейчас очень опасно.

Россия и Казахстан — давние партнёры

По заявлению главы государства Касым-Жомарта Токаева, в Алма-Ате прошло шесть волн атак при участии 20 тысяч радикалов. События, безусловно, неожиданные, потому что, как ни крути, Казахстан всё-таки отличался наибольшей стабильностью в среднеазиатском регионе.

Даже не особо вдаваясь в цифры, можно проследить, что на заработки в Россию казахов приезжало намного меньше, чем таджиков, узбеков или киргизов. Те миллионами пересекали границу, а из Казахстана в 2020 году прибыло только 60 тысяч. Можно сослаться на пандемию, но годом ранее — 136 тысяч. Показатели просто несравнимые.

Россия партнёрствует с Казахстаном с самого развала СССР. Наша граница имеет протяжённость более семи тысяч километров. Во многих местах она охраняется даже условно, потому что никаких угроз друг от друга мы не видим. Более половины граждан страны являются русскоязычными. Тесная экономическая (и не только) связь подкреплялась договорами, в 1992-м это было соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, потом — о коллективной безопасности… В рамках Евразийского экономического союза у нас много взаимных обязательств. В космос, кстати, мы стартуем тоже с казахского Байконура.

"Волна протеста не похожа на возмущение мирного населения: она организована, спланирована, подпитана профессиональными боевыми кадрами. Сообщается даже о работе снайперов на стороне протестантов. Поэтому у меня не вызывает сомнения насильственная смена власти в случае невмешательства стран-партнёров. И тогда Казахстан станет для России новой проблемой", — отмечает эксперт в интервью Pravda.Ru.

Виталий Тепикин уверен, что всю эту историю закрутили не просто так. Не стоит забывать: именно через территорию Казахстана мужчины выезжают на заработки в Россию из бедных бывших советских республик Средней Азии. Предположим, что новый режим перекрывает этот канал. Вполне возможный сценарий, который приведёт к беспорядкам во всех этих странах одновременно. Даже напрягаться кому-то не придётся.

К чему может привести смена элит в Казахстане

Смена элит Казахстана по факту будет означать потерю суверенитета государства и внешнее управление, что мы увидели на Украине, что готовилось в Белоруссии. Понятно, что заложенный курс будет антироссийским. В последние годы Казахстан был открыт к сотрудничеству с Западом.

На его территории появились 77 зарубежных НКО, десятки других организаций, финансируемых большей частью США.

Переименовывались улицы, города, напоминавшие названиями о советском прошлом.

В школах уменьшили количество часов на изучение русского.

Так оказывалось давление на многомиллионное население русской общины Казахстана. Внешние инвестиции сказывались… Однако этого показалось мало.

Среди протестантов есть серьёзный процент недовольных властью Казахстана, коррупцией в её рядах, несправедливостью. Но подняли протест не люди из народа, цели бунта далеки от улучшения жизни в стране. А значит, уверен Виталий Тепикин, страны-партнёры по ОДКБ приняли верное решение о введении миротворческого контингента.

Главред RT Маргарита Симоньян полагала, что только при выполнении ряда условий надо соглашаться на такой шаг. Требовать, например, признания Крыма и т. д. Но некогда было требовать и торговаться! Счёт шёл на часы. А комплиментарного ответа в случае сохранения власти Токаеву так и так не избежать. Законы политики!

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