Протесты жителей Казахстана против повышения цена на газ продемонстрировала уязвимое место местной модели транзита власти, считает политолог Алексей Макаркин.
По его мнению, за нынешними протестами "пока не видно каких-либо влиятельных игроков". Триггером выступил стремительный рост цен на сжиженный газ, но основная причина — общее социальное расслоение, недовольство многих казахстанцев социально-экономической политикой, которую они считают несправедливой", — пишет политолог для телеграм-канала Bunin & Co.
Алексей Макаркин отмечает, что предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который покинул этот пост в 2019 году, всячески подчёркивает — президентом он больше не будет. И к его преемнику на посту главы государства, Касыму-Жомарту Токаеву, постепенно переходят официальные полномочия, которые ещё остаются у Назарбаева после отставки.
При этом, считает эксперт, люди всё равно считают, что страной по-прежнему продолжает руководить Нурсултан Назарбаев. Правительством Казахстана руководит Аскар Мамин, который был назначен при Назарбаеве. Парламент также лоялен предыдущему президенту страны.
"Через фонд "Самрук-Казына" Назарбаев продолжает контролировать "командные высоты" в экономике. Наконец, он сохраняет за собой свой главный официальный ресурс — руководство Советом безопасности, то есть силовиками", — отметил Макаркин.
А потому, считает он, претензии митингующие высказывают в первую очередь именно к Нурсултану Назарбаеву.
Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области. Там первоначально протестовать начали автомобилисты — после того, как цены на сжиженный газ, которым они заправляют автомобили, повысились с 60 (чуть более 10 рублей) до 120 тенге (более 20 рублей) за литр. Затем протесты начались и в других регионах страны.
Правительственная комиссия 4 января сообщила о снижении цен на газ в Мангистауской области до 50 (8,5 рублей) тенге за литр. Кроме того, даны гарантии о непривлечении к ответственности протестующих. Тем не менее, протесты пока не прекратились.
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