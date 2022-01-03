Политолог: между Россией и Западом войны не будет ни сегодня, ни завтра

Почему в обозримом будущем не будет войны между Россией и Западом, в чём главная ошибка Москвы на украинском и восточно-европейском направлениях, а также какие ключевые события ждут нас в 2022 году, рассказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Россия в кольце Запада

— Владимир Ильич, во время ежегодной встречи Владимира Путина с журналистами какие тезисы президента были самыми важными?

— Самым важным было то, что впервые внешней политике была посвящена фактически вся первая часть. Это очень серьёзно, потому что никогда ещё за все время президентства Путина не было такой неопределённой, волнующей ситуации в отношениях между Россией и Западом.

— Как вы оцениваете позицию России в ситуации с линией НАТО и западной повесткой?

— Я оцениваю позицию России как несколько запоздавшую. Если бы Россия восемь лет назад, с начала украинского кризиса, ещё лучше десять лет назад, до начала украинского кризиса, очень чётко очертила свою позицию, сегодняшней ситуации не было бы. Россия постоянно играет в линию на стратегическое терпение и говорит: давайте мы будем нормально друг с другом соотноситься.

Для Запада такая постановка вопроса является самой приятной: пока их увещевают, они считают, что противник слаб и можно на него не обращать внимания.

Но сегодня ситуация несколько изменилась. Это первое. Второе, западные страны за это время серьёзно консолидировали ситуацию на украинском и восточно-европейском направлении.

Если 7-8 лет назад они были вынуждены считаться с позицией России, как было с Крымом, то сегодня они с позицией России готовы не считаться.

И наконец, они понимают, что если сегодня пойдут на уступки России, то уже завтра получат ещё более серьезного конкурента. Поэтому они пытаются быть максимально жёсткими и хотят договориться с Россией за её счёт.

Ситуация уподобляется геополитическим шахматам: это шахматы с капитализацией, зависящие от ресурсов. А ресурсов у западных стран значительно больше, особенно экономических. Они могут себя вести в экономическом плане как хотят, спихивая свои проблемы на остальных. То есть мы себе даём денег, а все остальные должны к нам подстраиваться. Россия боится разгонять инфляцию, мы зависим от их инфляции. Российская экономика ориентирована на торговлю с Западом, зависит от него. А западная экономика ориентирована на внутренний рынок и от российской экономики зависит гораздо меньше. Если отношения будут ухудшаться, то для России будет ухудшаться внешний экономический контур. Это значит, что российская экономика будет всё больше предоставлена сама себе.

В данном случае у западной экономики значительно больше ресурсов. Поэтому на сегодняшний момент никакой войны не будет, на завтрашний — тоже не будет.

Вопрос в том, что именно может предпринять Россия, когда Запад будет всё больше ужесточать кольцо враждебности вокруг нас.

— Чего стоит ожидать в дальнейшем от цены на газ?

— Цена на газ будет высокой, пока нет нового предложения и есть зима. Как только зима закончится, цена упадёт. Но цена на газ для Европы в перспективе уже не будет настолько значимой. Дело в том, что если цена на газ будет такой же, как сегодня спотовая цена, то потребление будет падать. Газ по такой цене трудно покупать. Его покупают охотно в Азии:

Китай,

Южная Корея,

Малайзия.

Потому что там газ идёт в основном в передел. То есть при дешёвой рабочей силе и большом количестве промышленных товаров, которые идут на экспорт, цена газа не имеет такого значения, как для европейцев, которые используют газ в основном для отопления.

И если у европейцев цена поднимется, они будут искать альтернативные источники. Для "Газпрома" это нейтральная вещь, потому что он может идти на азиатские рынки, увеличатся предложения по СПГ. Возможно, "Газпром" будет продавать меньше, но дороже. А для европейцев даже высокая цена на газ не будет создавать терминальную проблему.

Кроме того, дополнительный экспорт идёт из России в Германию, потом возвращается на Украину с огромной наценкой.

Это показывает, что немцы нормально справляются со спотовой ценой, а им большего количества газа и не нужно. Поэтому цена на газ будет высокой, если не запустится "Северный поток-2". И если "Северный поток-2" не запустится, они будут требовать, чтобы Россия экспортировала через Украину. Для Германии другого маршрута нет.

Неудобные вопросы

— Были ли на пресс-конференции неудобные вопросы президенту?

— Главный неудобный вопрос — это экономика России. Национальные параметры не сильно пострадали в связи с пандемией. А домохозяйства в значительной степени пострадали: гораздо меньше остаётся, гораздо больше тратится на текущее потребление. Это не даёт многим гражданам России чувствовать себя комфортно.

Россия вынуждена будет считаться с тем, что у большей части населения покупательная способность упала.

Это пока не отражается в национальных цифрах, потому что конъюнктура экспорта была хорошей. А если конъюнктура экспорта перестанет быть хорошей?

— Оппозиционные СМИ писали, что российский президент, отвечая на вопросы об иноагентах, пытках, постоянно проводит аналогии с Западом. Почему?

— Вопрос иноагентов заключается в том, что ни одна страна не относится нормально к тому, что за счёт иностранных средств содержится определённая часть политического сообщества.

Давайте представим, что Россия начнёт финансировать германские политические силы. Скандала не оберёшься.

Да, пытки в российских тюрьмах всегда существовали, потому что есть большая автономия у руководства этого блока. На Западе тоже бывают пытки, но не в тюрьмах, где всё контролируется, а на этапе предварительного следствия. Это разные вещи. Потому что на этапе предварительного следствия трудно изолировать заключённых. А на этапе отбытия наказания это гораздо проще. Поэтому в российской ситуации вызывает вопросы, как такая информация долго могла быть неизвестной. Будут серьёзные чистки, определённый порядок будет наведён.

— Каких ключевых политических событий нам ждать в 2022 году?

— Переговоры с Западом по поводу российских предложений гарантий безопасности. После двух встреч онлайн с Байденом у российского президента возникло понимание того, что проблему нужно решать здесь и сейчас. Ситуация становится всё более неопределённой. Поэтому Россия требует, чтобы Запад рассмотрел эти предложения быстро.

Наконец, есть понимание, что пандемия несколько затянулась: два года вполне достаточно, чтобы найти эффективные решения. Хотелось бы, чтобы 2022 год стал в пандемийном ряду последним. Потому что без окончания ограничительных мер не смогут нормально заработать:

общество,

экономика.

Какие-то сегменты не восстановились до сих пор.