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Автор Ирина Гусакова

Почему канцлер Германии решил "дружить" с Россией

Мир » Европа

Недавно пришедший к власти канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен сделать "российский вектор" приоритетом своей внешней политики. Об этом на днях сообщил Bild. При этом то же издание ранее предполагало, что Шольц поведёт совершенно другую линию в отношениях с Москвой. Что же изменилось и изменилось ли? Пока же появилась информация о желании Олафа Шольца пообщаться на саммите с Владимиром Путиным — в самое ближайшее время.

олаф шольц

Почему Олаф Шольц засматривается на Россию

Кандидат исторических наук, профессор, член Ассоциации европейских исследований при РАН, номинант Нобелевской премии Виталий Тепикин напоминает, что есть вероятность встречи политических лидеров в январе, даже известно о проработке сторонами её деталей. На смену ветра указывают и прошедшие на старте года переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, советника канцлера ФРГ Йенса Плётнера и советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Что характерно, обсуждали украинскую тему без участия самой манипулятивной Украины, серьёзно, в нормандском формате в Москве. Взвесили, по словам Козака, "целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений…, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт". Выльется ли это в реализацию конкретных договорённостей, пока, конечно, сказать трудно, но подвижки со стороны Германии чувствуются.

"Шольцем движет желание не просто сблизиться с Москвой. Он принял страну в период европейского энергетического кризиса, когда биржевая цена на газ обгоняет даже самые пессимистичные прогнозы, а немецкая атомная энергетическая отрасль сворачивается по экологическим соображениям: от АЭС они хотят отойти. Россия же готова поставлять "голубое топливо" стабильно и сравнительно дёшево. Это вам не 2 тысячи долларов за тысячу кубов! "Северный поток — 2" проложен.

Германия всё больше задумывается, подпевать ли общему хору с давней темой различных угроз, исходящих от России, и постепенно начинает ставить под сомнение целесообразность дутой русофобии. Энергетическое сотрудничество Берлина и Москвы злит Украину, вместе с ней ряд других восточноевропейских стран, однако "своя рубашка ближе к телу", как говорили издавна на Руси, — Берлин будет тяготеть к выбору дешёвой энергии", — отмечает Виталий Тепикин в интервью Pravda.Ru.

Правящая коалиция Германии

Кто может помешать Шольцу "дружить" с Россией

У Олафа Шольца большие планы. Конечно, прямые переговоры России с США по проблеме безопасности в Европе сначала удивили, а потом напрягли лидеров западных стран. При всех фоновых действиях Белого дома видно же, что безопасность Европы обсуждают без самой Европы. Всех это задело, роптать начали, в Германии в том числе, подмечает эксперт. Следует признать, не все немецкие политики солидарны с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по приоритету "российского вектора".

Анналена Бербок, действующий министр иностранных дел, не раз высказывалась очень жёстко в адрес Москвы. Она-то как раз и принадлежит к коалиции, способной блокировать инициативы Шольца даже не в пользу государства. Новому канцлеру предстоит решать непростую задачу, любые длинноты, однако, приведут к перехвату инициативы у Германии другой западноевропейской страной, которая не заставит себя долго ждать.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы германия олаф шольц дмитрий козак владимир путин анналена бербок
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