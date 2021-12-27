Назад в СССР: мы не можем жить в условиях осаждённой крепости

Призрак бродит по Европе, призрак Советского Союза. Точнее, он мерещится противникам России по всему западному миру. Они отказывают России в праве отстаивать свои национальные интересы, иметь влияние на граничащие с ней страны и даже рассчитывать на равную с Западом безопасность лишь потому, что мы родом из СССР.

В дни 30-летия распада СССР для нас естественно с нотками ностальгии вспоминать о жизни во времена неповторимой советской эпохи, о могуществе великой социалистической державы, которую в мире уважали и побаивались, о стране, которую мы потеряли. Вот и глава нашего государства в ходе ежегодной пресс-конференции несколько раз обратился к теме Советского Союза, с тем чтобы нагляднее, с историческими фактами на руках описать причины деградации отношений России и Запада.

Если вкратце, то президент Владимир Путин вспомнил о том, как территории на юго-востоке и в Донбассе, не мыслившие себя вне России, при организации Советского Союза большевики во главе с Лениным решили включить в состав Украины. То же самое произошло с Крымом в годы правления Никиты Хрущёва. При этом у людей, населявших данные территории, не позаботились даже спросить, согласны ли они переходить в состав другой республики — пусть и в составе единого социалистического государства.

С демократией и правами человека, за которые так "бьются" (но только на словах) западные политики, ситуация уже изначально явно не вяжется. То есть, по логике, цивилизованный развод в 1990-е годы предполагал возвращение в родной дом исторических территорий России, о чём Борис Ельцин "по доброте душевной" с Леонидом Кравчуком в Беловежской пуще говорить не стал. Да и кто тогда мог предположить, что всего через несколько лет братская Украина вознамерится вступить в НАТО, а ещё через какое-то время её будут превращать в проект "анти-Россия" и военный плацдарм Североатлантического альянса против нашей страны.

Владимир Путин напомнил, что ещё в 1918 году, в годы президентства в США Вудро Вильсона один из его помощников заявил о необходимости раздела "огромной России" на пять частей как минимум. В 1991 году мы сами себя разделили на 12 частей (если не считать отошедшие ранее прибалтийские республики). В стране осталось только 146 млн населения, но "нашим партнёрам" этого было мало: по их мнению, Россия всё еще была слишком большой — только этим можно объяснить последовавшие затем атаки на неё.

Вместо того, чтобы относиться к России как к возможному союзнику, укреплять её, Запад пошёл в наступление против её интересов, прежде всего через расширение НАТО. Что важно, российский лидер ни в этот раз, ни в прошлом не заявлял о желании или тем более о каких-то планах восстановить Советский Союз: речь идёт лишь о необходимости обеспечить безопасность страны и противодействии политике Запада по сдерживанию России. Тем не менее, это не мешает западной пропаганде упорно обличать замыслы Кремля по возрождению СССР из пепла, играя на безотчётных страхах зомбированного и запуганного населения стран Европы и Северной Америки.

Паранойя на великой шахматной доске

Западная пресса, как обычно, соревнуется в выдвижении самых нелепых гипотез о мотивах политических шагов Кремля. Авторы редакционной статьи The Washington Post, говоря о предполагаемых (и никем не подтверждённых) планах президента Путина вторгнуться на Украину, заявляют о его боязни "не столько натовских ракет, развёрнутых на территории этой страны, сколько роста и формирования успешной, ориентированной на Запад демократии в Киеве, потому что её появление может дестабилизировать его собственный клептократический режим". Не смешите мои тапочки, сказали бы в Одессе: уж не путают ли авторы демократию с махновщиной майданного розлива?

По мнению журналистов The Washington Post, распад СССР — это замечательное событие, потому что оно "открыло новые возможности для свободы и самоопределения в Европе". Они обвиняют российского лидера, посмевшего "открыто сожалеть о геополитических последствиях тех событий". Кажется, он упорно стремится изменить ход истории, вполне возможно, с помощью силы и сделать это как можно скорее, стращают читателей вашингтонские пропагандисты. Жаль только, что они умолчали о целой серии враждебных действий западных стран во главе с США против постсоветской России, никак не способствовавших созреванию ростков доверия и мира в наших отношениях.

Умением попасть пальцем в небо отличился также внешнеполитический обозреватель Майкл Боцюркив, в прошлом пресс-секретарь ОБСЕ, опубликовавший на сайте CNN статью под красноречивым названием "Шах и мат. Путин загнал Запад в угол". По мнению Боцюркива, Путину удалось без единого выстрела ввергнуть Запад в состояние коллективной паники. И всё это лишь для того, чтобы сделать очередной ход в "шахматной игре" по восстановлению распавшегося 30 лет назад Советского Союза. Вряд ли автор настолько глуп, чтобы самому верить в изложенные им фантасмагории. Следовательно, обозреватель CNN со стажем работы в ранее уважаемой ОБСЕ явно отрабатывает чей-то заказ по разжиганию антироссийской истерии, с тем чтобы не допустить даже мысли о возможной правоте Москвы.

Не зря главный гуру современных ненавистников России Збигнев Бжезинский завещал в своём "нетленном" произведении "Великая шахматная доска: главенство Америки и её геостратегические императивы", что ни в коем случае нельзя позволить сблизиться Москве и Киеву, так как "без Украины Россия перестаёт быть евразийской империей". Заявления о недопустимости воссоздания Советского Союза в любом виде, даже в рамках Таможенного союза или Евразийского союза мы слышали также из уст бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Свои опасения на этот счёт недавно перед американскими сенаторами выразила небезызвестная Виктория Нуланд. США вцепились в Украину мёртвой хваткой, а причина такого неадекватного поведения лежит в паранойе, охватившей глубинное государство сверху донизу.

Приоритет — нейтрализация продвижения НАТО

Трезвые голоса в западных СМИ иногда пробиваются и сквозь всю эту какофонию антироссийского "хейта". Как отметил в интервью TV5 Monde бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти, неприятие Москвой влияния НАТО на бывшие республики СССР — это не веяние сегодняшнего дня. Всем хорошо известно, что вопрос о нерасширении блока НАТО на Восток активно обсуждался ещё на переговорах с Михаилом Горбачёвым до распада Советского Союза и на этот счёт были даны вполне внятные обещания, которые были надлежащим образом запротоколированы и впоследствии Западом проигнорированы.

По словам де Глиниасти, Владимир Путин решил "поднять ставки" именно сейчас, потому что идёт активное военное освоение территории Украины со стороны Североатлантического альянса: он уже там. Время играет против России. Если не решить данный вопрос немедленно, русские потеряют всё и окажутся перед лицом сверхсовременных войск НАТО на Украине, считает эксперт. Западу следует понять: амбиции России не в том, чтобы стать супер-великой, а быть эффективным игроком, который защищает свои интересы в многополярном мире. После решения приоритетной проблемы — нейтрализации продвижения НАТО — Москва могла бы уделить намного больше внимания вопросам экономического развития страны и резкого демографического спада.

Как заметил недавно сенатор, председатель комиссии СФ по информационной политике и телеведущий Алексей Пушков, следует согласиться, что в Советском Союзе было много хорошего. Те конфликты, которые разогреваются в том числе извне на территории бывшего СССР, тогда были немыслимы. Было единое мирное интернациональное пространство в хорошем смысле этого слова — зона стабильности и спокойствия. Теперь же это пространство очень сильно используют против России.

Речь сегодня, конечно же, идёт не о восстановлении Советского Союза — да это и невозможно, считает Пушков. По его словам, президент страны, будучи политически мудрым и очень реалистичным человеком, такой задачи не ставит. Задача состоит в том, чтобы с постсоветского пространства не исходила угроза для Российской Федерации. Ведь мы не можем жить бесконечно в условиях осаждённой крепости, а нас хотят загнать именно в эти условия.

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