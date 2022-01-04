Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны

Протесты жителей Казахстана против повышения цена на газ продемонстрировала уязвимое место местной модели транзита власти, считает политолог Алексей Макаркин.

По его мнению, за нынешними протестами "пока не видно каких-либо влиятельных игроков". Триггером выступил стремительный рост цен на сжиженный газ, но основная причина — общее социальное расслоение, недовольство многих казахстанцев социально-экономической политикой, которую они считают несправедливой", — пишет политолог для телеграм-канала Bunin & Co.

Алексей Макаркин отмечает, что предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который покинул этот пост в 2019 году, всячески подчёркивает — президентом он больше не будет. И к его преемнику на посту главы государства, Касыму-Жомарту Токаеву, постепенно переходят официальные полномочия, которые ещё остаются у Назарбаева после отставки.

При этом, считает эксперт, люди всё равно считают, что страной по-прежнему продолжает руководить Нурсултан Назарбаев. Правительством Казахстана руководит Аскар Мамин, который был назначен при Назарбаеве. Парламент также лоялен предыдущему президенту страны.

"Через фонд "Самрук-Казына" Назарбаев продолжает контролировать "командные высоты" в экономике. Наконец, он сохраняет за собой свой главный официальный ресурс — руководство Советом безопасности, то есть силовиками", — отметил Макаркин.

А потому, считает он, претензии митингующие высказывают в первую очередь именно к Нурсултану Назарбаеву.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области. Там первоначально протестовать начали автомобилисты — после того, как цены на сжиженный газ, которым они заправляют автомобили, повысились с 60 (чуть более 10 рублей) до 120 тенге (более 20 рублей) за литр. Затем протесты начались и в других регионах страны.

Правительственная комиссия 4 января сообщила о снижении цен на газ в Мангистауской области до 50 (8,5 рублей) тенге за литр. Кроме того, даны гарантии о непривлечении к ответственности протестующих. Тем не менее, протесты пока не прекратились.