Искусствовед: Америка — антиинтеллектуальная страна

Чем отличается отношение к культуре и образованию в России и США, почему в Америке по любому значимому поводу спрашивают мнение спортсменов, а не писателей и в чём принципиальная разница между дружбой по-русски и дружбой по-американски, рассказала Pravda.Ru художник, искусствовед, учредитель арт-проекта "Нигде кроме" Елена Сарни.

Антиинтеллектуальная страна

— Елена, вы родились в Советском Союзе, эмигрировали в подростковом возрасте в Европу. С начала 1990-х живёте в США. Последние несколько лет по рабочей визе живёте и работаете в России, учредив здесь арт-проект "Нигде кроме". Почему вы работаете сейчас в России?

— Люди, которые уехали в США из Советского Союза или России, делятся на две категории: те, которые продолжают отождествлять себя с русской культурой, и те, которые пытаются американизироваться. Я всегда отождествляла себя с русской культурой. Стать по-настоящему американцем (англичанином, французом, турком) человеку русской культуры невозможно. Не потому, что вы не выучите язык и не будете знать культурные реалии, а потому, что есть ментальная пропасть. И мои решения всегда в пользу русского. Я хорошо знаю американское, но не высоко его ценю.

Америка — антиинтеллектуальная страна, такой она была всегда, об этом писал даже Марк Твен.

В русской культуре всегда есть пиетет перед человеком творческой профессии. В американской культуре этой ниши нет. В Америке критерий — это успех и деньги. В американских новостях спрашивают мнение:

бейсболистов,

кинозвёзд.

Но не тех, кто по определению имеет мнение в области культуры. И не потому, что у них есть особая мудрость, как у русского писателя. В Америке этого не ожидают — спрашивают всего лишь мнение.

В России есть традиция большой культуры, письменной. Пишущий человек — это всегда человек с особым знанием. В Америке этого нет. Но всем хочется показать, что они на что-то способны. При этом в последние годы ситуация обострилась, потому что из-за политкорректности никто не может толком, не опасаясь последствий, сказать, что это плохая продукция.

Люди молчат и злятся, потому что в профессиональной среде все понимают, что хорошо, а что плохо. Но ты не можешь сказать, что Моцарт не равнозначен там-таму.

— Чем российское общество отличается от американского?

— Хочется дать ответ: всем. Во-первых, Россия — страна экспертов. Здесь у каждого есть своё мнение, которое он тебе высказывает. Это очень хорошо, но совсем невозможно по-американски. Русские всегда высказывают своё мнение о жизни и смерти. В американском социуме никто никогда не говорит на такие темы. Их улыбка, вопрос "Как жизнь?" — это вежливость, она ничего не значит. А почему ему должно быть интересно, как ты живёшь?

Жизнь в США сложная, очень давящая. Больше страхов там, чем в российской жизни, меньше помощи со стороны ближних. Человек сосредоточен на себе.

Во-вторых, в России по-прежнему существуют социальные лифты, образование всегда было социальным лифтом. В Америке не так, потому что обычное образование для обычных детей на низком уровне, оно мало даёт. Там имеет огромное значение, где именно ты учился. То есть так, как в России — приехать из провинциального университета и стать видным учёным, почти невозможно. И социальная пропасть только ширится. BLM — это вовсе не попытка сблизить две стороны обрыва. Как говорят: те, кого никто не угнетал, нападают на тех, кто их никогда не угнетал. Мол, "нам плохо, и нам нужна компенсация". Это тоже лицемерие, потому что все знают, что им большие социальные преимущества даны уже давно.

— Что такое дружба по-русски и по-американски?

— Дружба по-русски — это всегда обязательства. Предполагается, что друзья участвуют в твоей жизни. Если тебе плохо или с тобой что-то случается, ты можешь рассчитывать, что они подставят плечо. Про тех, кто этого не делает, все знают, что они гады.

По-американски друзья — это те, с кем проводишь время: ходишь в кино, пабы, на вечеринки. Если с тобой что-то серьёзное случается, они говорят: "Я тебе сочувствую". И всё.

— Кто такой патриот по-американски и кто такой русский патриот?

— Меня поразило здесь, как русские беззастенчиво ругают всё вокруг. В России, что бы ни было, всегда всё очень плохо. Это плохая привычка. Хотя это просто лексическая привычка.

Для американцев это табу. Для них говорить, что всё очень плохо — это плохо говорить о себе: если всё так ужасно — значит, и я сам ужасен. Это создаёт другую атмосферу. И это мне нравится: не надо ругать всё вокруг себя.

Во-первых, это неприлично.

Во-вторых, сделай что-нибудь.

— Дело в том, что у нас адекватные люди, когда оказываются за границей, то там Россию не ругают. А вот внутри — да, они считают, что имеют право ругать страну, в которой живут. Но за границей я точно никому Россию не дам в обиду.

"Такова политика нашей компании"

— Чем отличаются отношения между человеком и государством в США и России?

— В Америке всё очень формализовано. То есть ты можешь поступать только так, и больше никак. Никакие обстоятельства, твои личные просьбы или жизненные сложности никого не волнуют. И никто даже не предполагает, что кто-то может выйти за рамки и пойти тебе хоть в чём-то навстречу. В отличие от России, где всё очень лично. Люди русской культуры говорят с вами, можно им объяснить свои обстоятельства. Даже человек, который занимает какую-то должность, всё равно вас слушает. В Америке это немыслимо. На всех уровнях есть волшебная фраза, над которой мы с друзьями всегда смеялись: "Такова политика нашей компании". Так отвечают, если вы говорите: "Почему у вас это и это плохо?" Американцы такие вещи уважают, не пытаются их сместить. В России есть чувство, что сместить такие вещи можно. И это даёт здешним жителям больше:

лихости,

свободы.

— В России власть уже устала убеждать людей, что надо прививаться. А в США выстраиваются в очередь за прививкой.

— Это связано с авторитетностью науки в обществе. Если в американском социуме авторитетные учёные или главный санитарный врач говорит: "Ребята, так будет лучше для вас", то "ребята" к этому прислушиваются. Но, например, в Нью-Йорке платят 100 долларов вакцинированным.

Это очень американская тема: наказывают деньгами, поощряют деньгами. Деньги — это мерило жизни. В некоторых фирмах говорят: или ты прививаешься, или завтра увольняешься.